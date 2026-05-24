Thời sự

Một tỉnh tuyển 165 công chức cấp xã từ lực lượng không chuyên trách

Tin, ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Một tỉnh dự kiến tuyển dụng 165 công chức cấp xã từ lực lượng hoạt động không chuyên trách.

Ngày 24-5, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh này đã ban hành kế hoạch tiếp nhận 165 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã.

Theo Sở Nội vụ Nghệ An, hiện khối chính quyền cấp xã toàn tỉnh có 4.812 cán bộ, công chức, còn thiếu 398 biên chế so với quy định. Việc tuyển dụng nhằm bổ sung nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ cho các địa phương đang thiếu người, đáp ứng yêu cầu công việc tại cơ sở.

Tuyển 165 công chức cấp xã từ lực lượng không chuyên trách - Ảnh 1.

Nhiều xã ở tỉnh Nghệ An đang thiếu cán bộ theo quy định

Theo kế hoạch, từ ngày 22 đến 28-5-2026, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của hồ sơ đăng ký tiếp nhận vào làm công chức; thông báo danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch và các nội dung liên quan.

Trước ngày 10-6-2026, Hội đồng kiểm tra, sát hạch cấp tỉnh sẽ tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực của người dự tuyển. Kết quả kiểm tra, sát hạch và quyết định công nhận trúng tuyển dự kiến được thông báo trước ngày 15-6-2026, sau đó thực hiện các thủ tục tiếp nhận công chức theo quy định.

Sở Nội vụ Nghệ An cho biết đối tượng dự tuyển là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1-7-2025, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Người dự tuyển phải tốt nghiệp đại học, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm.

Người dự tuyển có ít nhất 5 năm công tác theo đúng quy định của pháp luật, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; đang làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận. Không trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật của Đảng, Nhà nước.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch cấp tỉnh sẽ thực hiện kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của từng vị trí việc làm. Tổ chức sát hạch để đánh giá trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung sát hạch bám sát yêu cầu thực tiễn của vị trí cần tuyển, hình thức sát hạch là vấn đáp, với thang điểm tối đa 100 điểm.

Người trúng tuyển phải có hồ sơ hợp lệ và đạt từ 50 điểm trở lên trong kỳ sát hạch, được xét theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu của từng vị trí việc làm tại mỗi địa phương.

Được biết, tỉnh Nghệ An có 4.812 cán bộ, công chức thuộc khối chính quyền cấp xã, hiện còn thiếu 398 biên chế công chức cấp xã so với định mức được giao.

Quy chế mới nhất về thi tuyển, xét tuyển công chức, áp dụng từ ngày 10-12-2025

(NLĐO) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 22/2025/TT-BNV kèm theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, có hiệu lực từ ngày 10-12-2025

TP HCM sắp tuyển công chức, viên chức từ sinh viên xuất sắc

(NLĐO- Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài; đồng thời đáp ứng một trong các tiêu chuẩn về việc đoạt giải trong các kỳ thi là đối tượng tuyển dụng của TP HCM đợt này.

Những thông tin mới nhất về thi tuyển công chức

(NLĐO) - Dưới đây là quy định mới nhất về thi tuyển công chức mà người nào có ý định đăng ký dự thi cũng nên tìm hiểu và nắm chắc.

