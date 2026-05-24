Mới ra tù được 1 tháng lại đi trộm tiền công đức ở chùa

Ngày 24-5, Công an phường Tân Hòa, TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Nhớ (48 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Nhớ trộm tiền công đức

Theo điều tra, ngày 18-5, anh Nguyễn Tấn Thiện, quản lý chùa L.H, đến Công an phường Tân Hòa trình báo vào sáng 13-5, anh đến mở cửa chùa thì thấy 4 thùng chứa tiền công đức tại chùa bị cạy phá, lấy mất số tiền khoảng 4 triệu đồng.

Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM đã triển khai lực lượng truy xét. Sau 24 giờ, công an xác định Nhớ đang lẩn trốn tại phường Dĩ An nên bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nhớ không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ lực lượng chức năng đã thu thập, Nhớ phải cúi đầu thừa nhận đồng thời tự nguyện giao nộp lại đầy đủ số tiền hơn 4 triệu đồng đã trộm cắp cùng công cụ gây án.

Nhớ có đến 5 tiền án tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù được hơn 1 tháng. Hiện Công an phường Tân Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật

Trước đó ít ngày, Công an phường Tân Sơn Hòa cũng phá một vụ trộm tiền công đức ở chùa Hải Quang.