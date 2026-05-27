Một siêu thị tại TPHCM tung chương trình bán rẻ hơn chợ đầu mối 5-6% nếu khách đạt chuẩn này

Chiều 27-5, Sở Công thương TPHCM tổ chức chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn (Tick xanh trách nhiệm).

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết chương trình đã bước đầu tạo được sự lan tỏa khi nhiều địa phương đề xuất phối hợp, chia sẻ dữ liệu và nhân rộng mô hình.

Dự kiến, Cần Thơ và An Giang sẽ tổ chức các hoạt động kết nối vào sắp tới, mời hệ thống phân phối tham gia để mở rộng đầu ra cho sản phẩm đạt "tick xanh".

Theo ông Nguyên Phương, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng như ngộ độc bánh mì, hay các vụ ngộ độc tập thể tại bếp ăn trường học, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh. Điều này cho thấy nhu cầu kiểm soát chất lượng thực phẩm ngay từ nguồn cung là rất cấp thiết.

Trước thực tế đó, Sở Công Thương TPHCM đề xuất đưa sản phẩm đạt "tick xanh" vào bếp ăn tập thể, đặc biệt là trong trường học.

"Mô hình này sẽ được nhân rộng, vừa góp phần hạn chế rủi ro ngộ độc thực phẩm, vừa tạo đầu ra ổn định cho doanh nghiệp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản xuất - phân phối thực phẩm an toàn, bền vững"- ông Nguyễn Nguyên Phương chia sẻ.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, thông tin về việc triển khai "tick xanh trách nhiệm"

Đại diện MM Mega Market cho biết hiện có khoảng 3 khách hàng là đơn vị cung cấp suất ăn quan tâm và tham gia chương trình.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, nhiều đơn vị đặt ra câu hỏi về cách nhận diện sản phẩm "tick xanh" khi mua đa dạng mặt hàng như rau, thịt, cá và thực phẩm khô, trong khi hiện nay nhiều sản phẩm khô vẫn chưa có chứng nhận này.

Về chính sách giá, MM Mega Market cho biết sẽ áp dụng mức ưu đãi, thấp hơn khoảng 5-6% so với giá tại chợ đầu mối, nhưng chỉ áp dụng riêng cho mô hình cung ứng suất ăn "tick xanh".

Doanh nghiệp cũng đang từng bước mở rộng danh mục sản phẩm đạt chuẩn, không chỉ ở thực phẩm tươi sống mà cả các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu, đường, nước mắm… nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của bếp ăn tập thể.

Ngoài ra, MM Mega Market sẵn sàng hỗ trợ các trường học, đặc biệt là các đơn vị tự tổ chức nấu ăn, thông qua việc mời tham quan quy trình vận hành tại trung tâm phân phối, bao gồm khâu kiểm soát chất lượng, đóng gói và giao hàng.

Doanh nghiệp cũng có khu vực kho riêng phục vụ nguồn hàng cho căn tin, bếp ăn, giúp tăng tính minh bạch và tạo niềm tin cho khách hàng.

Theo đại diện Saigon Co.op, cần nghiên cứu bổ sung quy định đối với nguyên liệu đầu vào, kể cả thực phẩm khô, nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong kiểm soát.

Tuy nhiên, việc xây dựng tiêu chí cũng cần bám sát quy định hiện hành, tránh tạo thêm rào cản hoặc gây hiểu nhầm là áp đặt cho doanh nghiệp và trường học.

Saigon Co.op khẳng định đã có kinh nghiệm cung ứng suất ăn cho nhiều đơn vị như trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính và các trung tâm y tế. Do đó, doanh nghiệp tự tin có thể đáp ứng tốt yêu cầu của chương trình "tick xanh trách nhiệm".

Tuy vậy, Saigon Co.op mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý và chính quyền địa phương trong việc kết nối thông tin, tiếp cận nhu cầu cụ thể của từng trường, từ danh mục hàng hóa, sản lượng đến thời gian giao nhận.

Việc tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ xúc tiến là yếu tố quan trọng để chương trình "tick xanh trách nhiệm" sớm đi vào thực chất và phát huy hiệu quả.