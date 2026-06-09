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Lao động

Ngày hội việc làm kết nối gần 1.000 người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc)

G.Nam

(NLĐO) - Hiện số lượng sinh viên Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) đã vượt 53.000 người và tiếp tục tăng

Ngày hội việc làm VSATW Job Fair 2026 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức đã thu hút gần 1.000 người tham dự, mở ra cơ hội kết nối việc làm cho cộng đồng người Việt đang học tập và làm việc tại đây.

Cầu nối nhân lực trẻ Việt Nam với doanh nghiệp quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sự kiện diễn ra tại Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Minh Chí (Đài Loan, Trung Quốc), với sự tham dự của đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, lãnh đạo nhà trường cùng hơn 50 doanh nghiệp, đối tác trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lưu Tổ Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hiện có khoảng 200 giảng viên đang công tác, trong đó có 5 giáo sư người Việt Nam. Ông đánh giá cao sinh viên Việt Nam nhờ sự chăm chỉ, năng động, khả năng thích nghi và tinh thần cầu tiến – những yếu tố được các doanh nghiệp quốc tế đặc biệt coi trọng. Ông kỳ vọng thông qua ngày hội, doanh nghiệp sẽ tìm được nhân sự phù hợp, còn sinh viên có thêm cơ hội định hướng nghề nghiệp.

Ngày hội việc làm kết nối gần 1.000 người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) - Ảnh 1.

Đông đảo sinh viên Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) đến với ngày hội. Ảnh TTXVN

Đại diện nhà tài trợ chính, ông Mai Phạm Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Indovina – nhận định cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Đài Loan sở hữu nhiều lợi thế như năng lực ngoại ngữ, tư duy toàn cầu và khả năng kết nối đa văn hóa. Đây là nguồn nhân lực tiềm năng, có thể đóng vai trò cầu nối trong hợp tác kinh tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và quốc tế.

Nhu cầu lớn về định hướng nghề nghiệp và thông tin việc làm

Ban tổ chức cho biết VSATW Job Fair 2026 không chỉ là hoạt động tuyển dụng mà còn là diễn đàn chia sẻ thông tin, định hướng nghề nghiệp. Chuỗi tọa đàm bên lề với sự tham gia của cơ quan chức năng, chuyên gia và doanh nghiệp đã cung cấp góc nhìn thực tiễn về chính sách việc làm cho du học sinh, cơ hội phát triển tại nước ngoài cũng như khi trở về Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình còn thu hút sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc), góp phần lan tỏa hình ảnh cộng đồng du học sinh năng động, hội nhập. Các hoạt động giao lưu, minigame cũng tạo không khí sôi nổi, tăng tính kết nối giữa người tham dự và doanh nghiệp.

Hiện số lượng sinh viên Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) đã vượt 53.000 người và tiếp tục tăng. Trong bối cảnh đó, VSATW Job Fair được kỳ vọng trở thành cầu nối hiệu quả giữa nguồn nhân lực trẻ Việt Nam với hệ sinh thái doanh nghiệp quốc tế.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), thành lập từ năm 2009, hiện có mạng lưới hơn 35 hội sinh viên tại các trường đại học, đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện kỹ năng và kết nối việc làm cho cộng đồng người Việt tại đây.

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