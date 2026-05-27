HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nam thanh niên 25 tuổi suy thận cấp vì mất nước do nắng nóng

N.Dung

(NLĐO) - Giữa đợt nắng nóng kéo dài, nam công nhân 25 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì suy thận cấp do mất nước, suýt phải lọc máu cấp cứu.

Nam công nhân 25 tuổi (ở Hà Nội) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và suy thận cấp sau một ngày làm việc liên tục giữa nắng nóng mà gần như không uống nước.

Nam thanh niên 25 tuổi cấp cứu vì nắng nóng - Ảnh 1.

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt. Ảnh minh họa

Bệnh nhân H.T. nhập viện với biểu hiện mệt lả, co rút chân tay liên tục. Một ngày trước đó, anh làm việc nhiều giờ dưới trời nắng nhưng quên bù nước do quá tập trung.

Theo bệnh nhân, vì còn trẻ, không có bệnh nền, nghĩ bản thân có thể chịu đựng tốt nên không để ý nhiều đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine - phản ánh chức năng lọc của thận tăng gấp 4 lần mức bình thường. Bác sĩ Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đây là dấu hiệu suy thận cấp, nếu đến muộn hơn, khi độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, người bệnh có thể đã phải chỉ định lọc máu cấp cứu.

Sau 3 ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Các triệu chứng co rút cơ, khó thở cũng hết và người bệnh đã xuất viện.

Theo bác sĩ, mỗi mùa nắng nóng, bệnh viện tiếp nhận thêm nhiều ca suy thận cấp liên quan mất nước, trong đó không ít trường hợp là người trẻ, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Khi lao động hoặc di chuyển nhiều giờ dưới trời nắng, cơ thể tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không được bù nước kịp thời, lượng máu đến thận giảm, làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp.

Ngoài ra, vận động quá sức trong thời tiết nóng bức có thể gây hủy cơ vân. Khi cơ bị tổn thương, các chất từ cơ đi vào máu có thể gây tắc ống thận, khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng.

"Cơ thể luôn có giới hạn chịu đựng"- bác sĩ Huyền cảnh báo. Người dân cần đi khám sớm nếu sau khi làm việc ngoài trời xuất hiện các dấu hiệu như tiểu ít hoặc nhiều giờ không đi tiểu, nước tiểu sẫm màu, đau cơ dữ dội, chuột rút liên tục, mệt lả, chóng mặt, buồn nôn hoặc lơ mơ.

Để phòng nguy cơ suy thận trong mùa nắng nóng, bác sĩ khuyến cáo nên uống nước chủ động, không đợi khát; hạn chế làm việc hoặc vận động ngoài trời từ 10 đến 16 giờ; nghỉ ngơi, hạ nhiệt và bù nước ngay khi cơ thể quá nóng hoặc mệt mỏi.

Các bác sĩ lưu ý tổn thương thận có thể diễn tiến rất nhanh chỉ sau một ngày mất nước nghiêm trọng. Khi có biểu hiện kiệt sức, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu sau khi đi nắng, không nên tự theo dõi tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được xử trí kịp thời.

Tin liên quan

Nắng nóng: Cảnh báo nhóm nguy cơ cao, bệnh viện tăng chống nóng

Nắng nóng: Cảnh báo nhóm nguy cơ cao, bệnh viện tăng chống nóng

(NLĐO) - Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, đột quỵ; cùng đó nhiều bệnh viện tăng cường chống nóng cho người bệnh và người nhà.

Nắng nóng gay gắt tới 40 độ C: Những dấu hiệu sớm của sốc nhiệt, say nắng

(NLĐO) - Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều tỉnh thành miền Bắc, miền Trung, bác sĩ cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, say nắng và mất nước khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Thời tiết nắng nóng, bệnh da liễu tăng đột biến

(NLĐO)- Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết số ca khám bệnh về da tại bệnh viện do nắng nóng tăng 15 - 20% mỗi ngày.

nam thanh niên nắng nóng Bệnh viện Bạch Mai nắng nóng gay gắt đợt nắng nóng suy thận say nắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo