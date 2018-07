10 thực phẩm nam giới hiếm muộn cần tránh xa

26/07/2018 18:13





1. Mì ăn liền

Mì ăn liền là tất cả các loại mì gói, mì đóng sẵn công nghiệp . Mì ăn liền có vẻ rất nhanh và rất tiện. Một số nam giới còn tỏ ra thích ăn sản phẩm công nghiệp này. Nhưng xin trân trọng thông báo : mì ăn liền không có họ với nam giới bị hiếm muộn.

Lý do là vì mì ăn liền có quá nhiều chất béo công nghiệp (hay còn gọi là chất béo chuyển hóa, chất béo trans). Những chất béo này là những chất béo tai hại. Chúng gây ra bệnh béo phì, bệnh mạch vành, bệnh đột quỵ, tăng huyết áp. Và thêm trong danh sách này là hiếm muộn và vô sinh. Chất béo công nghiệp gây ra chít hẹp mạch máu nuôi dưỡng cơ quan, trong đó có vi mạch máu nuôi dưỡng tinh hoàn. Bị thiếu máu, tinh hoàn không còn đủ công năng sản xuất ra tinh trùng.

Khoa học đã chỉ ra, nếu một bạn nam giới nào ăn nhiều mì ăn liền tới mức hiện hữu cả chất béo công nghiệp trong tinh dịch thì họ sẽ ít tinh trùng hơn bạn bè của họ tới 96%. Họ chỉ còn lại 4% so với bạn bè đồng trang lứa. Với con số ít ỏi này, việc có con là rất khó khăn.

Vậy nên, ngày từ hôm nay, nếu bạn chuẩn bị bước vào giai đoạn sinh sản, bạn cần giảm ngay chế độ ăn gắn bó đặc biệt với mì ăn liền yêu thích.

2. Đậu nành, sữa đậu nành

Đậu nành (còn gọi là đậu tương) và sữa đậu nành có vị ngọt dịu nhẹ, rất dễ uống. Nó không ngọt sắt như đường, không ngọt ngậy như sữa. Đậu nành có vị ngọt và thơm đặc trưng của nó. Vì thế, nhiều người yêu thích ăn đậu nành, đậu phụ và thích cả sữa đậu nành, trong số đó có cả nam giới. Nhưng nếu một nam giới nào có triệu chứng của hiếm muộn thì cần phải xem xét lại sở thích này. Bởi càng ăn vào tinh trùng càng giảm.

Lý do là vì trong đậu nành có một hàm lượng khá estrogen thực vật. Đây là một hoóc-môn nữ tính. Nếu ăn nhiều sản phẩm này vào, cơ thể nam giới bị hướng nữ, nồng độ hoóc-môn LH bị giảm tương đối do tác dụng ức chế ngược của estrogen. LH giảm làm tinh trùng trở nên kém hẳn.

Y học đã chỉ ra, một người nào đó ăn chế độ ăn đậm đặc kéo dài liên tục từ 3-6 tháng liền sẽ bị giảm 32% số lượng tinh trùng so với người bình thường. Nếu bạn khỏe mạnh, việc giảm này có khi chẳng là gì. Nhưng nếu bạn nằm trong danh sách tinh dịch có vấn đề thì việc giảm 32% thực như vét hết tinh trùng hất ra khỏi tinh dịch. Bạn sẽ rất khó có con.

Vì vậy, bạn nên cắt giảm mọi chế độ ăn có liên quan đến đậu nành trong thời kỳ chuẩn bị cho sinh sản.

3. Mầm giá

Không hiểu lý do từ đâu và dựa vào cơ sở nào, nhưng nhiều đấng nam nhi lại có một niềm tin chắc chắn rằng ăn nhiều giá đỗ sẽ có súng ống to (giá đỗ là mầm của hạt đỗ xanh). Vì thế, rất nhiều bạn nam ra sức ăn giá. Ăn giá sống, ăn giá với canh cua, ăn giá với bún bò, nói chung là bất cứ khi nào có cơ hội ăn món canh nóng là giá sẽ có mặt. Thực tế lại rất khác. Giá không giúp ích gì cho “súng ống” cũng như hệ sinh sản nam. Nó chỉ tổ làm cho hiếm muộn nam thêm trầm trọng.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, trong mầm giá có một lượng nhất định estrogen thực vật tương tự như trong đậu nành. Loại hoóc-môn này không có giá trị với sức khỏe sinh sản nam giới. Nó làm cho số lượng tinh trùng bị giảm đi rõ rệt. Với một anh chàng phải gạn đục khơi trong thì mới có chút ít tinh trùng trong tinh dịch thì ăn giá đỗ vào càng làm cho tinh dịch trở nên trong hơn chẳng thể gạn.

Do đó, muốn có con, ai đang bị hiếm muộn nam, cần loại bỏ giá trong chế độ ăn.

4. Thịt hộp

Thuở mới hình thành, thịt hộp được coi là chế độ ăn “vua” của những người giàu có. Họ có thể duy trì một chế độ ăn hoàn hảo như đang ở nhà. Không cần nấu nướng, vẫn có thịt để ăn. Người ta có thể mang thịt hộp dự trữ đến công sở, đi chơi xa, đi công tác dài ngày. Những tưởng nó không có hại gì. Nhưng nay thì sai lầm, bởi thịt hộp gây ra hiếm muộn và vô sinh nam.

Năm 2014, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Harvard đã chỉ ra, nam giới nào ăn thịt hộp liên miên sẽ bị giảm 23% số lượng tinh trùng so với người bình thường. Thế là, nếu như một người bình thường có khoảng 100 triệu tinh trùng thì bạn chỉ còn 77 triệu. Con số này vẫn còn đủ lớn để sinh sản. Nhưng nếu như bạn bình thường chỉ có 50 triệu tinh trùng thì thịt hộp sẽ đưa tinh trùng của bạn xuống mức 38 triệu. Sinh sản thế nào đây.

Nguyên nhân nằm ở thịt hộp. Sản phẩm này có chứa nhiều chất béo, nhiều chất hóa học bảo quản. Những chất này làm ngộ độc tế bào sinh tinh khiến cho những tế bào này giảm hẳn công năng sinh ra tinh trùng. Vì thế, tinh trùng cứ ngày một giảm đi.

Lời khuyên trong trường hợp này là giảm ăn thịt hộp càng sớm càng tốt.

5. Fast food

Thức ăn nhanh là một sản phẩm tất yếu của xã hội công nghiệp. Nó có nguồn gốc từ phương tây. Chỉ cần một vài lát bánh mì, kẹp vào trong đó một đống thịt và bơ sữa, thế là xong bữa và no rất lâu. Một số bạn nam rất thích ăn kiểu này và coi đó là cách ăn sành điệu. Một số còn tỏ ra đẳng cấp khi cứ dắt dìu nhau vào các quán gà rán. Coi rằng đó là cách ăn uống sành sỏi, ngồi trong nhà kính và nhìn ra thế giới ngoài kia tự cho mình cao cấp hơn. Nhưng thật tiếc, sự cao cấp hơn về suy nghĩ đã không giúp ích cho cao cấp hơn trong khả năng sinh con. Nó làm cho tinh trùng bị giảm tai hại.

Nguyên nhân nằm ở trong chính đồ ăn nhanh. Nó là những thực phẩm rất mất cân bằng dinh dưỡng. Có quá nhiều thịt động vật và quá nhiều chất béo. No không phải là từ cơm gạo mà chính là no từ chất béo. Hệ lụy là nhiều người béo phì, múp míp, mỡ máu rối loạn và kèm theo đó là hiếm muộn, vô sinh. Chế độ ăn đậm đặc béo là nguyên nhân làm cho mạch máu bị hẹp lại. Bản thân tế bào mỡ sẽ bám vào xung quanh tinh hoàn và làm cho tinh hoàn bị giảm chức năng. Chức năng chính của tinh hoàn là sinh ra tinh trùng. Tinh hoàn bị kém thì tinh trùng ít là điều đương nhiên.

