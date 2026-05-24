Sức khỏe

Nghiên cứu Mỹ: Bị gan nhiễm mỡ rất cần chú ý điều này

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy bệnh gan nhiễm mỡ có thể làm tăng nguy cơ một biến cố nguy hiểm và tưởng chừng không liên quan.

Trong nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Clinical Gastroenterology and Hepatology, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Jan Brendel, làm việc tại Viện Tim và mạch máu Mass General Brigham (Mỹ), cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ có thể làm tăng mạnh nguy cơ xảy ra nhồi máu cơ tim và các biến cố tim mạch nguy hiểm khác.

Nghiên cứu Mỹ: Bị gan nhiễm mỡ rất cần chú ý điều này - Ảnh 1.

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể khiến nguy cơ gặp các biến cố tim mạch gia tăng - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News Medical, các tác giả đã phân tích dữ liệu của hơn 3.600 người Mỹ tham gia thử nghiệm PROMISE, một nghiên cứu đa trung tâm quy mô lớn về bệnh nhân được đánh giá vì đau ngực.

Sử dụng phương pháp chụp CT tim, nhóm nghiên cứu đã đo thể tích và thành phần mảng xơ vữa động mạch vành, đồng thời đánh giá tình trạng gan nhiễm mỡ, vì một phần gan thường có thể nhìn thấy trong trường chụp.

Kết quả chụp CT cho thấy hơn 25% người tham gia bị gan nhiễm mỡ. Những người này có thể tích mảng xơ vữa không vôi hóa tăng 24% và tổng lượng mảng xơ vữa cũng như mảng xơ vữa không vôi hóa tăng 15% so với người không bị gan nhiễm mỡ.

Mảng xơ vữa không vôi hóa là dạng mềm hơn, dễ vỡ và gây hình thành cục máu đông hơn so với mảng xơ vữa vôi hóa.

Trong thời gian theo dõi trung bình 25 tháng, bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch nghiêm trọng cao hơn đến 69% so với người có lá gan khỏe mạnh.

Các biến cố này bao gồm nhồi máu cơ tim, nhập viện do đau thắt ngực không ổn định hoặc tử vong do các vấn đề về tim.

Những phát hiện này cho thấy việc đánh giá sức khỏe tim mạch ở người bị gan nhiễm mỡ kéo dài có thể giúp phòng ngừa những biến cố sức khỏe nguy hiểm.

Các tác giả cũng đề xuất nên nghiên cứu thêm về một số loại thuốc như statin liều cao hoặc thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 để xem chúng có thể góp phần giảm gánh nặng mảng bám nguy cơ cao ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ hay không.

Một loại vitamin có thể là "chìa khóa" trị gan nhiễm mỡ

Một loại vitamin có thể là "chìa khóa" trị gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm ra "công tắc phân tử" chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Đảo ngược gan nhiễm mỡ không cần ăn kiêng: Đột phá từ Mỹ

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học California ở Los Angeles đã xác định được một nhóm tế bào bất thường có thể thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ.

Phát hiện yếu tố then chốt để trị gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ

(NLĐO) - Các phát hiện mới về "nút vặn phân tử" HELZ2 có thể mở đường cho các phương pháp điều trị gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ hiệu quả hơn.

nhồi máu cơ tim biến cố tim mạch gan nhiễm mỡ đau thắt ngực nghiên cứu mới
