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Thể thao

Messi lập kỷ lục mới trước thềm World Cup 2026

Quốc An

(NLĐO) - Bóng chưa lăn tại World Cup 2026, Messi đã tạo nên tiếng vang với bóng đá Mỹ khi vừa lập cột mốc khó tin tại thị trường này.

Messi tiếp tục tạo dấu ấn tại Mỹ trước thềm World Cup 2026, nhưng lần này không phải bằng những bàn thắng hay đường kiến tạo trên sân cỏ. Mới đây, một tấm thẻ bài sưu tầm đặc biệt ghi lại khoảnh khắc Messi và ngôi sao bóng rổ Stephen Curry cùng thực hiện màn ăn mừng "Night Night" đã được bán đấu giá với giá 111.057 USD (gần 3 tỉ đồng), trở thành thẻ bóng đá MLS đắt giá nhất lịch sử.

Cũng theo nhà đấu giá Goldin, tấm thẻ Topps Now MLS Gold 1-of-1 mùa giải 2024-2025 đã thiết lập cột mốc mới trên thị trường đồ sưu tầm thể thao. Nhà phát hành bộ sưu tầm này cũng xác nhận đây là thẻ MLS có giá giao dịch cao nhất từ trước đến nay.

Messi lập kỷ lục mới trước thềm World Cup 2026 - Ảnh 1.

Kỷ lục này phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Messi tại thị trường Mỹ kể từ khi gia nhập Inter Miami. Sự xuất hiện của siêu sao người Argentina không chỉ giúp MLS thu hút thêm người hâm mộ toàn cầu mà còn góp phần nâng giá trị thương mại của giải đấu. Đây cũng đánh dấu dấu hiệu tích cực trước thềm World Cup sẽ diễn ra một phần tại Mỹ.

Giới chuyên môn đánh giá sức hút của tấm thẻ đến từ sự kết hợp giữa hai biểu tượng thể thao hàng đầu thế giới. Một bên là Messi - chủ nhân 8 Quả bóng Vàng, bên kia là Curry - một trong những tay ném vĩ đại nhất lịch sử NBA giúp món đồ vượt ra ngoài phạm vi bóng đá, thu hút cả giới sưu tầm và nhà đầu tư thể thao.

Trong khi đó, Messi vẫn là tâm điểm chú ý trước thềm World Cup 2026. Ở tuổi 38, đội trưởng Argentina đang hướng đến kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.

HLV Lionel Scaloni cho biết Messi đã trở lại tập luyện một phần cùng toàn đội sau chấn thương gân kheo và đang hồi phục tích cực. Trước khi hội quân tuyển quốc gia, Messi ghi 12 bàn và có 8 kiến tạo sau 14 trận cho Inter Miami.

Anh cũng sở hữu 116 bàn thắng sau 198 lần khoác áo Argentina và đang giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup với 26 trận.

Messi lập kỷ lục mới trước thềm World Cup 2026 - Ảnh 2.


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