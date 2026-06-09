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Giải trí

Mỹ nam "Những bác sĩ tài hoa" và chân dài Soo-young tan vỡ sau 14 năm

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Jung Kyung-ho và ca sĩ kiêm diễn viên Choi Soo-young của nhóm nhạc nữ Girls' Generation đã đường ai nấy bước.

Ngày 9-6, một hãng truyền thông đưa tin rằng cặp đôi này gần đây đã không còn bên nhau do lịch trình bận rộn. Cuối cùng, họ quyết định chia tay.

Sau khi thông tin này lan tỏa, công ty quản lý của Sooyoung là SARAM Entertainment đã ra thông cáo xác nhận việc chia tay. "Họ đã chia tay. Cả hai quyết định vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp" - tuyên bố cho biết.

Mỹ nam "Những bác sĩ tài hoa" và chân dài Soo-young tan vỡ sau 14 năm - Ảnh 1.

Soo-young và Jung Kyung-ho tan vỡ sau 14 năm hẹn hò

Công ty quản lý của Jung Kyung-ho là Management Allum cũng khẳng định: "Đúng là họ đã chia tay! Vì đây là vấn đề riêng tư nên rất khó để cung cấp thêm chi tiết".

Jung Kyung-ho và Soo-young được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng giải trí Hàn Quốc về mối quan hệ lâu dài. Cả hai bắt đầu hẹn hò năm 2012 và sau đó công khai mối quan hệ vào tháng 1 năm 2014. Sau thời gian dài yêu nhau, họ kết thúc hẹn hò trong nuối tiếc của người hâm mộ.

Jung Kyung-ho là tài tử nổi tiếng, đã tham gia nhiều phim: "Những bác sĩ tài hoa", "One More Happy Ending", "Missing Nine", "Prison Playbook", "Hạ cánh nơi anh", "Pro Bono"…

Trong khi đó, Choi Soo-young là ca sĩ nhóm nhạc thần tượng trước khi tập trung cho hoạt động diễn xuất. Cô có nhiều biệt danh: "Thánh xin xỏ", "Thánh lầy", "Cây hài", "Chân dài"…

Mỹ nam "Những bác sĩ tài hoa" và chân dài Soo-young tan vỡ sau 14 năm - Ảnh 2.

Cả hai để lại tiếc nuối cho khán giả

Mỹ nam "Những bác sĩ tài hoa" và chân dài Soo-young tan vỡ sau 14 năm - Ảnh 3.
Mỹ nam "Những bác sĩ tài hoa" và chân dài Soo-young tan vỡ sau 14 năm - Ảnh 4.
Mỹ nam "Những bác sĩ tài hoa" và chân dài Soo-young tan vỡ sau 14 năm - Ảnh 5.

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