Khoa học đã chỉ ra, một chế độ ăn giàu béo sẽ làm giảm 43% tổng số lượng tinh trùng trong một lần xuất tinh và giảm 38% tỉ lệ tinh trùng trong 1 mililit tinh dịch. Nếu cứ đà này thì chuyện sinh nở hiếm muộn là điều sớm muộn gì cũng có.

Vì vậy, bạn cần từ bỏ thói ăn thiếu lành mạnh này ngay và chuyển sang chế độ ăn cân bằng, truyền thống và khỏe mạnh hơn.

6. Rượu

Rượu vẫn được coi là thức uống dành cho phái mạnh. Ai càng uống được nhiều mà không say thì càng được coi là mạnh và nghiễm nhiên thành “đại ca” trên bàn nhậu. Nhưng anh chàng nào đã thường xuyên quá mạnh trên bàn nhậu thì cần phải suy nghĩ lại và giảm dần chức vô địch. Bởi rượu có thể gây ra vô sinh nam.

Lý do là vì khi uống quá nhiều rượu, cơ thể bị thay đổi chuyển hóa rơi vào trạng thái thiếu hụt dinh dưỡng. Ít ai uống rượu nhiều mà còn ăn đủ cơm. Vì thế, tinh trùng đã bị bỏ đói và bị chết yểu. Mặt khác, khi uống rượu, rượu sinh ra nhiều sản phẩm chuyển hóa trung gian độc hại. Những sản phẩm này phá hoại mô của tinh hoàn, làm tinh hoàn bị kém chức năng sinh tinh. Thêm vào đó, khi uống quá nhiều rượu, cơ thể sẽ sinh ra nhiều gốc tự do. Gốc tự do gây tại hại cho tinh hoàn và bản thân tinh trùng.

Giới y học đã chỉ rõ, rượu làm biến dạng tinh trùng, làm giảm khả năng vận động của tinh trùng và giảm số lượng tổng số của những chú tinh binh. Tinh trùng không vận động được thì sẽ không thể sinh con dù có nhìn thấy trứng ngay trước mặt. Do đó, cần hạn chế rượu ngay từ hôm nay.

7. Nước ngọt có gas

Nước ngọt có gas đang rất phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay. Một thanh niên trẻ, nếu ăn mặc thể thao, lại cầm một chai nước ngọt tu ừng ực thì xem ra rất sành điệu. Nhưng thật tiếc, chữ sành điệu tăng lên bao nhiêu thì nguy cơ hiếm muộn nam giới cũng tăng lên bấy nhiêu.

Vì nước ngọt có gas có nhiều đường. Đường làm rối loạn chuyển hóa khiến cho việc sinh tinh trùng trở nên kém cỏi. Nước ngọt có gas lại chỉ là nước ngọt công nghiệp chế biến theo kiểu pha chế, trộn chất này với chất kia. Đa phần các chất đó chỉ đánh lừa vị giác chứ không có giá trị dinh dưỡng. Chúng là tâm điểm của các hóa chất gây hại cho tinh trùng.

Người ta đã chỉ ra, nếu uống nước ngọt có gas với mật độ dày đặc thì số lượng tinh trùng sẽ bị giảm 30% so với bình thường. Số lượng tinh trùng giảm bao nhiêu thì nguy cơ vô sinh nam tăng lên bấy nhiêu. Do vậy, bạn cần giảm nước ngọt có gas ngay từ bây giờ.

8. Thực phẩm chay trường

Thực phẩm chay đang là mốt thời thượng trong xã hội đang thừa dinh dưỡng. Thực phẩm chay được ca ngợi giúp ích cho phòng ngừa một số bệnh có liên quan đến dinh dưỡng. Điều đó đúng. Nhưng thực phẩm chay không giúp ích cho sinh sản nam giới. Nếu ăn chay trường, bạn có thể bị hiếm muộn nam.

