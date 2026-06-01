Thời sự

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Minh Châu (TP HCM)

Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, thể hiện quyết tâm đấu tranh chống "giặc nội xâm"

Bộ Chính trị vừa ban hành Kế hoạch 03/2026 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Điểm đáng chú ý trong Kế hoạch 03 là nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ.

Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, thể hiện quyết tâm đấu tranh chống "giặc nội xâm" - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go. Cụ thể, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, có bước tiến mạnh, đột phá lớn; góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính nêu gương của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu còn hạn chế. Một số cơ chế, chính sách, pháp luật vẫn còn bất cập; một số chủ trương, quan điểm mới của Đảng chưa được thể chế hóa kịp thời, đồng bộ; việc kiểm soát quyền lực và các biện pháp phòng ngừa có lúc, có nơi chưa thực sự hiệu quả...

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tháng 12-2025. Ảnh: VGP

Thực tiễn chỉ ra rằng ở những cơ quan, đơn vị nào mà người đứng đầu gương mẫu, liêm chính thì cấp dưới khó lòng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ngược lại, nơi nào người đứng đầu không gương mẫu, buông lỏng quản lý hay coi nhẹ trách nhiệm thì nơi đó tham nhũng, tiêu cực dễ phát sinh.

Vì vậy, Kế hoạch 03 nhấn mạnh việc nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu là bước tiến quan trọng, góp phần chuyển trọng tâm từ "chống" sang "phòng", chủ động nhận diện, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa và kịp thời xử lý, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hơn lúc nào hết, bản thân người cán bộ phải luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, liêm chính khi xử lý mọi công việc. Đồng thời, phải trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân hằng năm. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cấp dưới ngay tại cơ quan, đơn vị nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa. 

