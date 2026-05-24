Thời sự Xã hội

Người đàn ông tử vong dưới hồ nước ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Người dân đi câu cá phát hiện xe máy, dép và ví tiền của nạn nhân bên hồ nước ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM

Ngày 24-5, Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong dưới hồ nước trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa.

Người đàn ông tử vong dưới hồ nước ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM - Ảnh 1.

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới hồ trong Khu đô thị Đại học Quốc gia. Ảnh: Mai Anh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một số người đi câu cá tại hồ nước trên đường Nguyễn Du phát hiện một xe máy bị đổ bên bờ hồ. Gần đó còn có đôi dép và ví tiền nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, xác minh vụ việc. 

Qua kiểm tra giấy tờ trong ví, lực lượng chức năng xác định chủ nhân là anh L.V.N. (28 tuổi, quê Đắk Lắk).

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH PC07 Công an TPHCM được huy động đến hiện trường tổ chức lặn tìm kiếm. 

Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh N. dưới hồ nước.

Theo người thân, anh N. làm việc cho một công ty cung cấp suất ăn công nghiệp và thuê trọ tại phường Đông Hòa. 

Tối 23-5, anh N. rời phòng trọ rồi mất liên lạc cho đến khi được phát hiện tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều tra vụ nữ sinh tử vong nghi rơi lầu trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM

Điều tra vụ nữ sinh tử vong nghi rơi lầu trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM

(NLĐO)- Nữ sinh rơi từ tầng cao trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM, được phát hiện tử vong, công an đang điều tra vụ việc

Thêm một người chết đuối tại hồ nước trong Đại học Quốc gia TP HCM

(NLĐO) - Người bạn đi cùng lao đến ứng cứu nạn nhân bị đuối nước nhưng khi dìu được một đoạn, người này cũng đuối sức, phải bơi ngược vào bờ.

Tìm thấy thi thể thiếu niên chết đuối ở hồ nước Đại học Quốc gia TP HCM

(NLĐO) - Gia cảnh của nạn nhân chết đuối tại hồ nước Đại học Quốc gia TP HCM rất đáng thương

