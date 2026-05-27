Sức khỏe

Nam shipper say nắng mất lái dẫn tới bị tai nạn giao thông khi đi giao hàng giữa trưa

N.Dung

(NLĐO) - Nam shipper 21 tuổi nhập viện sau khi choáng váng, mất lái rồi gặp tai nạn giao thông giữa trưa nắng nóng ở Hà Nội.

Khi đang giao hàng giữa trời nắng nóng gay gắt tại Hà Nội, nam shipper 21 tuổi bất ngờ choáng váng, mất lái rồi gặp tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị say nắng, say nóng kèm đa chấn thương.

img

Nam shipper được bác sĩ thăm khám sau tai nạn khi giao hàng giữa trời nắng nóng. Ảnh: Đặng Thanh

Theo bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau va chạm giao thông xảy ra vào buổi trưa, thời điểm Hà Nội đang nắng nóng gay gắt.

Nam bệnh nhân cho biết khi đang di chuyển ngoài trời để giao hàng, anh bất ngờ choáng váng, hoa mắt, chóng mặt rồi mất lái, tông vào đuôi ô tô phía trước. Khi nhập viện, bệnh nhân vẫn tỉnh nhưng mệt nhiều, buồn nôn; vùng đùi và bàn chân phải biến dạng do chấn thương.

Bác sĩ Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán say nắng, say nóng kèm chấn thương do tăng thân nhiệt khi hoạt động ngoài trời liên tục. Ê kíp lập tức xử trí theo phác đồ gồm làm mát cơ thể, truyền dịch, đưa vào phòng điều hòa và theo dõi sát.

Sau khoảng 30 phút, tình trạng hoa mắt, chóng mặt giảm, bệnh nhân tỉnh táo hơn. Chấn thương vùng đùi và bàn chân phải sau đó được cố định và chuyển sang Khoa Ngoại để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Bằng, say nắng và say nóng là cấp cứu thường gặp vào mùa hè, xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng vượt khả năng điều hòa. Người bệnh có thể mệt lả, vã mồ hôi, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, thậm chí rối loạn ý thức.

"Trường hợp nam shipper này là điển hình cho nguy cơ tăng thân nhiệt ở người phải làm việc ngoài trời liên tục. Chỉ một cơn choáng hoặc mất tập trung thoáng qua cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện mất kiểm soát, dẫn tới tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động nghiêm trọng"- bác sĩ Bằng nói.

Bác sĩ cảnh báo nếu không được xử trí kịp thời, say nắng, say nóng có thể gây tụt huyết áp, rối loạn thần kinh, mê sảng, co giật, hôn mê. Khoảng một giờ đầu sau khi xảy ra được xem là "thời gian vàng" để cấp cứu, giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Nhóm có nguy cơ cao gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, shipper, công nhân và lao động ngoài trời cường độ cao. Trong những ngày nắng nóng, bác sĩ khuyến cáo nên mặc quần áo rộng, sáng màu, đội mũ rộng vành, uống nước thường xuyên, hạn chế làm việc liên tục quá lâu ngoài trời và nghỉ giải lao 10-15 phút sau mỗi 45 phút đến một giờ lao động.

Nam thanh niên 25 tuổi suy thận cấp vì mất nước do nắng nóng

Nam thanh niên 25 tuổi suy thận cấp vì mất nước do nắng nóng

(NLĐO) - Giữa đợt nắng nóng kéo dài, nam công nhân 25 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì suy thận cấp do mất nước, suýt phải lọc máu cấp cứu.

Nắng nóng: Cảnh báo nhóm nguy cơ cao, bệnh viện tăng chống nóng

(NLĐO) - Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, đột quỵ; cùng đó nhiều bệnh viện tăng cường chống nóng cho người bệnh và người nhà.

Hai người đàn ông nhập viện vì sốc nhiệt giữa đợt nắng nóng gay gắt

(NLĐO) - Nắng nóng gay gắt khiến hai người đàn ông nhập viện vì sốc nhiệt sau khi làm việc ngoài trời, trong đó một ca tiên lượng nặng.

