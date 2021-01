Trong khuôn khổ hoạt động của Giải Mai Vàng 2020, chương trình Gala Mai Vàng chào Xuân Tân Sửu, chủ đề "Tết yêu thương", do Báo Người Lao Động phối hợp Nhà Văn hóa Thanh Niên tổ chức, sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28-1 tại sân khấu ngoài trời Nhà Văn hóa Thanh Niên (4A Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP HCM).



Nhiều điểm nhấn

Gala Mai Vàng chào Xuân, chương trình thường niên diễn ra sau lễ trao Giải Mai Vàng, là dịp để nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng trong năm qua và nghệ sĩ khách mời gặp gỡ giao lưu, biểu diễn phục vụ công nhân (CN), đặc biệt là CN ăn Tết xa quê.

Đây là năm đầu tiên Ban Biên tập Báo Người Lao Động quyết định hợp nhất 2 chương trình là Gala Mai Vàng chào Xuân và "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" thành Gala Mai Vàng 2021 - "Tết yêu thương".

Chương trình Gala Mai Vàng 2021 - "Tết yêu thương" do nhà báo, đạo diễn Thanh Hiệp làm tổng đạo diễn có nhiều điểm nhấn, mang nét trẻ trung, hiện đại với tư thế chào đón mùa Xuân mới, xua đi những lo toan sau một năm đầy biến cố do dịch bệnh, thiên tai nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, ca ngợi công lao to lớn của các anh hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chương trình quy tụ gần 100 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên múa TP HCM.

Điểm nhấn của chương trình là ca cảnh "Những trang sử hào hùng". Toàn bộ ca cảnh là một mạch cảm xúc liên tục, ôn lại truyền thống hào hùng, ca ngợi những anh hùng dân tộc như: Hai Bà Trưng, Triệu Thị Trinh, Ngô Quyền, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân… Sự góp mặt của các nghệ sĩ từng nhận được sự hỗ trợ của chương trình "Mai Vàng nhân ái" như NSƯT Ngọc Khanh, Kiều Phượng Loan, Điền Phong, Trường Lộc, Minh Hòa, Cao Mỹ Châu, Chấn Cường, Huỳnh Quý, Kha Kiều My, Nhật Khánh… dưới hình tượng các nhân vật anh hùng lịch sử thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, yêu độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam với truyền thống đoàn kết, dũng cảm chiến đấu chống giặc ngoại xâm.

Hai nghệ sĩ sân khấu cải lương: NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Võ Minh Lâm - vừa được bạn đọc, công chúng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 26-2020 sẽ đưa khán giả đến với không gian Lễ hội Tết Việt qua bài tân cổ "Trăng Xuân" do soạn giả Hoàng Song Việt sáng tác. Tiết mục "Táo Tết" do nhóm hài của nghệ sĩ Huỳnh Lập, Võ Tấn Phát và Kim Đào sẽ mang đến tiếng cười duyên dáng, chuyển tải thông điệp vui Xuân đầy lạc quan và mang tính châm biếm về những vấn đề xã hội cho khán giả dịp cuối năm. Nhóm hát Dalab, ca sĩ Vũ Cát Tường, ca sĩ Phương Anh, ca sĩ - MC Ngô Kiến Huy cũng chuẩn bị những ca khúc với giai điệu nồng nàn, sôi nổi để chào đón mùa Xuân mới. Họ chính là chủ nhân của tượng Mai Vàng lần thứ 26. Đặc biệt, liên khúc "Cô 3 Sài Gòn" (sáng tác OnlyC - Nguyễn Phúc Thiện) và "Vị quê nhà (sáng tác OnlyC) do nhóm ca sĩ nhí trưởng thành từ The Voice Kids gồm: Nhã Thy, NanCy Linh Ngọc, Nguyễn Xuân, Băng Giang, Đăng Bách và ca khúc "Tết đong đầy" (sáng tác Nguyễn Khoa) do nhóm các bạn ca sĩ đã đoạt quán quân từ các cuộc thi: "The Voice Kids", "Vietnam Idol Kids", "Tuyệt đỉnh song ca nhí" gồm: Quang Anh Rhyder, Mai Chí Công, Thiên Khôi Idol, Tấn Bảo, Minh Nhật, Đăng Bách biểu diễn.

