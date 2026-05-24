Thời sự

Nắng nóng diễn biến gay gắt hơn, nhiệt độ có nơi dự báo trên 40 độ C

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo từ ngày 24 đến 25-5, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ diễn biến gay gắt hơn, có nơi dự báo trên 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm qua 23-5, ở khu vực Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 38,6 độ, Hòa Bình (Phú Thọ) 38,5 độ, Láng (Hà Nội) 38,7 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nắng nóng gay gắt 2026: Bắc Bộ và Trung Bộ vượt 40 độ C - Ảnh 1.

Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng trên cả nước dự báo kéo dài nhiều ngày

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,5 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ, Hà Tĩnh 38,1 độ, Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4 độ, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,1 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Dư báo ngày 24 đến 25-5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Riêng ngày 25-5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45- 50%.

Các chuyên gia cảnh báo đợt nắng nóng này kéo dài nhiều ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 đến 28-5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28-5, ở miền Đông Nam Bộ đến ngày 27-5.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay và nắng nóng đặc biệt gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đặc biệt, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng bao trùm nhiều nơi, dự báo khung giờ người dân cần lưu ý

Nắng nóng bao trùm nhiều nơi, dự báo khung giờ người dân cần lưu ý

(NLĐO) - Nắng nóng dự báo kéo dài trong nhiều ngày, người dân cần hạn chế ra đường, tham gia các hoạt động ngoài trời vào khung giờ có nắng nóng gay gắt nhất

Sắp xảy ra đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, kéo dài nhiều ngày

(NLĐO) - Dự báo khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xảy ra đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ ngày 24 đến 27-5.

Đợt nắng nóng gay gắt sắp kết thúc, đề phòng mưa dông, lốc, sét và mưa đá

(NLĐO) - Dự báo từ ngày ngày mai 17-5, đợt nắng nóng diện rộng xảy ra nhiều khu vực trên cả nước sẽ kết thúc.