Đó là vì thực phẩm chay trường không cung cấp đủ dinh dưỡng cho quá trình sinh tinh trùng. Chế độ ăn này thường xuyên có đủ thực phẩm thực vật nhưng lại thiếu nghiêm trọng thực phẩm động vật. Dẫn tới cơ thể bạn sẽ bị thiếu kẽm, thiếu sắt, vitamin A, thịt đạm. Khi thiếu những chất này, sự sản sinh tinh trùng sắp giống như con gà trống thiến. Chỉ còn vỏ mã chứ bên trong không còn gì.

Một nhóm các nhà nghiên cứu y học từ Trường Đại học Y Loma Linda đã chỉ ra, nếu một nam giới ăn chay trường thì tinh trùng của họ chỉ còn 50 triệu tinh trùng trong 1 mililit tinh dịch thay vì 70 triệu tinh trùng như bình thường. Họ đã bị giảm 28% so với bình thường. Chưa hết, tinh trùng của họ còn bị kém di động. Mức tinh trùng di động bình thường chỉ bằng 1/3 so với người bình thường. Cần biết, tinh trùng nhiều mà không di động thì có cũng như không.

Vì thế, nếu đang ở giai đoạn tiền sinh sản, bạn cần từ bỏ chế độ ăn chay trường sớm và quay trở về chế độ ăn bình thường.

9. Xúc xích rán

Hầu như giới trẻ ai cũng thích ăn xúc xích rán. Xúc xích rán thơm, béo, ngon và ngọt. Nhất là giới văn phòng và sinh viên, chiều tan tầm là sà vào hàng xúc xích rán. Trẻ thì ngồi ăn không. Lớn hơn thì ngồi uống bia. Nhưng cảnh báo, xúc xích rán có thể gây ra kém chất lượng sinh sản của bạn.

Lý do là vì xúc xích rán có nhiều chất béo. Bản thân trong xúc xích có nhiều muối và nhiều chất bảo quản để thịt xay không bị ôi thiu. Chính chất béo nhiều đã làm giảm chất lượng tinh trùng. Các hóa chất bảo quản đã làm giảm chức năng của tế bào sinh tinh.

Y học đã chỉ ra, nếu một nam giới ăn xúc xích rán liên tục họ sẽ chỉ còn 5,5% tinh trùng có hình dạng bình thường. Trong khi đó, tỉ lệ tinh trùng bình thường phải là 7,2% ở những người nam giới không ăn xúc xích rán.

Cho nên, bạn cũng nên good bye xúc xích rán ngay từ hôm nay.

10. Thịt mỡ lợn

Sở thích của đa phần người Việt Nam là thịt lợn. Một số người còn rất thích ăn thịt mỡ lợn. Họ đồng ý ăn chế độ ăn có mỡ lợn thay vì ăn dầu thực vật. Nhưng điều không may là chế độ ăn nhiều thịt mỡ lợn gây ra giảm chất lượng sinh sản.

Lý do là vì trong thịt mỡ lợn có quá nhiều chất béo bão hòa. Chất béo bão hòa làm vữa xơ động mạch, dày thành mạch, làm tăng lượng mỡ bám vào tinh hoàn. Kết quả, tinh hoàn bị thiểu dưỡng và giảm khả năng sinh tinh.

Khoa học đã chỉ ra, một người nam giới nếu cứ ăn liên miên chế độ ăn đậm đặc chất béo bão hoàn thì sẽ bị giảm số lượng tinh trùng. Số bị giảm này lên tới 35% so với đàn ông bình thường. Điều này làm cho khả năng sinh con trở nên rất khó khăn.

Vì vậy, bạn cần có kế hoạch cắt giảm thịt mỡ lợn ngay từ hôm nay.

Theo Sức khỏe & Đời sống