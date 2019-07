Người Việt đang sử dụng ban công chung cư rất… lãng phí?

22/07/2019 18:13



Ban công chỉ là nơi… phơi đồ?



Do Việt Nam nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa, dù nhiều gia đình đã có máy giặt có chế độ làm khô quần áo nhưng thói quen phơi đồ sau khi giặt thì vẫn… phổ biến.

Ngoài ra, người Việt cũng chưa quen với các hình thức giặt khô hay tủ sấy khô quần áo như các nước hàn đới, nên đây cũng là lí do các ban công chung cư hiện nay của người Việt phủ kín… quần áo.

Không chỉ phơi quần áo, chăn màn, thảm lót sàn… cũng được “chưng” hết ra ban công, dù nhiều khu chưng cư cao cấp đã cấm, khiến bộ mặt phố xá tại nhiều khu đô thị mới, đặc biệt là các khu tái định cư trở nên… nhéch nhác, kém sang trọng.

Ngoài chức năng phơi đồ, ban công hay Logia chung cư của người Việt cũng phải “gánh” thêm hai công năng cũng khác nhiều nước, đó là nơi lắp cục nóng điều hòa và để… máy giặt. Mặc dù nhiều tòa chung cư cao cấp đã thiết kế vị trí cho 2 thiết bị không thể thiếu này cho các căn hộ (vị trí lắp, kích cỡ tiêu chuẩn…) nhưng việc cục nóng điều hòa tỏa nhiệt hay vị trí máy giặt chiếm tới 1/3 ban công, khiến chức năng của nó tại nhiều căn hộ không được phát huy là nơi… nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Một quầy bar mini với những người ham vui và quý mến bạn bè cũng là gợi ý không tồi. Ảnh Internet



Rào kín ban công do lo sợ… rủi ro



Đáng chú ý, do xu hướng mua chung cư hiện nay của người Việt đa phần là các vợ chồng trẻ. Do đó, với các gia đình hạt nhân (4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con), nên đa phần chủ nhân các căn hộ chung cư đều có trẻ nhỏ. Và để an toàn cho các cháu, rất nhiều căn hộ chung cư được các hộ dân lắp thêm rào chắn (dạng lưới, dạng rèm…).

Tuy không quá thô kệch như những chuồng cọp trước đây của các khu tập thể những thập niên 1960 hay 1970, tuy nhiên việc “rào chắn” ban công hiện nay cũng khiến không gian mở duy nhất của nhiều căn hộ trở nên… ngột ngạt. Trong khi đó, tại các khu căn hộ cao cấp hành lang ban công được lắp bằng kính cường lực không thể lắp “rào lưới”, nhưng độ mở của nhiều ban công chung cư cũng rất hạn chế.

Với những chị em ưa lãng mạn, các loại hoa cỏ hợp mệnh cũng là thú chơi không thể bỏ qua. Ảnh Internet



Trang trí ban công ra sao cho độc và đẹp?

Tuy nhiên, đi cùng với xu hướng đô thị nén, người người phải chọn chung cư thay vì nhà đất, do vậy việc tối ưu hóa diện tích căn hộ nói chung, trang trí ban công nói riêng sẽ là điều người Việt phải tính đến. Dưới đây là vài gợi ý nhỏ trong trang trí ban công, để bạn có thể tạo cho mình một không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

1.Nếu ban công nhỏ, bạn có thể trang trí vài chậu cây nhỏ xinh, kết hợp với hoa hay bể cá cùng một chiếc bàn gấp nhỏ để tạo không gian thư giãn cho cả nhà.

2.Nếu bạn yêu thích sự lãng mạn, hãy lắp ngay một chiếc võng ngoài ban công nhỏ của chung cư. “Khu nghỉ dưỡng mini” sang trọng này sẽ là nơi đọc sách, thư giãn thú vị của bạn.

Phòng đọc sách mini cũng là gợi ý hay cho gia đình có trẻ nhỏ nếu gia chủ "khéo" thiết kế. Ảnh Internet

3.Nếu bạn đam mê trồng cây, những chậu rau sạch (rau thủy canh, không gây mất vệ sinh chung) cũng là gợi ý vừa làm đẹp ban công, vừa tạo nguồn rau xanh “nho nhỏ” cho cả gia đình.

4.Với các bạn trẻ đơn thân hoặc gia đình chưa có con nhỏ, cải tạo ban công (với sàn gỗ, gối ôm…) thành khu vực đọc sách, vẽ tranh cũng là gợi ý không tồi.

5.Trên các bức tường ban công, dù phải “chen lấn” với cục nóng điều hòa hay chậu rửa cạnh máy giặt, nhưng bạn vẫn có thể kê những chậu hoa xinh xinh dạng dây leo để làm không gian sống trở nên thi vị hơn.

Dĩ nhiên, trang trí ban công đẹp và tinh tế phụ thuộc nhiều vào gu thẩm mỹ và sự sáng tạo của từng người. Nhưng những gợi ý trên đây chắc chắn đã cho bạn những ý tưởng cần thiết, để bạn có thể biến ban công gia đình thành nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa rồi chứ.



