Ngày 24-5, Bệnh viện Mắt VISI (thành viên Tập đoàn Y khoa VISI) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi 10 tuổi (TP Cần Thơ) mắc đục thủy tinh thể cả 2 mắt, kèm tiền sử bệnh lý võng mạc trẻ sinh non trong tình trạng thị lực suy giảm nghiêm trọng (ST+).

BS.CKII Trần Bá Kiền, Giám đốc chuyên môn Tập đoàn Y khoa VISI, phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Mắt VISI



Theo chia sẻ từ gia đình, từ nhỏ bệnh nhi đã quen với việc nhìn mọi thứ trong trạng thái mờ nhòe. Trong sinh hoạt hằng ngày, bé thường phải lắng nghe tiếng gọi, lần theo hướng dẫn của người thân hoặc cần người lớn hỗ trợ khi di chuyển. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập, bé phải tạm dừng việc đến trường trong khoảng nửa năm nay.

Theo đánh giá của các BS, đây là một trường hợp phức tạp. Khác với đục thủy tinh thể ở người lớn, đục thủy tinh thể ở trẻ em cần được cân nhắc kỹ về thời điểm can thiệp, khả năng phục hồi thị giác và các bệnh lý đi kèm.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng mắt và cân nhắc các yếu tố an toàn, BS chỉ định phẫu thuật Phaco kết hợp đặt thấu kính nội nhãn. Đây là phương pháp phẫu thuật sử dụng năng lượng siêu âm để tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục, sau đó hút ra ngoài và thay thế bằng thấu kính nội nhãn nhân tạo.

Bệnh nhi L.K.Q đang được thăm khám lại thị lực sau phẫu thuật mắt. Ảnh: Bệnh viện Mắt VISI

Điểm đặc biệt của ca điều trị nằm ở việc BS không chỉ xử lý tình trạng đục thủy tinh thể, mà còn phải tính toán toàn diện các yếu tố liên quan đến mắt trẻ em: cấu trúc nhãn cầu còn đang phát triển, nguy cơ viêm sau mổ, khả năng thích nghi với thấu kính nội nhãn, cũng như tình trạng võng mạc nền do bệnh lý trẻ sinh non. Việc lựa chọn công suất thấu kính, kiểm soát phẫu thuật và theo dõi hậu phẫu nhằm tối ưu cơ hội phục hồi thị lực cho bệnh nhi.

Kết quả điều trị, thị lực của bệnh nhi cải thiện từ ST+ lên 20/100. Bệnh nhi đã có thể nhìn thấy và đi lại ngay sau mổ. Khoảnh khắc bé bắt đầu nhìn rõ hơn môi trường xung quanh, tự tin hơn khi di chuyển và có thêm hy vọng trở lại với việc học, người thân đã bật khóc.

Hiện tại, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi qua các đợt tái khám định kỳ nhằm đánh giá sự ổn định của mắt, khả năng phục hồi thị giác và các yếu tố võng mạc đi kèm.

Cần phát hiện và can thiệp kịp thời BS.CKII Trần Bá Kiền, Giám đốc chuyên môn Tập đoàn Y khoa VISI, cho biết đục thủy tinh thể ở trẻ em là bệnh lý cần được phát hiện và can thiệp đúng thời điểm, bởi nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển thị giác của trẻ. Việc phát hiện, đánh giá đúng tình trạng và điều trị kịp thời có thể giúp trẻ có thêm cơ hội cải thiện thị lực, ổn định sinh hoạt và từng bước trở lại học tập.



