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Sức khỏe

Nam thanh niên Campuchia vượt hàng trăm cây số sang Việt Nam cấp cứu

Liên Anh

(NLĐO) - Nam thanh niên người Campuchia sau tai nạn giao thông có khối máu tụ ngoài màng cứng chèn ép não đã vượt hàng trăm km đến Việt Nam cấp cứu

Ngày 9-6, Bệnh viện FV cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân (quốc tịch Campuchia) bị chấn thương chấn thương sọ não nặng kèm nhiều tổn thương phức tạp vùng hàm mặt do tai nạn giao thông.

Nam thanh niên Campuchia vượt hàng trăm cây số sang Việt Nam cấp cứu - Ảnh 1.

Ê-kíp bác sĩ Khoa Cấp cứu - Tai nạn Bệnh viện FV tiếp nhận bệnh nhân

Bệnh nhân là Hong Zana (19 tuổi), nhập viện FV trong tình trạng nguy kịch với khối máu tụ ngoài màng cứng hơn 100 gram chèn ép não và nhiều vị trí gãy xương vùng mặt. Chỉ trong chưa đầy 15 phút sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ đa chuyên khoa để triển khai phẫu thuật khẩn cấp cứu sống người bệnh.

Theo người nhà bệnh nhân, tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ khi Hong Zana đang trên đường đi làm thêm về. Ánh đèn pha từ một ô tô đi ngược chiều bất ngờ chiếu thẳng vào mắt khiến nam thanh niên mất phương hướng, ngã xe xuống một con mương ven đường.

Cú va chạm khiến vùng đầu mặt của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Do bị câm điếc bẩm sinh nên bệnh nhân không thể diễn tả tình trạng của mình. Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân sang Việt Nam trong đêm để điều trị.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện FV lúc 4 giờ sáng với nhiều vết thương vùng mặt, đau đầu dữ dội, buồn nôn, đau cổ và đau tay. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân có khối máu tụ ngoài màng cứng lớn kèm phù não tiến triển.

BS Trình Văn Hải, Trưởng Khoa Cấp cứu-Tai nạn-Bệnh viện FV, cho biết đây là trường hợp đa chấn thương đặc biệt nguy hiểm do vừa có tổn thương sọ não, vừa có nhiều vị trí gãy vỡ vùng hàm mặt. Ưu tiên hàng đầu là xử lý nhanh tổn thương não để bảo toàn tính mạng người bệnh.

Nam thanh niên Campuchia vượt hàng trăm cây số sang Việt Nam cấp cứu - Ảnh 2.

BS.CKII Trần Lương Anh phẫu thuật giải quyết khối máu tụ ngoài màng cứng cho bệnh nhân

Ngay sau khi đánh giá tình trạng bệnh nhân, quy trình báo động đa chuyên khoa được kích hoạt. BSCKII Trần Lương Anh, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh và Cột sống-Bệnh viện FV nhanh chóng có mặt và xác định khối máu tụ ngoài màng cứng đã vượt quá 100 gram, gây chèn ép và đẩy lệch não.

"Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề" - BS Lương Anh nhận định.

Thay vì thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật riêng biệt, các chuyên khoa đã thống nhất xử lý toàn bộ tổn thương trong cùng một ca mổ nhằm tận dụng tối đa "thời gian vàng" cấp cứu. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút kể từ khi bệnh nhân nhập viện, kế hoạch phối hợp giữa các chuyên khoa đã được hoàn tất.

Trong phòng mổ, ê-kíp Ngoại Thần kinh tiến hành mở sọ giải áp, lấy khối máu tụ và cầm máu. Sau khi tình trạng sọ não được kiểm soát, ê-kíp Răng Hàm Mặt tiếp tục xử lý các tổn thương vùng mặt.

Nam thanh niên Campuchia vượt hàng trăm cây số sang Việt Nam cấp cứu - Ảnh 3.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật hàm mặt nắn chỉnh xương hàm cho bệnh nhân.

TS-BS Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện FV, cho biết bệnh nhân bị gãy phức hợp xương hàm gò má phải và gãy góc hàm dưới bên phải. Các bác sĩ đã nắn chỉnh xương hàm, đặt nẹp titan cố định thông qua đường rạch trong miệng nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ, đồng thời giúp phục hồi chức năng ăn nhai nhanh chóng. Sau 45 phút ca phẫu thuật hoàn tất.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt, tỉnh táo hoàn toàn, không ghi nhận di chứng thần kinh và có thể ăn uống bình thường trước khi xuất viện.

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