Một siêu thị tại TPHCM tung chương trình bán rẻ hơn chợ đầu mối 5-6% nếu khách đạt chuẩn này

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một siêu thị tại TPHCM tung chương trình bán rẻ hơn chợ đầu mối 5-6% nếu khách đạt chuẩn này

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Siêu thị MM Mega Market sẽ có chính sách giá rẻ hơn chợ đầu mối 5-6%, nếu khách hàng là mô hình cung ứng suất ăn "tick xanh".

Chiều 27-5, Sở Công thương TPHCM tổ chức chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn (Tick xanh trách nhiệm).

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết chương trình đã bước đầu tạo được sự lan tỏa khi nhiều địa phương đề xuất phối hợp, chia sẻ dữ liệu và nhân rộng mô hình.

Dự kiến, Cần Thơ và An Giang sẽ tổ chức các hoạt động kết nối vào sắp tới, mời hệ thống phân phối tham gia để mở rộng đầu ra cho sản phẩm đạt "tick xanh".

Theo ông Nguyên Phương, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng như ngộ độc bánh mì, hay các vụ ngộ độc tập thể tại bếp ăn trường học, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh. Điều này cho thấy nhu cầu kiểm soát chất lượng thực phẩm ngay từ nguồn cung là rất cấp thiết.

Trước thực tế đó, Sở Công Thương TPHCM đề xuất đưa sản phẩm đạt "tick xanh" vào bếp ăn tập thể, đặc biệt là trong trường học. 

"Mô hình này sẽ được nhân rộng, vừa góp phần hạn chế rủi ro ngộ độc thực phẩm, vừa tạo đầu ra ổn định cho doanh nghiệp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản xuất - phân phối thực phẩm an toàn, bền vững"- ông Nguyễn Nguyên Phương chia sẻ.

MM Mega Market giảm giá 5 - 6 % cho bếp ăn tick xanh tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, thông tin về việc triển khai "tick xanh trách nhiệm"

Đại diện MM Mega Market cho biết hiện có khoảng 3 khách hàng là đơn vị cung cấp suất ăn quan tâm và tham gia chương trình.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, nhiều đơn vị đặt ra câu hỏi về cách nhận diện sản phẩm "tick xanh" khi mua đa dạng mặt hàng như rau, thịt, cá và thực phẩm khô, trong khi hiện nay nhiều sản phẩm khô vẫn chưa có chứng nhận này.

Về chính sách giá, MM Mega Market cho biết sẽ áp dụng mức ưu đãi, thấp hơn khoảng 5-6% so với giá tại chợ đầu mối, nhưng chỉ áp dụng riêng cho mô hình cung ứng suất ăn "tick xanh".

Doanh nghiệp cũng đang từng bước mở rộng danh mục sản phẩm đạt chuẩn, không chỉ ở thực phẩm tươi sống mà cả các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu, đường, nước mắm… nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của bếp ăn tập thể.

Ngoài ra, MM Mega Market sẵn sàng hỗ trợ các trường học, đặc biệt là các đơn vị tự tổ chức nấu ăn, thông qua việc mời tham quan quy trình vận hành tại trung tâm phân phối, bao gồm khâu kiểm soát chất lượng, đóng gói và giao hàng.

Doanh nghiệp cũng có khu vực kho riêng phục vụ nguồn hàng cho căn tin, bếp ăn, giúp tăng tính minh bạch và tạo niềm tin cho khách hàng.

Theo đại diện Saigon Co.op, cần nghiên cứu bổ sung quy định đối với nguyên liệu đầu vào, kể cả thực phẩm khô, nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong kiểm soát.

Tuy nhiên, việc xây dựng tiêu chí cũng cần bám sát quy định hiện hành, tránh tạo thêm rào cản hoặc gây hiểu nhầm là áp đặt cho doanh nghiệp và trường học.

Saigon Co.op khẳng định đã có kinh nghiệm cung ứng suất ăn cho nhiều đơn vị như trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính và các trung tâm y tế. Do đó, doanh nghiệp tự tin có thể đáp ứng tốt yêu cầu của chương trình "tick xanh trách nhiệm".

Tuy vậy, Saigon Co.op mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý và chính quyền địa phương trong việc kết nối thông tin, tiếp cận nhu cầu cụ thể của từng trường, từ danh mục hàng hóa, sản lượng đến thời gian giao nhận.

Việc tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ xúc tiến là yếu tố quan trọng để chương trình "tick xanh trách nhiệm" sớm đi vào thực chất và phát huy hiệu quả.

Tin liên quan

VIDEO: "Tích xanh trách nhiệm" được thí điểm trong suất ăn học đường tại TPHCM

(NLĐO) - Không còn là ẩn số về nguồn gốc, mỗi suất ăn giờ đây sẽ được bảo chứng bởi "Tích xanh trách nhiệm" giúp phụ huynh có thể "vào bếp" cùng nhà trường.

TPHCM thí điểm "Tích xanh trách nhiệm" trong suất ăn học đường

(NLĐO) - TPHCM nỗ lực đưa mô hình "Tích xanh trách nhiệm" vào bếp ăn trường học nhằm minh bạch nguồn gốc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh ngay từ gốc.

Trái cây giá mềm vẫn được gắn “Tích xanh trách nhiệm”

(NLĐO) – Là chuỗi bán lẻ với chiến lược giá mềm nhưng 100% nhà cung cấp rau, củ, trái cây cho Bách Hóa Xanh được tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm”

chợ đầu mối tích xanh Sở Công Thương saigoncoop
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo