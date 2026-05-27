Thời sự

Nghi án chồng đổ xăng đốt vợ cũ rồi nhảy sông tự tử

Q.Nhật

(NLĐO) - Người đàn ông đã đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bỏng nặng. Nghi can sau đó đã nhảy sông tự tử nhưng được cứu sống.

Ngày 27-5, cơ quan chức năng TP Huế đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông dùng xăng đốt vợ cũ rồi nhảy sông tự tử xảy ra trên địa bàn phường Phú Xuân.

Nghi án chồng đốt vợ cũ gây chấn động tại TP Huế - Ảnh 1.

Nghi án chồng đổ xăng đốt vợ rồi nhảy sông tự tử. Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26-5, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Tân - Nguyễn Văn Thoại, phường Phú Xuân, ông Nguyễn Văn T. (SN 1989, trú đường Nguyễn Hàm Ninh, phường Phú Xuân) mang xăng đổ lên người vợ cũ là chị T.T.N.L. (SN 1988) rồi châm lửa đốt.

Phát hiện vụ việc, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, nguy kịch.

Sau khi gây án, T. chạy đến khu vực cầu Chợ Dinh bắc qua sông Hương, nối phường Phú Xuân với phường Mỹ Thượng rồi nhảy xuống sông tự tử.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã tổ chức cứu vớt, đưa người này lên bờ và chuyển đi cấp cứu. Hiện T. đã tỉnh táo, trên cơ thể có nhiều vết bỏng do xăng gây ra và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm sau khi hai người ly hôn vào năm 2025.

Cháy lớn tại công ty nhựa trong khu công nghiệp

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty sản xuất nhựa trong khu công nghiệp.

