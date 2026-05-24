Tự hào cờ Tổ quốc

Mang yêu thương đến người dân vùng biển Đá Bạc

Ngọc Trinh

(NLĐO) - Ngày 24-5, tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đã diễn ra với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực

Chương trình do Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức, TPHCM, Hội Chữ thập đỏ phường Thủ Đức, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Việt (TPHCM) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị, mạnh thường quân tổ chức.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Việt đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao 300 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 200 áo phao cứu sinh, 10 túi sơ cấp cứu nhằm hỗ trợ ngư dân nâng cao điều kiện an toàn khi lao động trên biển.

Theo ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức, TPHCM chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình đoàn kết, chia sẻ của các đoàn thể phường cùng các nhà hảo tâm đối với người dân vùng biển xã Đá Bạc.

Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Việt (TPHCM) đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Đá Bạc

Ông Trần Thanh Bình, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức phát biểu


Điểm nhấn của chương trình là công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại Trường Tiểu học A Khánh Bình Tây do Báo Người Lao Động trao tặng. 

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho xã Đá Bạc nhằm góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong học sinh và người dân địa phương.

Bên cạnh đó, đoàn còn trao tặng 2 bộ máy vi tính, 2 máy nước nóng lạnh và 1.000 quyển tập cho các trường học trên địa bàn; đồng thời gửi tặng 2 cây đàn guitar đến cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Đá Bạc.

Báo Người Lao Động trao cờ cho ngư dân xã Đá Bạc

Đoàn công tác tặng 2 cây đàn guitar đến cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Đá Bạc

Bà Hồ Quý Nhi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, cho biết đây là một trong những chương trình trọng điểm, thiết thực đối với người dân.

"Đây là mô hình rất ý nghĩa, địa phương và các tổ chức cần nhân rộng, thể hiện niềm tự hào dân tộc. Đối với bà con nhân dân, mô hình này thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động nhỏ như hình ảnh quốc kỳ treo trong các ngôi nhà, các tuyến đường hoặc trên các con tàu ra khơi" - bà Nhi thông tin.

Theo ban tổ chức, tổng kinh phí thực hiện các hoạt động lần này hơn 180 triệu đồng từ sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân.

Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau

(NLĐO) – Đoàn công tác của phường Bàn Cờ, TPHCM đã trao 300 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho chiến sĩ và người dân ở Cà Mau.

