3 món ăn trị dứt điểm chứng đái dầm ở trẻ

26/01/2019 23:35

Vì sao trẻ bị đái dầm?



Tiểu dầm thuộc chứng dạ niệu, niệu sàng trong y học cổ truyền. Bệnh do nhiều nguyên nhân: tiên thiên bất túc do thận khí hư; hạ tiêu hư hàn mất chức năng bế tàng; tỳ phế khí hư không ức chế được thủy dịch gây nên; hoặc do thấp nhiệt ở bàng quang khiến làm mất chức năng khí hóa cũng sinh bệnh. Nếu trẻ có biểu hiện khi ngủ mơ, hoảng sợ tiểu ra quần là do tâm thận bất túc.

1. Canh hẹ nấu óc heo

Canh hẹ nấu óc heo

Nguyên liệu:

- Óc heo: 1 cái

- Lá hẹ: một bó khoảng 100g

- Đậu phụ tươi: 100g

- Bột canh, nước mắm

- Nước dùng: 600ml.

Cách làm:

- Óc heo nhặt sạch gân máu, đậu phụ thái miếng quân cờ vuông, lá hẹ thái khúc rửa sạch.

- Đun sôi nước dùng, nêm gia vị, nước mắm vừa ăn. Thả óc vào đun sôi, lưu ý không đun quá to lửa. Thả tiếp đậu phụ vào.

- Thả hẹ vào và tắt bếp luôn. Óc heo, rau hẹ, đậu phụ, gừng, hành gia vị vừa đủ nấu canh ăn.

Món canh hẹ nấu óc heo chữa đái dầm rất hiệu quả, tác dụng ôn thận kiện tỳ dưỡng tâm, rất thích hợp trẻ em tâm thận yếu hay mơ tiểu dầm.

2. Tim heo hầm tua sen

Tim heo hầm tua sen

Chuẩn bị:

- Tim heo 1 quả

- Hạt sen: 10 - 20g

- Khiếm thực: 10 - 20g

- Táo đỏ: 10 - 20g

- Gừng, hành, tiêu, gia vị.

Cách làm:

- Tim heo bổ đôi làm sạch gân trắng nhồi tua sen.

- Hạt sen, khiếm thực, táo đỏ mỗi vị đều 10-20g.

- Cho gừng hành tiêu gia vị vừa đủ nhồi vào tim heo khâu lại, ninh nhừ ăn.

Món này có tác dụng kiện tỳ dưỡng tâm ích thận, trị trẻ tiểu dầm, người do hậu thiên bị hư, hư hỏa bốc lên gây bứt rứt khó ngủ. Món này rất dễ ăn mà lại rất tốt cho cơ thể của bé.

3. Chè hạt sen đậu đen

Chè hạt sen đậu đen

Nguyên liệu:

- 300g hạt sen khô

- 1/2 bát con đỗ đen

- 2 thìa canh trân châu hạt nhỏ (hay còn gọi là bột báng)

- Muối, đường phèn, nước cốt dừa, gừng

Cách làm:

- Đãi sạch đỗ đen, ngâm qua đêm với một thìa nhỏ muối.

- Hôm sau đãi đỗ đen lại cho thật sạch, cho vào nồi hầm đến khi đỗ mềm thì cho tiếp đường phèn vào, đun lửa nhỏ.

- Hạt sen khô rửa sạch, đun với nước đến khi ăn thử hạt sen bở và mềm thì tắt bếp.

- Trân châu hạt nhỏ cho vào âu nước, ngâm khoảng 10 phút đến khi nở thì đổ ra rổ cho ráo nước.

- Đổ hạt sen và đỗ đen vào hầm chung một nồi, đun lửa thật nhỏ, nêm đường tùy theo khẩu vị. Cho hạt trân châu nhỏ vào nồi, đun khoảng 2 phút, tắt bếp.

Món này tác dụng bổ tỳ thận, dưỡng âm; chữa trẻ em đái dầm, người lớn tiểu đêm rất hiệu quả.

Theo Trúc Chi t/h (phununews.vn)