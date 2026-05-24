Thể thao

"Người nhện" U23 Việt Nam giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng V-League

Tường Phước (Ảnh: Quang Liêm)

(NLĐO) - Giành chiến thắng sít sao 1-0 trước chủ nhà Becamex TP HCM ở vòng 24 V-League 2025-2026 tối 24-5, CLB Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng thành công

Becamex TP HCM chạm trán Sông Lam Nghệ An trên sân Gò Đậu được xem là trận "chung kết ngược" tranh tấm vé trụ hạng V-League. Đội bóng xứ Nghệ với lực lượng trẻ hóa, đầy nhiệt huyết, đã vượt thử thách khó, đánh bại dàn sao của đội chủ nhà để giành chiến thắng thuyết phục.

Chủ động phòng ngự phản công, Sông Lam Nghệ An nhường quyền kiểm soát tuyến giữa cho Becamex TP HCM. Với lợi thế sân nhà và lực lượng hùng hậu, đội bóng đất Thủ liên tục triển khai tấn công, áp đảo đối phương. Tuy nhiên, sự hiệu quả trong các tình huống dứt điểm cuối cùng của thầy trò ông Hứa Hiền Vinh lại rất thấp.

Sông Lam Nghệ An bất ngờ mở tỉ số từ tình huống tạt cánh đánh đầu chuẩn chỉnh ở phút 51, khi Lê Văn Lương bật cao dứt điểm hiểm hóc sau đường kiến tạo như đặt của đồng đội Olaha.

Cơ hội san bằng tỉ số của Becamex TP HCM không thiếu song không thể đánh đổ bức tường phòng ngự vững vàng của hàng thủ Sông Lam Nghệ An. Đỉnh điểm, thủ thành Cao Văn Bình trổ tài phản xạ cản phá xuất thần để cứu thua tình huống sút phạt đền 11m của Việt Cường ở phút 60.

"Người nhện" 21 tuổi gốc Nghệ An không xa lạ với khán giả Việt Nam khi từng hóa "người hùng" giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba chung cuộc Giải U23 châu Á 2026. Cao Văn Bình sở hữu chiều cao 1,83m và là một trong các thủ môn có hiệu suất cản phá penalty cao nhất Việt Nam.

"Tôi cám ơn người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng CLB Sông Lam Nghệ An. Thành quả hôm nay là món quà toàn đội muốn gửi đến người hâm mộ. Đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ hướng đến màn trình diễn đẹp, giành chiến thắng để giành tặng khán giả ở 2 vòng đấu còn lại" - Cao Văn Bình chia sẻ.

Với 27 điểm sau 24 vòng đấu, đoàn quân HLV Văn Sỹ Sơn đứng thứ 9 bảng xếp hạng, hơn 2 đội cuối bảng đến 7 điểm khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa sẽ khép lại. Trong khi đó, Becamex TP HCM kéo dài chuỗi trận gây thất vọng và chỉ còn hơn nhóm đội có nguy cơ rớt hạng vỏn vẹn 1 điểm.

CLB SLNA nhen nhóm cơ hội trụ hạng sau chiến thắng trận derby xứ Nghệ

(NLĐO) - Bị đánh giá thấp hơn Hà Tĩnh song CLB SLNA đã tận dụng cơ hội hiếm hoi để ghi bàn, giành chiến thắng 1-0 ở vòng 23 V-League 2024-2025 tối 17-5

