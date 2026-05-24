Giải trí

Người đẹp Tuyên Quang, chàng trai Khánh Hòa đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026

Thùy Trang

(NLĐO) - Nguyễn Thu Thảo (Tuyên Quang) và chàng trai lai Hàn - Nguyễn Hàn Việt đã giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Nhan sắc người đẹp Tuyên Quang đăng quang hoa hậu du lịch Việt Nam 2026

Người đẹp Tuyên Quang, chàng trai Khánh Hòa đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Người đẹp Tuyên quang Nguyễn Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Du lịch việt Nam 2026

Tối 23-5, tại Cần Thơ, đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 đã diễn ra với chiến thắng cao nhất thuộc về người đẹp Tuyên Quang Nguyễn Thu Thảo và chàng trai Khánh Hòa Nguyễn Hàn Việt, đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thảo là đại diện đến từ Tuyên Quang, sở hữu chiều cao vô cùng nổi bật 1m80 cùng phong thái thanh lịch, tự tin.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Thu Thảo còn sở hữu nền tảng tri thức đáng nể khi hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một trong những ngôi trường đại học danh giá hàng đầu cả nước.

Tuổi thơ gắn liền với những con đường uốn lượn quanh núi rừng, dòng sông Lô hiền hòa và các lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc đã nuôi dưỡng trong Thu Thảo một tình yêu sâu sắc đối với quê hương Tuyên Quang nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Chính mảnh đất này đã hun đúc trong cô gái trẻ khát vọng được lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với nhiều người hơn.

Người đẹp Tuyên Quang, chàng trai Khánh Hòa đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Nguyễn Thu Thảo sở hữu lợi thế ngoại hình

Trước đó, Thu Thảo từng tham gia một đấu trường nhan sắc tầm quốc gia và trở thành thí sinh có chiều cao nổi bật nhất cuộc thi. Nhờ lợi thế hình thể cùng thần thái cuốn hút, cô thường xuyên xuất hiện trong vai trò mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang.

Nam vương lai Hàn

Người đẹp Tuyên Quang, chàng trai Khánh Hòa đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Nam vương là người mang hai dòng máu Việt- Hàn

Nam Vương Nguyễn Hàn Việt sở hữu chiều cao đầy ấn tượng 1m82 cùng hình thể chuẩn mực. Được biết, Hàn Việt mang trong mình 2 dòng máu Việt - Hàn, thế nên trong phần thi ứng xử, anh có trả lời thêm bằng tiếng Hàn rất lưu loát.

Hiện tại, anh đang là sinh viên Trường Đại học Nha Trang đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu. Với lợi thế vóc dáng vượt trội, Hàn Việt đã sớm khẳng định mình qua danh hiệu xuất sắc Best Body tại một cuộc thi khác, đó là bệ phóng vững chắc giúp anh sở hữu phong thái trình diễn tự tin và chuyên nghiệp.

Người đẹp Tuyên Quang, chàng trai Khánh Hòa đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026

Không chỉ gây ấn tượng bằng những thế mạnh ngoại hình, Nguyễn Hàn Việt còn mang đến cuộc thi một tư duy sâu sắc về du lịch và văn hóa. Đối với chàng trai Khánh Hòa, mỗi chuyến đi là một hành trình trải nghiệm, thấu hiểu và kết nối để khám phá câu chuyện văn hóa, lối sống và những giá trị truyền thống trường tồn của từng vùng đất.

Nhan sắc cô gái mồ côi Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Nhan sắc cô gái mồ côi Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

(NLĐO)- Người đẹp đến từ Bắc Ninh Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026 trong đêm chung kết tối 28-4 tại Hà Nội.

NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt

(NLĐO) - Chương trình "Áo dài Show" của NTK Nguyễn Lan Vy tại Đà Nẵng tối 17-5, để lại nhiều ấn tượng với công chúng.

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương

(NLĐO) – Hoa hậu Tiểu Vy đóng nữ chính phim "Ốc mượn hồn" do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn. Đây là vai diễn điện ảnh thứ hai của cô sau "Bộ tứ báo thủ".

