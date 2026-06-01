Thể thao

Nguyễn Việt Thắng và hai tấm vé V-League

Hoàng Tú - Ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Nguyễn Việt Thắng trở thành HLV đầu tiên của bóng đá Việt Nam dẫn dắt hai đội bóng khác nhau thăng hạng V-League trong hai mùa giải liên tiếp.

Năng lực của người cầm quân

HLV Nguyễn Việt Thắng đã biến những đội bóng giàu tham vọng thành những nhà vô địch. CLB Ninh Bình mùa giải 2024-2025 và CLB Trường Tươi Đồng Nai mùa giải 2025-2026 đều bước vào giải hạng Nhất với mục tiêu rõ ràng là giành quyền lên V-League. 

Họ sở hữu tiềm lực tài chính vượt trội, lực lượng được đầu tư bài bản và những ông chủ sẵn sàng chi tiền cho tham vọng của mình.

Vì thế, sẽ không hoàn toàn công bằng nếu tách thành tích của HLV Nguyễn Việt Thắng khỏi những điều kiện thuận lợi ấy. Nhưng ngược lại, cũng không thể đơn giản kết luận rằng cứ có tiền là sẽ vô địch.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít đội bóng đầu tư mạnh nhưng thất bại. Có những tập thể sở hữu nhiều ngôi sao nhưng không tạo được bản sắc chơi bóng. 

Có những CLB thay HLV liên tục mà vẫn không đạt mục tiêu. Nguồn lực chỉ tạo ra cơ hội. Biến cơ hội thành kết quả lại là câu chuyện khác.

Trong hai mùa giải liên tiếp, HLV Nguyễn Việt Thắng đều làm được điều đó, và chiến tích này hoàn toàn không đơn giản. Điều đáng ghi nhận nhất ở HLV Nguyễn Việt Thắng là khả năng hoàn thành mục tiêu trong môi trường chịu áp lực rất lớn. 

Ở những đội bóng đặt mục tiêu thăng hạng, vị trí thứ hai đôi khi cũng bị xem là thất bại. HLV không chỉ quản lý chuyên môn mà còn phải quản lý kỳ vọng từ lãnh đạo, cầu thủ và người hâm mộ.

Ninh Bình vô địch hạng Nhất 2024-2025. Một năm sau, Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục đăng quang trước một vòng đấu. Vì thế, việc đưa hai đội bóng khác nhau từ hạng Nhất lên V-League trong hai mùa liên tiếp, không còn có thể được lý giải bằng yếu tố may mắn.

Một HLV có thể gặp may trong một mùa giải. Nhưng khi thành công lặp lại ở một đội bóng khác, với những con người khác và hoàn cảnh khác, rõ ràng năng lực của người cầm quân là không thể phủ nhận.

Nguyễn Việt Thắng không tạo ra những cuộc cách mạng chiến thuật gây tiếng vang. Ông cũng không xây dựng hình ảnh của một nhà cầm quân thích xuất hiện trước truyền thông. 

Điểm mạnh của ông nằm ở tầm nhìn thực tế, biết người biết ta và khả năng giữ cho cả tập thể đi đúng hướng trong suốt một mùa giải.

Lương Xuân Trường

Mỗi chức vô địch có giá trị riêng

Chính HLV Nguyễn Việt Thắng cũng thừa nhận mỗi chức vô địch đều mang ý nghĩa khác nhau. Nếu danh hiệu cùng Ninh Bình là niềm vui, là hạnh phúc của cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, thì chức vô địch cùng Trường Tươi Đồng Nai lại mang đến những cảm xúc khác.

HLV Nguyễn Việt Thắng giúp Trường Tươi Đồng Nai đăng quang giải hạng Nhất 2025-2026 trước một vòng đấu.

Giải hạng Nhất mùa này cạnh tranh hơn. Nhiều đội bóng cùng đầu tư mạnh. Ngoại binh xuất hiện khiến cuộc đua trở nên khốc liệt hơn. Trong bối cảnh đó, Trường Tươi Đồng Nai vẫn duy trì được sự ổn định để về đích sớm một vòng đấu.

Quan trọng hơn, đội bóng này xây dựng được môi trường làm việc mà chính Nguyễn Việt Thắng nhìn nhận là "tuyệt vời". Ban huấn luyện nhận được sự tin tưởng từ lãnh đạo, được trao quyền làm chuyên môn và không phải sống trong áp lực thay đổi liên tục.

Được lãnh đạo đặt trọn niềm tin là lợi thế rất lớn. Nhiều đội bóng giàu tham vọng sẵn sàng đầu tư tiền bạc, nhưng không phải đội bóng nào cũng đầu tư, hoạt động như CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Hai lần thăng hạng liên tiếp giúp HLV Nguyễn Việt Thắng tạo nên dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp. 

Nhưng nghịch lý của bóng đá là thành công hôm qua không bảo đảm cho ngày mai. V-League là một môi trường hoàn toàn khác. Khoảng cách giữa việc giành quyền lên hạng và việc cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu luôn rất lớn.

Bản thân HLV Nguyễn Việt Thắng cũng nhìn thấy khó khăn ấy khi thừa nhận những cầu thủ nội chất lượng nhất hiện nay đang tập trung ở nhóm những CLB có tiềm lực và chất lượng lực lượng hàng đầu Việt Nam gồm Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình, Hà Nội, Nam Định và không thể không nhắc đến CLB Công an TP HCM, đội bóng nhiều tham vọng sẽ đầu tư rất nhiều vào lực lượng trong mùa tới.

Trần Minh Vương

Thực trạng này khiến các đội bóng mới lên hạng rất khó nâng cấp lực lượng bằng nguồn cầu thủ trong nước. Trường Tươi Đồng Nai vì thế sẽ phải tìm lời giải từ ngoại binh và từ chính tinh thần tập thể đã giúp họ đi tới chức vô địch. Đây sẽ là thử thách lớn nhất đối với đoàn quân Nguyễn Việt Thắng.

Nguyễn Việt Thắng có thể may mắn khi được làm việc ở những CLB giàu tham vọng và được đầu tư mạnh. Bản thân ông cũng thừa nhận điều đó. Nhưng bóng đá chưa bao giờ là phép tính đơn giản giữa tiền bạc và thành tích. Nếu tiền bạc quyết định tất cả, sẽ không có những mùa giải thất bại của các đội bóng nhà giàu.

Nguyễn Công Phượng

Hai lần đưa hai CLB khác nhau từ hạng Nhất lên V-League trong hai mùa liên tiếp chưa phải là lời khẳng định rằng Nguyễn Việt Thắng đã trở thành một HLV lớn. 

Nhưng đó chắc chắn là bằng chứng cho thấy ông là người biết biến niềm tin thành kết quả, biến tham vọng thành chức vô địch và biến những khoản đầu tư thành giá trị thực trên sân cỏ. Và đây mới chính là giá trị lớn nhất trong hai tấm vé V-League mà HLV Nguyễn Việt Thắng giành được ở hai mùa giải liên tiếp.


HLV Việt Thắng ngồi ngoài khi Đồng Nai đứng trước cơ hội vô địch sớm 1 vòng

(NLĐO) - CLB Đồng Nai đứng trước cơ hội vô địch sớm một vòng khi đang hơn Bắc Ninh 5 điểm trước vòng áp chót, nhưng thiệt nặng vì vắng HLV và trung vệ trụ cột.

Giữa mạch 14 trận bất bại, HLV Việt Thắng sẽ vắng mặt ở Đồng Nai gặp CA TP HCM

(NLĐO) - Ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ hành quân đến sân nhà CA TP HCM nhưng không có sự dẫn dắt của HLV Việt Thắng.

HLV Việt Thắng ngồi ghế nóng Bình Phước, Quang Hải làm trợ lý

(NLĐO) - Đội của Công Phượng chính thức công bố HLV Việt Thắng đảm nhiệm vai trò đầu tàu của CLB Bình Phước mùa 2025-2026, hướng tới vé thăng hạng lên V-League.

