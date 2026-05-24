Quốc tế

Nghi phạm xả súng vào chốt an ninh Nhà Trắng bị bắn chết

Huệ Bình

(NLĐO) – Theo thông tin cập nhật mới nhất từ CBS News, AP và CNN, nghi phạm xả súng vào chốt an ninh Nhà Trắng tối 23-5 đã tử vong.

Vụ nổ súng xảy ra vào ngay sau 18 giờ tối ngày 23-5 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ, ông Anthony Guglielmi, cùng hai nguồn tin từ lực lượng hành pháp xác nhận một nghi phạm mang theo vũ khí đã tiếp cận và nổ súng vào một chốt kiểm soát an ninh nằm gần giao lộ Đường 17 và Đại lộ Pennsylvania NW. 

Đây là vị trí có các sĩ quan thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ đang túc trực bên trong.

Theo kết quả điều tra sơ bộ được Mật vụ công bố vào cuối ngày 23-5, nghi phạm sau khi tiếp cận chốt chặn đã bất ngờ "rút một khẩu súng từ trong túi xách của mình ra và bắt đầu xả súng vào các sĩ quan đang làm nhiệm vụ".

Các nguồn tin lực lượng hành pháp tiết lộ với CBS News rằng nghi phạm đã nhắm bắn vào các đặc vụ Mật vụ nhưng không trúng. Ngay lập tức, các sĩ quan đã bắn trả và bắn trúng nghi phạm. Đối tượng này được đưa đến một bệnh viện trong khu vực nhưng đã tử vong sau đó.

Nghi phạm xả súng vào chốt an ninh Nhà Trắng bị bắn chết - Ảnh 1.

Mật vụ Mỹ khẩn trương di chuyển tại khu vực Nhà Trắng sau vụ nổ súng tối 23-5 ở Washington. Ảnh: AP

Hiện trường bị phong tỏa sau vụ nổ súng. Video: Fox News

Về phía lực lượng thực thi pháp luật, không có đặc vụ mật vụ nào bị thương, dù một vài sĩ quan đã được kiểm tra y tế ngay tại hiện trường.

Một người qua đường cũng bị trúng đạn. Hiện vẫn chưa rõ người này bị trúng đạn từ phía nghi phạm hay do loạt đạn bắn trả sau đó của các sĩ quan.

Thời điểm nổ súng xảy ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có mặt tại Nhà Trắng nhưng người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ khẳng định ông hoàn toàn an toàn và "không bị ảnh hưởng".

Một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với CBS News rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã ngay lập tức được báo cáo về vụ nổ súng.

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, khu vực xung quanh Đường 17 và Đại lộ Pennsylvania NW - đoạn gần Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower - đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm xả súng vào chốt an ninh Nhà Trắng bị bắn chết - Ảnh 2.

Theo hình ảnh ghi nhận từ phóng viên ảnh Alex Brandon của hãng tin AP, lực lượng Cảnh sát thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ đã có mặt để đặt các biển màu vàng nhằm đánh dấu chứng cứ tại hiện trường vụ án. Ảnh: AP

Dấu vết của vụ nổ súng hiện rõ ngay trên vỉa hè phía ngoài khuôn viên Nhà Trắng, nơi các dải băng keo màu vàng phong tỏa hiện trường được chăng dài trên lối đi, và các sĩ quan Mật vụ đặt hàng chục biển đánh dấu vật chứng màu cam trên mặt đất.

AP mô tả nhiều vật tư y tế, bao gồm những chiếc găng tay phẫu thuật màu tím và các bộ dụng cụ cấp cứu chuyên dụng của nhân viên y tế, cũng được nhìn thấy nằm rải rác tại hiện trường.

Sở Cảnh sát Đô thị Washington D.C. đăng thông báo trên tài khoản X chính thức, xác nhận Cơ quan Mật vụ đang xử lý hiện trường và cảnh báo người dân nên tránh xa khu vực này.

Theo AP, vị trí xảy ra vụ việc nằm rất gần nơi một tay súng từng phục kích hai thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia West Virginia vào tháng 11 năm ngoái, khiến nữ binh sĩ lục quân Sarah Beckstrom (20 tuổi) tử vong và đồng đội Andrew Wolfe (24 tuổi) bị thương nặng. Nghi phạm Rahmanullah Lakanwal đã bị truy tố.

Cách nay không lâu, vào ngày 4-5, sĩ quan mật vụ cũng phải nổ súng bắn hạ một nghi phạm xả súng vào cảnh sát gần Tượng đài Washington. Đối tượng Michael Marx (45 tuổi, đến từ Texas) đã bị truy tố. Vụ việc khiến một thiếu niên qua đường bị thương.

Nóng: 15-30 phát đạn bên ngoài Nhà Trắng, phóng viên tháo chạy

(NLĐO) – Nhà Trắng lập tức bị phong tỏa sau khi có báo cáo về nhiều tiếng súng nổ vào tối 23-5 (giờ Mỹ).

Ông Donald Trump ra tuyên bố quan trọng về đàm phán với Iran

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz đã “đạt bước tiến lớn và sẽ sớm được công bố”.

Nổ súng tại tiệc Nhà Trắng: Hé lộ thông điệp phút chót của nghi phạm

(NLĐO) - Khoảng 10 phút trước khi nổ súng, Cole Tomas Allen gửi một thông điệp được mô tả là chống Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho các thành viên trong gia đình

