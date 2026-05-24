Quốc tế

Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine, dùng đến tên lửa siêu mạnh?

Xuân Mai

(NLĐO) - Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công kết hợp tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Các quan chức cho biết lực lượng Nga đã nhắm vào Kiev, khu vực lân cận, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng khác trên khắp thủ đô.

Theo tờ Kyiv Independent, một loạt cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô của Ukraine bắt đầu vào khoảng 1 giờ (giờ địa phương) và lặp lại nhiều lần từ 3 giờ đến 5 giờ hôm 24-5.

Hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik. Ảnh: AP

Cảnh báo không kích được ban bố ở tất cả khu vực Ukraine khi không quân nước này ghi nhận hàng chục tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái đã bay về phía Kiev vào khoảng 0 giờ 30 phút (giờ địa phương).

Ngay sau đó, không quân Ukraine cảnh báo về khả năng Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik lúc 0 giờ 55 phút (giờ địa phương). Tuy nhiên, Kyiv Independent chưa thể xác minh liệu vũ khí này có được sử dụng trong cuộc tấn công hay không.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp đất nước, bao gồm cả việc có thể sử dụng tên lửa tầm trung Oreshnik.

Theo ABC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23-5 cho hay Ukraine đang nỗ lực xác minh thông tin tình báo từ Mỹ và các nước cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng Oreshnik. Ông nói thêm Ukraine chuẩn bị hệ thống phòng không ở mức tối đa và sẽ đáp trả thỏa đáng mọi cuộc tấn công của Nga.

Các thông tin ban đầu cũng cho thấy người dân bị mắc kẹt trong một hầm trú ẩn ở quận Shevchenkivskyi thuộc trung tâm Kiev. 

Ông Vitali Klitschko, thị trưởng Kiev, cho biết ít nhất 7 tòa nhà chung cư nhiều tầng ở các quận Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi và Pecherskyi của Kiev bị thiệt hại. Một số nhà cửa cũng bị trúng đạn pháo của Nga trên khắp thành phố.

Các vụ nổ cũng được nghe thấy ở các TP Cherkasy và Kropyvnytskyi, cũng như ở tỉnh Khmelnytskyi, theo đài truyền hình Suspilne.

Phản ứng trước cuộc tấn công, không quân Ba Lan cho biết họ đã điều động các máy bay chiến đấu trong nước và của đồng minh nhằm bảo vệ không phận Ba Lan.

Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Oreshnik chống lại Ukraine vào tháng 11-2024 trong một cuộc tấn công vào TP Dnipro. Tên lửa này gần đây được sử dụng trong một cuộc tấn công vào tỉnh Lviv phía tây ngày 9-1.

Mỹ kỳ vọng từ lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine

Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn trong 3 ngày, bắt đầu từ 9-5

