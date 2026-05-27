Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Phượng Nga mang vở "Ánh đạo vàng" đi qua những mùa Phật đản

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Với mục đích gieo sự an yên giữa đời sống hiện đại trong mùa Đại lễ Phật đản, nghệ sĩ Phượng Nga đã diễn 16 suất


Nghệ sĩ Phượng Nga mang vở "Ánh đạo vàng" đi qua những mùa Phật đản - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phượng Nga

Mỗi mùa Phật đản đến với hoạt động văn hóa nghệ thuật tại TP HCM và nhiều tỉnh thành trong cả nước, nghệ sĩ Phượng Nga lại tất bật với những chuyến đi.

"Bên cạnh nghi lễ tâm linh và những mùa sen nở, còn có những chương trình văn nghệ âm thầm góp phần đưa giáo lý nhà Phật đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Với tôi, hành trình này không đơn thuần là những chuyến lưu diễn, mà là một cách thực hành đời sống tinh thần – nơi nghệ thuật trở thành chiếc cầu nối giữa con người với sự bình an" – Nghệ sĩ Phượng Nga nói.

Từ mùng 1 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 2026, nghệ sĩ Phượng Nga đã tham gia nhiều chương trình văn nghệ mừng Đại lễ Phật đản tại nhiều tỉnh thành, tính đến thời điểm này bà đã diễn được 16 suất, trên tổng số 30 suất diễn.

Nghệ sĩ Phượng Nga mang vở "Ánh đạo vàng" đi qua những mùa Phật đản - Ảnh 2.

NS Phượng Nga và Nghệ nhân ưu tú Minh Đức diễn trích đoạn "Ánh đạo vàng"

Trong hành trình đó, trích đoạn cải lương "Ánh đạo vàng" do bà biểu diễn đã được các chùa và đông đảo bà con Phật tử yêu thương, đón nhận.

Hạnh phúc khi được hát phục vụ cộng đồng

Bà tâm sự: "Đại lễ Phật đản từ lâu không chỉ là ngày lễ của người con Phật, mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại chính mình, tìm lại nhịp sống chậm hơn giữa cuộc đời nhiều biến động. Có những khoảng bình an rất khó tìm, chỉ có thể cảm nhận được khi nhìn ánh nến lung linh hay mùi hương trầm thoang thoảng trong sân chùa. Tôi hạnh phúc khi được biểu diễn phục vụ cộng đồng".

Đối với nghệ sĩ Phượng Nga, điều lớn lao nhất với bà là sự cảm nhận được an yên trong cuộc sống, đôi khi chỉ để ngồi yên vài phút dưới mái chùa, nghe tiếng chuông ngân, để lòng mình chậm lại.

Giữa không gian thanh tịnh ấy, con người có cơ hội cúi đầu nhìn lại bản thân và thấy lòng nhẹ hơn. "Nhất là được hòa mình vào những câu chuyện Phật pháp được các soạn giả sáng tác rất nhiều cảm xúc" – bà chia sẻ.

Nghệ sĩ Phượng Nga mang vở "Ánh đạo vàng" đi qua những mùa Phật đản - Ảnh 3.

Đoàn nghệ sĩ của Phượng Nga biểu diễn tại Đại lễ Phật Đản, nhận được sự chào đón của đông đảo khán giả

Đưa cải lương đến gần hơn với giá trị hướng thiện

Có lẽ bởi vậy mà mỗi suất diễn của Phượng Nga không đặt nặng tính biểu diễn đơn thuần. Người nghệ sĩ chọn kể chuyện bằng hơi ca, bằng cảm xúc và bằng tinh thần hướng thiện để khán giả cảm nhận được điều rất gần gũi: bình an đôi khi không nằm ở những điều lớn lao mà đến từ sự tĩnh tại trong tâm hồn.

Trong không gian Phật đản, cải lương không chỉ còn là nghệ thuật thưởng thức mà trở thành phương tiện chuyển tải những thông điệp nhân văn về lòng từ bi, sự tỉnh thức và cách sống tích cực.

Niềm hạnh phúc như trở về chùa nhà

Một dấu mốc khiến nghệ sĩ xúc động là ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch, khi đoàn được Thích Giác Không đón tiếp tại chùa Phước Long.

Với nghệ sĩ Phượng Nga, cảm xúc khi ấy giống như được trở về ngôi chùa thân thuộc của chính mình. Đó không chỉ là sự đón tiếp dành cho người nghệ sĩ, mà còn là tình cảm của tăng ni, Phật tử dành cho những người đang chọn nghệ thuật để gieo duyên lành.

Nghệ sĩ Phượng Nga mang vở "Ánh đạo vàng" đi qua những mùa Phật đản - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Phượng Nga

Dấu ấn đặc biệt tại Bồ Đề Đạo Tràng

Hành trình nghệ thuật gắn với Phật giáo của Phượng Nga còn ghi dấu một kỷ niệm hiếm có. Nghệ sĩ Phượng Nga cùng Nghệ nhân ưu tú Minh Đức đã trở thành những nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn trích đoạn cải lương "Ánh đạo vàng đúng" ngày Phật thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng.

Nghệ sĩ Phượng Nga mang vở "Ánh đạo vàng" đi qua những mùa Phật đản - Ảnh 5.

NS Phượng Nga và NSND Thanh Tuấn

Sắp tới, nghệ sĩ Phượng Nga sẽ tái hợp NSND Thanh Tuấn trong hai chương trình nghệ thuật lớn được tổ chức ngày 13-6 (28-4 âm lịch) tại Chùa Bà Châu Đốc và ngày 21-7 (mùng 8 tháng 6 âm lịch) tại Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường.

Những đêm diễn ấy được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần hướng thiện, kết nối nghệ thuật với đời sống tâm linh và mang đến cho công chúng những phút giây lắng đọng.

Nghệ sĩ Phượng Nga mang vở "Ánh đạo vàng" đi qua những mùa Phật đản - Ảnh 6.

Chương trình nghệ thuật tại Nha Trang ngày 30-5-2026

Trong ngày 30-5, nghệ sĩ Phượng Nga diễn tại chùa Từ Tôn, Hòn Đỏ, Nha Trang chương trình chào mừng Đại lễ Phật Đản có sự tham gia của các nghệ sĩ: Tâm Tâm, Minh Đức, Bình Mập, Lâm Phương Thảo, Hoàng Tùng, Hà Dũng và MC Phan Việt.

Phượng Nga, Tâm Tâm, Tô Châu tạo dấu ấn đẹp tại Lễ hội Đền – Chùa Xuân Úc, Hải Phòng

