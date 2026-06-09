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Pháp luật

Nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế từ chối nhận tiền "cám ơn" của Công ty Việt Á

Q.Nhật

(NLĐO) - Ông Hoàng Văn Đức, nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế đã từ chối nhận tiền "cám ơn" của Công ty Việt Á trong "thương vụ" mua kit test chống Covid-19

Chiều 9-6, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Thúc Nhật (SN 1983, trú phường Kim Trà, TP Huế), nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế), về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế từ chối nhận tiền "cám ơn" của Công ty Việt Á - Ảnh 1.

Ông Hà Thúc Nhật, cựu kế toán CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế được miễn hình phạt

Theo cáo trạng, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, CDC Thừa Thiên - Huế được giao triển khai xét nghiệm, tầm soát dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CDC thời điểm đó là ông Hoàng Văn Đức, Hà Thúc Nhật đã tham gia lập hồ sơ chỉ định thầu rút gọn mua kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty CP Công nghệ Việt Á sản xuất thông qua Công ty CP Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên - Huế, với tổng giá trị hơn 2,625 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện không đúng thẩm quyền; hồ sơ thẩm định giá chưa bảo đảm căn cứ pháp lý khi chứng thư thẩm định được lập sau thời điểm ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Cơ quan tố tụng kết luận CDC Thừa Thiên - Huế đã tự ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trái quy định trong khi thẩm quyền thuộc Chủ tịch UBND tỉnh. Trách nhiệm liên quan được xác định thuộc ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật.

"Công ty Việt Á cho tôi dù một ly cà phê tôi đi tù cũng xứng đáng".

Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Đức khi trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động "có bao giờ ông nhận hoa hồng hoặc thứ gì mà Công ty Việt Á "lại quả" nhằm cảm ơn vì trúng thầu hay không? vào ngày 21-12-2021. "Riêng tôi thì còn phải tốn tiền hơn nữa ấy vì nhiều khi nhân viên họ hay xin thuốc tôi hút (cười). Đời tôi biết những thứ đó nhạy cảm, xác định ngay từ khi dịch bệnh xảy ra rồi nên mình chẳng bao giờ nghĩ đến "hoa hồng". Cơ quan công an làm việc mà các ông ở Việt Á khai dù chỉ mua một ly cà phê cho tôi thì tôi đi tù cũng xứng đáng. Đối với tôi cứ theo quy trình thủ tục, nếu đúng quy định thì làm không thôi. Tôi cũng nói nhân viên của mình không được quan tâm những thứ đó, đặc biệt nghiêm cấm, nếu phát hiện ra tôi sẽ xử lý nghiêm" - ông Đức thẳng thắn.

Sau khi hoàn tất hợp đồng mua sắm kit xét nghiệm, phía Công ty Việt Á đã đưa tiền "cảm ơn" cho lãnh đạo CDC Huế. Theo hồ sơ vụ án, ông Hoàng Văn Đức từ chối nhận 150 triệu đồng nên nhân viên Công ty Việt Á chuyển cho Hà Thúc Nhật. Bị cáo thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm 2021, CDC Thừa Thiên - Huế tiếp tục triển khai thêm 3 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 khác. Sau khi thanh toán hợp đồng, Hà Thúc Nhật tiếp tục nhận 168 triệu đồng từ Công ty Việt Á.

Tổng số tiền bị cáo nhận là 268 triệu đồng và đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra.

Theo kết luận giám định, giá thành thực tế bộ kit xét nghiệm thấp hơn đáng kể so với giá mua sắm, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,749 tỉ đồng.

Đối với ông Hoàng Văn Đức, cơ quan tố tụng xác định có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu nhưng không có động cơ vụ lợi, không nhận tiền từ Công ty Việt Á, đồng thời có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch và gia đình có công với cách mạng nên Viện KSND TP Huế đã đình chỉ vụ án và miễn trách nhiệm hình sự.

Riêng Hà Thúc Nhật được xác định có vai trò trực tiếp tham gia lập hồ sơ đấu thầu trái quy định và nhận tiền từ Công ty Việt Á.

Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra, tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả, có thành tích trong công tác và là con liệt sĩ.

Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên miễn hình phạt đối với bị cáo Hà Thúc Nhật.


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Việt Á kit test Covid-19 giám đốc CDC
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