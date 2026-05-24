Một doanh nghiệp "Cảm ơn người lao động" với 1.346 chỉ vàng dành cho công nhân

Ngày 24-5, tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM), LĐLĐ TPHCM đã phối hợp cùng Ban giám đốc và Công đoàn cơ sở công ty tổ chức Ngày hội "An toàn giao thông" và Chương trình "Cảm ơn người lao động" năm 2026.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18- tháng cao điểm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ thành phố, với sự đồng hành của Công ty Honda Việt Nam.

Người lao động tìm hiểu chương trình thu xe cũ đổi xe mới tại Ngày hội "An toàn giao thông"

Tham dự chương trình có ông Lê Văn Hòa- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; ông Phạm Chí Tâm- Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cùng đại diện các doanh nghiệp và hơn 4.000 đoàn viên, lao động.

Tại chương trình, các đoàn viên, lao động đã cùng hòa mình vào các hoạt động thiết thực như: hướng dẫn lái xe an toàn; cuộc thi lái xe tiết kiệm nhiên liệu; tư vấn, lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn; tìm hiểu và tham gia chương trình thu xe cũ đổi xe mới; gian hàng ẩm thực; mua hàng bình ổn giá; trồng xây xanh hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" do UBMTTQ Việt Nam TPHCM phát động.

Ông Lê Văn Hòa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại chương trình

Dịp này, Công đoàn và Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã tặng quà cho con công nhân, lao động đang học tại Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ và trao 1.346 chỉ vàng (18K) nhằm tri ân các công nhân, lao động đã gắn bó với doanh nghiệp 15 năm trở lên (quý I/2026).

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Hòa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết Ngày hội "An toàn giao thông" năm 2026 được tổ chức với mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho đoàn viên, CNVC-LĐ, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, văn minh và hiện đại.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Ban giám đốc Công ty TNHH PouYuen Việt Nam trao giấy chứng nhận và chúc mừng người lao động được nhận vàng

Thông qua các hoạt động hội thi, tuyên truyền, giao lưu, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ thành phố mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp an toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội; mỗi đoàn viên, người lao động phải là những công dân gương mẫu trong chấp hành pháp luật giao thông. Đồng thời, trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng, chung tay xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn thành phố.

Gian hàng ẩm thực phục vụ người lao động tham gia ngày hội

Đại diện LĐLĐ thành phố cũng đánh giá cao việc Công ty TNHH PouYuen Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn cơ sở trao tặng 1 chỉ vàng cho người lao động gắn bó đủ 15 năm. "Đây là nghĩa cử rất đáng trân trọng, không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc đối với người lao động – những người đã dành tâm huyết, sức lao động và tuổi thanh xuân để góp phần xây dựng sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp"- Ông Hòa nói.

Người lao động trồng xây xanh trong công ty hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa"

Làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam hơn 15 năm, điều khiến công nhân Phan Thị Giỏi đánh giá cao ở công ty là luôn đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động. Nhờ đó, chị có nguồn thu nhập ổn định để gửi về quê (tỉnh Đồng Tháp) nuôi 2 con ăn học.

"Bên cạnh đó, Công ty cùng Công đoàn cơ sở cũng luôn quan tâm cải thiện chế độ phúc lợi và tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động, tiêu biểu như việc trao tặng vàng cho các công nhân cống hiến lâu năm hôm nay. Đây chính là động lực để tôi gắn bó lâu dài với doanh nghiệp"- chị Giỏi chia sẻ.