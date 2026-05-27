Nam thanh niên 25 tuổi suy thận cấp vì mất nước do nắng nóng

Nam công nhân 25 tuổi (ở Hà Nội) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và suy thận cấp sau một ngày làm việc liên tục giữa nắng nóng mà gần như không uống nước.

Bệnh nhân H.T. nhập viện với biểu hiện mệt lả, co rút chân tay liên tục. Một ngày trước đó, anh làm việc nhiều giờ dưới trời nắng nhưng quên bù nước do quá tập trung.

Theo bệnh nhân, vì còn trẻ, không có bệnh nền, nghĩ bản thân có thể chịu đựng tốt nên không để ý nhiều đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine - phản ánh chức năng lọc của thận tăng gấp 4 lần mức bình thường. Bác sĩ Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đây là dấu hiệu suy thận cấp, nếu đến muộn hơn, khi độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, người bệnh có thể đã phải chỉ định lọc máu cấp cứu.

Sau 3 ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Các triệu chứng co rút cơ, khó thở cũng hết và người bệnh đã xuất viện.

Theo bác sĩ, mỗi mùa nắng nóng, bệnh viện tiếp nhận thêm nhiều ca suy thận cấp liên quan mất nước, trong đó không ít trường hợp là người trẻ, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Khi lao động hoặc di chuyển nhiều giờ dưới trời nắng, cơ thể tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không được bù nước kịp thời, lượng máu đến thận giảm, làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp.

Ngoài ra, vận động quá sức trong thời tiết nóng bức có thể gây hủy cơ vân. Khi cơ bị tổn thương, các chất từ cơ đi vào máu có thể gây tắc ống thận, khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng.

"Cơ thể luôn có giới hạn chịu đựng"- bác sĩ Huyền cảnh báo. Người dân cần đi khám sớm nếu sau khi làm việc ngoài trời xuất hiện các dấu hiệu như tiểu ít hoặc nhiều giờ không đi tiểu, nước tiểu sẫm màu, đau cơ dữ dội, chuột rút liên tục, mệt lả, chóng mặt, buồn nôn hoặc lơ mơ.

Để phòng nguy cơ suy thận trong mùa nắng nóng, bác sĩ khuyến cáo nên uống nước chủ động, không đợi khát; hạn chế làm việc hoặc vận động ngoài trời từ 10 đến 16 giờ; nghỉ ngơi, hạ nhiệt và bù nước ngay khi cơ thể quá nóng hoặc mệt mỏi.

Các bác sĩ lưu ý tổn thương thận có thể diễn tiến rất nhanh chỉ sau một ngày mất nước nghiêm trọng. Khi có biểu hiện kiệt sức, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu sau khi đi nắng, không nên tự theo dõi tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được xử trí kịp thời.