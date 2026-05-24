Ngọc Duyên, Bảo Châu, Công Hiển xúc động tham gia "Hào quang trong bóng tối"





Từ trái sang: Bùi Lâm Vỹ, Công Hiển, Ngọc Duyên, Trần Bảo Châu và Huy An - Ban giám khảo dự án "Hào quang trong bóng tối"

Ngày 23-5, tại sân khấu Sân khấu Thiên Đăng, không khí của một buổi tuyển chọn nghệ thuật đã diễn ra theo cách rất khác. Không chỉ là những phần thể hiện năng khiếu, vòng phỏng vấn – diễn tương tác của dự án "Hào quang trong bóng tối" còn trở thành nơi 24 thí sinh đều là người khiếm thị bước đầu thử chạm vào giấc mơ đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Đứng sau hành trình ấy là đạo diễn trẻ Huy An – người từng tạo dấu ấn với vở "Nơi kết thúc bắt đầu", tác phẩm từng được đề cử Giải Mai Vàng 2025 của báo Người Lao Động.

Nơi niềm đam mê mang lại ánh sáng

Tròn một năm kể từ lần đầu đồng hành cùng dự án "Từ Tai Đến Mắt" – mô hình hỗ trợ khán giả khiếm thị tiếp cận kịch nói – đạo diễn Huy An quyết định đi xa hơn: đưa người khiếm thị từ vị trí khán giả trở thành người sáng tạo nghệ thuật.

Dự án "Hào quang trong bóng tối" được thực hiện bởi Hello Sunbox và đạo diễn Huy An, đồng phát triển cùng Goethe-Institut Ho Chi Minh City theo định hướng Nghệ thuật bao hàm (Inclusive Art).

Đưa các thí sinh khiếm thị vào khán phòng chuẩn bị dự thi

Trong ngày tuyển chọn 23-5, có 24 thí sinh tham dự vòng phỏng vấn và diễn tương tác – và điều đặc biệt, toàn bộ thí sinh đều là người khiếm thị.

Ban giám khảo gồm các nghệ sĩ Ngọc Duyên, Công Hiển, Huy An, Bùi Lâm Vỹ, Trần Bảo Châu. Con số 24 vì thế không đơn thuần là số lượng hồ sơ vượt qua sơ khảo.

Đó là 24 hành trình sống khác nhau, 24 cách cảm nhận thế giới sân khấu bằng âm thanh, ký ức, xúc giác và tưởng tượng; cũng là 24 lần sân khấu phải tự mở rộng định nghĩa của chính mình.

Các thí sinh được yêu cầu kể chuyện bằng giọng nói, phản ứng với âm thanh, dựng nên không gian bằng trí tưởng tượng và tương tác với bạn diễn trong điều kiện không dựa vào thị giác.

Đạo diễn Trần Bảo Châu (bìa trái) và đạo diễn Huy An (bìa phải) hỗ trợ diễn xuất cho thí sinh Hoài Nhân

Đạo diễn Huy An chia sẻ rằng điều khiến anh gắn bó với dự án là khả năng đánh thức sức mạnh biểu đạt nơi những con người lâu nay thường bị xem là đứng ngoài sân khấu. "Điều chúng tôi tìm không phải là ai diễn giỏi nhất ngay từ đầu. Điều quan trọng hơn là ai dám tin rằng mình có quyền thể hiện đam mê khi đứng trên sân khấu".

Khi sân khấu mang lại sự cảm nhận chân thật

Dự án được thiết kế như một khóa học kéo dài 15 tuần, tương đương 24–30 buổi, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9-2026 với tần suất hai buổi mỗi tuần.

Lộ trình này không dừng ở việc đào tạo diễn xuất, mà hướng đến một cột mốc cụ thể: một buổi công diễn chính thức vào tháng 11-2026, nơi các học viên khiếm thị sẽ xuất hiện với vai trò diễn viên chính.

Trước đó, các mốc triển khai đã được công bố gồm: nhận hồ sơ (13-4 đến 10-5), hỏi đáp trực tuyến (19-4), công bố kết quả sơ khảo (15-5), phỏng vấn trực tiếp và tuyển chọn (23-5), tiếp đó là showcase dự kiến vào tháng 10-2026.

Thí sinh thể hiện ca khúc mình yêu thích

Nghệ sĩ Ngọc Duyên, Bảo Châu, Công Hiển và Huy An đã lên sân khấu thể hiện các vai diễn bất ngờ, tương tác với các thí sinh. Họ đã phát triển từ câu chuyện ban đầu của thí sinh thành một tiểu phẩm và thử thách sự ứng biến của họ.

Những lời tự sự chạm đến người nghe

Giữa không gian sân khấu, nhiều phần thể hiện đã để lại xúc động mạnh. Thí sinh Hoài Nhân chia sẻ rằng trước đây anh luôn nghĩ sân khấu là nơi dành cho những người có thể nhìn thấy mọi thứ. "Hôm nay tôi nhận ra mình không cần nhìn thấy ánh đèn để cảm nhận được ánh sáng. Chỉ cần được đứng ở đây, được nói, được nghe mọi người lắng nghe mình, tôi đã thấy bản thân được nhìn thấy".

Đạo diễn Ngọc Duyên hỗ trợ diễn xuất cùng bạn Hà My

Thí sinh Hà My cho biết điều khó nhất không phải học diễn mà là vượt qua nỗi sợ bị đánh giá. "Tôi từng nghĩ người khiếm thị chỉ có thể ngồi dưới khán phòng. Nhưng hôm nay tôi thử bước lên sân khấu và nhận ra mình vẫn có thể kể câu chuyện của mình theo cách riêng".

Trong khi đó, Yến Vy xúc động khi nói về lần đầu tiên được tham gia một buổi tuyển chọn nghệ thuật chuyên nghiệp. "Tôi không biết mình có được chọn hay không, nhưng tôi biết hôm nay mình đã làm được điều trước đây chưa từng dám nghĩ tới".

Đạo diễn Huy An hỗ trợ diễn xuất bạn Yến Vy

Khi 24 người khiếm thị cùng bước lên sân khấu để thử một lần trở thành nhân vật trung tâm, điều được nhìn thấy không còn là giới hạn thể chất, mà là năng lực biểu đạt của con người.



