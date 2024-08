Manulife Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

"Best Companies To Work For in Asia" là giải thưởng thường niên được Tạp chí HR Asia tổ chức tại 16 quốc gia châu Á, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội cùng văn hóa công ty và môi trường làm việc tốt nhất khu vực. Tại thị trường Việt Nam, năm nay, HR Asia thực hiện khảo sát hơn 53.250 người lao động đến từ hơn 700 doanh nghiệp để chọn ra 130 công ty trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông William Ng - Tổng Biên tập Tạp chí HR Asia - Chủ tịch hội đồng đánh giá giải thưởng HR Asia Awards - nhận định: "Không chỉ đáp ứng tốt các tiêu chí khắt khe trong các nghiên cứu độc lập và khảo sát của chúng tôi, Manulife Việt Nam còn liên tục cập nhật và nâng cấp các chính sách nhân sự và thực thi các sáng kiến mới để phát triển nguồn nhân lực qua từng năm. Chiến lược nhân sự hiệu quả là một trong những lý do giúp Manulife duy trì vị thế tại thị trường Việt Nam suốt nhiều năm qua".

Ông Tôn Thất Anh Vũ - Phó Tổng Giám đốc khối nhân sự Manulife Việt Nam nhận giải thưởng từ đại diện HR Asia Awards

Với chủ đề "The Definitive Z Choice - Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ gen Z", giải thưởng năm nay đề cao tầm quan trọng của thế hệ gen Z - nhóm nhân sự năng động, luôn đổi mới, sáng tạo và hiện đang chiếm khoảng 25% lực lượng lao động cả nước. Manulife Việt Nam tự hào được ghi nhận vì những nỗ lực về kiến tạo môi trường làm việc hòa nhập cho đa dạng các thế hệ, bao gồm cả đội ngũ gen Z. Một ví dụ rõ nét là chương trình Manulife Future Leaders 2024 vừa qua đã thu hút 1.200 ứng viên thuộc độ tuổi gen Z tham gia ứng tuyển, đồng thời tiếp cận và kết nối với hơn 10.000 sinh viên trên khắp cả nước.

Lấy văn hóa làm sức mạnh cạnh tranh, Manulife Việt Nam không ngừng nỗ lực xây dựng và nuôi dưỡng môi trường làm việc hướng đến các giá trị cốt lõi bao gồm: Làm chủ - Sáng tạo - Lấy khách hàng làm trọng tâm.

Ông Tôn Thất Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc khối nhân sự Manulife Việt Nam - cho biết: "Với một lĩnh vực đề cao tính nhân văn như bảo hiểm thì con người chính là yếu tố cốt lõi cho sự thành công. Tại Manulife, chúng tôi đề cao giá trị của mỗi cá nhân và dành sự ưu tiên trong việc phát triển con người. Bên cạnh kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và chính sách phúc lợi hấp dẫn, công ty luôn khuyến khích nhân viên làm chủ công việc, sáng tạo những ý tưởng mới, đóng góp vào hành trình phục vụ khách hàng. Một khi mỗi cá nhân phát triển tốt, công ty sẽ phát triển tốt".

Manulife Việt Nam là một trong những doanh nghiệp có chính sách phúc lợi thu hút hàng đầu hiện nay

Trong năm vừa qua, Manulife Việt Nam đã triển khai hàng loạt hoạt động như chương trình "Coffee Chat cùng EMT", các diễn đàn "Global Collegue Forum", "Quarterly Leadership Connect", "Easier. Better. Faster", "Afternoon Tea of DEI"… giúp nhân viên tương tác trực tiếp với ban lãnh đạo cũng như được kết nối và chia sẻ ý kiến với đồng nghiệp trên toàn cầu…

Bên cạnh đó, Manulife cũng triển khai nhiều chương trình giúp nhân viên chủ động phát triển bản thân như: "Better Me" - chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuần lễ học tập Pursuit Learning Week, chương trình "Fuel-up Friday" - dành mỗi thứ 6 hằng tháng để nạp đầy năng lượng; giải thưởng "Ngôi sao học tập ManPower" nhằm vinh danh những cá nhân có số giờ học tập cao nhất trong năm...

Là công ty bảo hiểm nước ngoài có vốn đầu tư lớn nhất thị trường nhân thọ, Manulife Việt Nam được xem là nhà tuyển dụng hàng đầu trong ngành bảo hiểm với chính sách nhân sự hấp dẫn, thu hút. Công ty đang vận hành với hơn 1.000 nhân viên, cùng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp thuộc kênh đại lý và kênh ngân hàng đối tác. Hiện nay, Manulife Việt Nam đang phục vụ gần 1,5 triệu khách hàng với mạng lưới văn phòng hiện đại, trải dài khắp cả nước.