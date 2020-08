Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và đại diện Ngân hàng TMCP Nam Á ở tỉnh Long An đã trao tiền hỗ trợ của chương trình "Mai Vàng nhân ái" và tặng quà mừng thọ 103 tuổi vị nhạc sư đã có nhiều công lao đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà.



Tổng Biên tập Tô Đình Tuân phát biểu chúc thọ nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: "Nhân dịp mừng thọ 103 tuổi của thầy, kính chúc thầy trường thọ, tiếp tục công việc giảng dạy cho thế hệ trẻ tiếp nối bảo tồn bộ môn âm nhạc dân tộc".

Ông Trương Văn Đặng - Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á tại tỉnh Đồng Tháp - cũng gửi tới nhạc sư lời chúc: "Kính chúc nhạc sư luôn dồi dào sức khỏe, luôn là tấm gương cho những thế hệ nghệ sĩ phía sau vun đắp nghệ thuật nước nhà".

Nhạc sư Vĩnh Bảo tên thật là Nguyễn Vĩnh Bảo, sinh năm 1918 tại Cao Lãnh, Sa Đéc, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho âm nhạc dân tộc thông qua nhiều loại nhạc cụ mà ông yêu quý.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo còn là nghệ nhân đóng đàn, ông đã cải tiến đàn tranh từ 16 dây thành 17, 19 và 21 dây, góp phần làm phong phú thêm âm sắc, âm lượng, tăng cơ hội ứng tấu cho người biểu diễn.

Từ năm 1955-1964, ông dạy đàn tranh và là Trưởng Ban Nhạc cổ miền Nam tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn.

Năm 1972, ông ghi âm đĩa nhạc tài tử Nam Bộ cùng GS-TS Trần Văn Khê cho Hãng Ocora và UNESCO tại Paris - Pháp. Năm 1970-1972, ông là giáo sư thỉnh giảng đàn tranh tại Đại học Illinois (Mỹ).

Ông đã đi diễn thuyết và trình tấu âm nhạc dân tộc Việt Nam tại nhiều nơi trên thế giới, được trao nhiều giải thưởng cao quý. Nhạc sư đã được nhận các giải thưởng "Đào Tấn", "Phan Chu Trinh", được chính phủ Pháp tặng Huy chương Bắt đẩu Bội tinh nghệ thuật và văn hóa năm 2005.

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp duy trì dòng chảy văn hóa - nghệ thuật của nước nhà, Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp đã dành một gian nhà lưu niệm để trưng bày các nhạc cụ, kỷ vật và tài liệu của nhạc sư tặng.

Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (bìa trái) và Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á tại Đồng Tháp trao tiền hỗ trợ của chương trình cho nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhạc sư tâm sự: "Hôm nay tôi được quà mừng thọ của Báo Người Lao Động và chương trình "Mai Vàng nhân ái", lòng tôi vui và cảm động lắm. Cảm ơn đoàn đã từ TP HCM về đến Cao Lãnh thăm tôi và trao tặng quà".

Trước khi đến thăm nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, đoàn đã đến thăm NSƯT Phương Tùng tại TP Tân An, tỉnh Long An. Ông tên thật là Nguyễn Văn Thành, có trên 40 năm hoạt động nghệ thuật, được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất, thâm nhập nhiều tính cách nhân vật. NSƯT Phương Tùng gắn bó với Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An cho đến khi nghỉ hưu, được trao huy chương vàng năm 1995 (vai Tư Đại trong vở "Hãy yêu nhau thật lòng" - đạo diễn, NSND Huỳnh Nga) và huy chương đồng năm 1990 (vai Năm Son trong vở "Chỉ còn là kỷ niệm" - đạo diễn, NSND Huỳnh Nga). Ông được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2015.

Nhiều năm qua, ông mắc bệnh viêm phổi, khó thở. Dù không còn hoạt động biểu diễn thường xuyên nhưng ông vẫn dành thời gian hướng dẫn, chỉ dạy các diễn viên trẻ trong đoàn, giúp họ luôn tự tin với vai diễn mới.

NSƯT Phương Tùng trải lòng: "Nhận được sự hỗ trợ của chương trình "Mai Vàng nhân ái", tôi xúc động lắm. Cảm ơn sự chia sẻ của chương trình đã quan tâm đến nghệ sĩ các tỉnh trong giai đoạn khó khăn này".

Hôm nay, 21-8, chương trình "Mai Vàng nhân ái" đến TP Cần Thơ, tiếp tục thăm các nghệ sĩ còn lại.