NS Võ Minh Lâm và nhóm tứ ca Lạc Long Quân

Nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Tâm sẽ thể hiện ca khúc "Ngọn cờ giương cao trước biển" do chính anh sáng tác, dành tặng cho chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", một hoạt động đầy ý nghĩa do Báo Người Lao Động. Đến nay, chương trình đã trao và ký trao tặng gần 400.000 lá cờ Tổ quốc, góp phần kết nối triệu tấm lòng của bạn đọc, nhân dân cả nước, đồng thời thực hiện sứ mệnh cao cả là đồng hành với những con tàu đánh bắt cá của ngư dân trên khắp các vùng biển, đảo của đất nước. Đây là niềm tự hào không chỉ của Báo Người Lao Động mà còn là của tất cả người dân TP HCM nói riêng, cả nước nói chung, trong đó có văn nghệ sĩ khi góp phần hiệu triệu lòng yêu nước, giúp ngư dân vững niềm tin bám biển.

Nỗ lực hết mình

Trên sàn tập trong suốt nửa tháng qua, tất cả nghệ sĩ đều biểu lộ tinh thần phấn khởi, hăng say tập luyện, tất cả vì sự thành công của chương trình.

Nghệ sĩ Huỳnh Lập - người được trao Giải Mai Vàng lần thứ 26 với hạng mục Diễn viên hài được yêu thích cho biết: "Đón nhận tượng Mai Vàng đầu tiên trên con đường nghệ thuật của mình, tôi rất tự hào và càng hạnh phúc hơn khi được tham gia chương trình Gala Mai Vàng 2021 - "Tết yêu thương". Mang đến chương trình tiểu phẩm "Táo Tết", tôi mong muốn đem lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả, nhất là các anh chị em CN, những người đã tin tưởng và bỏ phiếu bầu chọn cho tôi đoạt Giải Mai Vàng 2020. Đây chắc chắn là kỷ niệm khó quên đối với một nghệ sĩ trẻ như tôi".

Diễn viên hài Huỳnh Lập trong vai Táo quân

NSƯT Ngọc Khanh (bộ môn nghệ thuật hát bội) xúc động bày tỏ: "Chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa nghệ thuật của cả nước. Chúng tôi rất xúc động khi biết chương trình vẫn tiếp tục được nhân rộng trên cả nước. Dù sức khỏe không được tốt nhưng chúng tôi vẫn nhiệt tình tham gia biểu diễn, đóng góp sức mình trong một chương trình chào Xuân đầy ý nghĩa".

NSND Kim Cương cho biết bà vui mừng khi sắp được chứng kiến sự hội ngộ của các nghệ sĩ đã lâu không được biểu diễn trên sân khấu tại chương trình Gala Mai Vàng 2021 - "Tết yêu thương". "Điều khiến tôi xúc động nhất là chương trình "Mai Vàng nhân ái" tiếp tục nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á khi tiếp tục ủng hộ 1 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu "Nhành Mai Vàng" do Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trao tặng. Thông qua chương trình "Mai Vàng nhân ái", các nghệ sĩ có hoản cảnh khó khăn, bệnh tật sẽ có thêm động lực để vượt qua khó khăn, đem lại những tiết mục, vai diễn mới cống hiến cho đời" - NSND Kim Cương nói.

Tại chương trình Gala Mai Vàng 2021 - "Tết yêu thương", Báo Người Lao Động sẽ trao 80 phần quà Tết (3 triệu đồng/phần) cho 80 CN và con có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau và tặng 10 phần quà Tết, tiền hỗ trợ (5 triệu đồng/người) của chương trình "Mai Vàng nhân ái" cho 10 nghệ sĩ bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn.