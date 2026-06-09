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Thể thao

Malaysia để HLV U19 vừa thua Thái Lan dẫn đội ở ASEAN Cup 2026

Quốc An

(NLĐO) - FAM xác nhận lực lượng dự ASEAN Cup 2026 sẽ là tuyển trẻ hoặc xen kẽ với lão tướng, dưới sự dẫn dắt của HLV U23, Nafuzi Zain.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận HLV Nafuzi Zain sẽ dẫn dắt tuyển Malaysia tham dự ASEAN Cup 2026, trong động thái nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman chia sẻ với tờ KOSMO!, ASEAN Cup sẽ là nền tảng quan trọng để đẩy nhanh quá trình chuyển giao lực lượng từ các đội trẻ lên tuyển quốc gia. Vì vậy, Malaysia nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình kết hợp giữa các cầu thủ U23 và một số tuyển thủ giàu kinh nghiệm.

"Tuyển Malaysia tại ASEAN Cup tháng tới sẽ do Nafuzi Zain dẫn dắt. Việc sử dụng hoàn toàn lực lượng U23 hay đội hình hỗn hợp sẽ được thảo luận sau khi ông ấy hoàn thành nhiệm vụ cùng U19 Malaysia tại Indonesia", ông Noor Azman chia sẻ.

Malaysia để HLV U23 và cầu thủ trẻ dự ASEAN Cup 2026 - Ảnh 1.

Ông Nafuzi hiện đang đồng thời phụ trách cả U23 và U19 Malaysia. Nhà cầm quân này được đánh giá cao trong công tác đào tạo trẻ và từng góp công giúp U23 Malaysia giành huy chương đồng SEA Games 2025. Dù vậy, tại giải U19 Đông Nam Á đang diễn ra, đoàn quân của ông đã sớm dừng bước ở vòng bảng khi để thua ngược U19 Thái Lan 2-3 vào tối qua.

Trước đó, HLV trưởng tuyển Malaysia Peter Cklamovski từng đề xuất giao ASEAN Cup cho Nafuzi phụ trách như một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng chiều sâu lực lượng. Quyết định cuối cùng cũng nhận được sự đồng thuận từ chiến lược gia người Úc.

Trong khi đó, Cklamovski sẽ trực tiếp dẫn dắt tuyển quốc gia tham dự ASEAN FIFA Cup vào tháng 9. Đây là giải đấu quốc tế mới được FIFA công nhận dành cho các đội tuyển nam Đông Nam Á.

Việc giao ASEAN Cup cho Nafuzi cho thấy FAM đang ưu tiên phát triển thế hệ kế cận thông qua những trận đấu mang tính cạnh tranh ở cấp độ khu vực, đồng thời chuẩn bị lực lượng cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Malaysia.

Tại ASEAN Cup 2026, Malaysia nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Philippines, Myanmar và Lào. Đội bóng này vẫn đang tìm kiếm chức vô địch khu vực thứ hai trong lịch sử sau lần đăng quang duy nhất vào năm 2010.

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