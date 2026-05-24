Nghệ sĩ Bích Thủy với 4 suất diễn văn nghệ mùa Phật đản

Nữ nghệ sĩ Bích Thủy (bìa phải) trong chương trình Văn nghệ Phật Đản năm 2026

Có những mùa biểu diễn không đo bằng doanh thu, không đếm bằng số ghế bán ra hay ánh đèn sân khấu. Có những hành trình nghệ thuật được ghi lại bằng bước chân đi qua cổng chùa, bằng tiếng vỗ tay mộc mạc của Phật tử và bằng cảm giác bình yên khi lời ca chạm đến lòng người. Ngày 24-5, nghệ sĩ Bích Thủy cùng Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn thực hiện bốn suất diễn liên tiếp trong mùa Phật đản tại chùa: Tam Tháp (Bình Dương), chùa Giác Nguyên (TP HCM), chùa Kỳ Quang (TP HCM) và Trung tâm thương mại Ba Đức Hòa (Tây Ninh).

Mang tiếng hát lan tỏa yêu thương

Nghệ sĩ Bích Thủy cho biết 4 suất diễn này tiếp tục là một điểm nhấn trong hành trình nghệ thuật phụng sự cộng đồng mà đoàn theo đuổi nhiều năm qua. "Đoàn Tình ca Bắc Sơn hiện duy trì hoạt động biểu diễn thiện nguyện, lưu diễn tại nhiều địa phương, mang các chương trình âm nhạc quê hương, ca cảnh và nghệ thuật Phật giáo đến gần công chúng.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn trao tặng quà, lương thực đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đó là việc làm thường xuyên của "Tình ca Bắc Sơn" – nghệ sĩ Bích Thủy nói.

Chương trình Văn nghệ sĩ Phật Đản của Đoàn Tình ca Bắc Sơn

Trong chương trình lần này, nghệ sĩ Bích Thủy đảm nhận vai vợ của thái tử A Xà Thế (Ajatasattu), bà được ghi nhận là Hoàng hậu Padmavati (thường được phiên âm tiếng Việt là Bà Bà-đà-ma-vật-đề hoặc Bà Padmavati). Bà là một người phụ nữ đức hạnh, có lòng kính tin Tam Bảo và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp vua A Xà Thế sám hối, quy y Phật pháp sau những lỗi lầm.

Trên nền câu chuyện mang chiều sâu tâm linh ấy, nghệ sĩ Bích Thủy thể hiện vai diễn rất xúc động. Ngoài ra, đoàn Văn nghệ Tình ca Bắc Sơn còn hát những ca khúc về quê hương đất nước của cố nhạc sĩ Bắc Sơn.

Lan tỏa tình thần chăm lo cho người nghèo

Những chương trình của đoàn nhiều năm qua cũng thường kết hợp nhạc quê hương Bắc Sơn với các tiết mục tái hiện cuộc đời Đức Phật, tạo nên nét riêng trong không gian nghệ thuật mùa Phật đản.

Nghệ sĩ Bích Thủy chia sẻ: "Tôi luôn xem những chương trình Phật đản là dịp đặc biệt để người nghệ sĩ trở về với giá trị cốt lõi của nghề. Tôi luôn nghĩ rằng mỗi mùa Phật đản là một nhân duyên đẹp. Khi đứng trên sân khấu ở chùa, cảm xúc rất khác so với những đêm diễn thông thường. Người nghệ sĩ không hát để được tung hô, mà hát bằng sự biết ơn, bằng mong muốn gửi năng lượng tích cực đến cộng đồng. Được cất lên những giai điệu về quê hương trong không gian ấy khiến tôi thật sự xúc động".

Nghệ sĩ Hạ Châu tâm sự: "Đồng hành cùng Đoàn Tình ca Bắc Sơn qua nhiều chương trình thiện nguyện và biểu diễn cộng đồng, lan tỏa tình thần hết lòng vì người nghèo khó, mỗi mùa Phật đản chúng tôi đều mang nhiều cảm xúc rất riêng.

Điều đẹp nhất không phải là khán giả đông đến đâu mà là cảm giác được nhìn thấy sự bình an trong ánh mắt người xem.

Ở không gian chùa chiền, nghệ sĩ tự nhiên hát chậm hơn, nhẹ hơn và cảm nhận rõ hơn giá trị của từng ca từ. Những chương trình như thế giúp mình thấy nghệ thuật vẫn có thể nuôi dưỡng tâm hồn con người".

Nghệ sĩ Hạ Châu cũng là một trong những gương mặt nhiều năm đồng hành cùng các hoạt động của Đoàn Tình ca Bắc Sơn trong các chương trình cộng đồng và thiện nguyện.

Khi nghệ thuật trở thành một cách hành đạo giữa đời

Mùa Phật đản năm nào cũng vậy, ở nhiều ngôi chùa, chương trình văn nghệ luôn là phần được mong đợi. Không đơn thuần là tiết mục phụ trợ nghi lễ, đó đã trở thành một không gian văn hóa – nơi tiếng hát giúp con người gần nhau hơn, nhắc nhau sống tử tế hơn và gìn giữ những giá trị nhân văn giữa nhịp sống hiện đại.

Khi nghệ sĩ phát tâm đem lời ca tiếng hát phục vụ công chúng, sân khấu lúc ấy không còn là nơi để tỏa sáng cho riêng mình. Đó là lúc nghệ thuật trở thành một cách hành đạo giữa đời.