Miễn lệ phí trước bạ đến năm 2030, người mua xe điện tiết kiệm cả trăm triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202 ngày 8-6 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10 năm 2022 quy định về lệ phí trước bạ, trong đó tiếp tục áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu 0% đối với ô tô điện chạy pin đến hết ngày 31-12-2030. Theo nghị định, việc phân loại xe điện được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Chính thức gia hạn miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030

Hiện nay, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chạy xăng, dầu từ 10-12%, tùy theo địa phương; xe bán tải nộp lệ phí trước bạ bằng 60% xe con. Như vậy, với việc tiếp tục duy trì miễn lệ phí trước bạ, người mua xe ô tô điện tiết kiệm được từ vài chục đến cả trăm triệu đồng tùy từng loại xe.

Bộ Tài chính cho biết, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin được triển khai từ năm 2022 nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải giao thông, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tận dụng cơ hội trong chuỗi cung ứng và thúc đẩy người dân sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Cụ thể, tại Nghị định 10, Chính phủ quy định trong 3 năm kể từ ngày 1-3-2022, ô tô điện chạy pin được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu. Trong 2 năm tiếp theo, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu bằng 50% mức thu áp dụng đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Để tiếp tục khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện xanh, ngày 28-2-2025, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2025/NĐ-CP, kéo dài thời gian áp dụng mức lệ phí trước bạ 0% đối với ô tô điện chạy pin đến hết tháng 2-2027.

Bộ Tài chính đánh giá, quá trình thực hiện chính sách miễn lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin thời gian qua cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra. Chính sách này tạo tác động tích cực đối với người tiêu dùng, các nhà sản xuất và phân phối ô tô điện, đồng thời góp phần cải thiện môi trường không khí và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Theo Bộ Tài chính, những năm gần đây, đặc biệt đến năm 2025, thị trường ô tô điện toàn cầu phát triển mạnh cả về quy mô lẫn tốc độ. Doanh số xe điện trên thế giới năm 2024 đã vượt 17 triệu xe, chiếm hơn 20% tổng doanh số ô tô bán ra. Dự báo năm 2025, doanh số có thể vượt 20 triệu xe, tương đương hơn 25% thị phần toàn cầu.

Cùng với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng xe điện lưu hành, hệ thống hạ tầng hỗ trợ như các trạm sạc công cộng cũng đang được mở rộng tại nhiều quốc gia. Xu hướng chung trên thế giới là từng bước hạn chế, tiến tới loại bỏ các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời khuyến khích phương tiện sử dụng năng lượng sạch nhằm giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Bộ Tài chính cho rằng, để giảm bớt rào cản chi phí ban đầu cho người dân khi tiếp cận xe điện, nhiều quốc gia đã sử dụng chính sách miễn, giảm lệ phí trước bạ hoặc các khoản thu liên quan đến đăng ký phương tiện như một công cụ hỗ trợ hiệu quả.

Việc ban hành Nghị định 202 kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường xe điện phát triển, đồng thời góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi sang phương tiện xanh, thân thiện với môi trường và giảm phát thải khí gây ô nhiễm.