Những lời chúc Tết ý nghĩa và đem lại may mắn

03/02/2019 18:45

Là “miếng trầu” mở đầu câu chuyện, lời chúc Tết Dương lịch 2019 sẽ không thể thiếu trong dịp năm mới sắp đến. Dưới đây là những câu thơ, lời chúc ấn tượng nhất để mọi người chúc nhau luôn an lành, hạnh phúc.

1. Cung chúc tân xuân: Cầu mong một năm mới an hòa thịnh vượng. Chồi non đâm tược, cây cỏ xum xuê tươi tốt, vũ trụ hài hoà. Thân chúc mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc, tinh thần luôn sáng suốt.

Lời chúc Tết Dương lịch 2019 sẽ không thể thiếu trong dịp năm mới sắp đến. Ảnh minh họa

2. Chúc mọi người khoẻ như hổ, sống lâu như rùa, mắt tinh như đại bàng, nhanh nhẹn như thỏ, tinh ranh như cáo, ăn nhiều như …heo, mau ăn chóng nhớn, tiền vô như nước, phúc lộc nhiều như dịch châu chấu tràn về.



3. Xuân vạn phúc, xuân thịnh vượng. Chúc mừng năm mới vạn sự như ý. Phát tài phát lộc. An khang thịnh vượng Sức khỏe dồi dào.

4. Một lời chào mong một ngày may mắn

Một lời nhắn nhủ mong bạn thành công

Một lời chúc mong bạn ấm lòng

Một nụ cười để vượt qua tất cả

Một ý chí để đập tan vất vả, lo âu.

Một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc

Chúc mừng năm mới 2019.

5. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.

Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.

Vài lời cung chúc tân niên mới.

Vạn sự an khang vạn sự lành.

6. Mùa xuân xin chúc

Năm mới phát tài

Vạn sự như ý

Kính chúc ông bà

Sống lâu trăm tuổi

Kính chúc ba mẹ

Sức khoẻ dồi dào

Các em bé nhỏ

Học giỏi chăm ngoan

Chúc Tết mọi người

Năm mới hoan hỉ

Gặp nhiều niềm vui.

7. Năm mới 2019: Chúc luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười hi hi, cung hỷ cung hỷ.

8. Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc.

Theo Hòa Lê (vietq.vn)