Nhà hát Kịch TP HCM - điểm hẹn của thiếu nhi hè 2026

Mùa hè 2026, Nhà hát Kịch TP HCM triển khai chuỗi hoạt động hướng đến giáo dục nghệ thuật, phát triển sân khấu học đường và tạo không gian trải nghiệm sáng tạo cho thế hệ trẻ, góp phần đưa sân khấu đến gần hơn với học sinh, phụ huynh và cộng đồng.

Một cảnh trong chương trình “Sân khấu học đường” của Nhà hát Kịch TP HCM. (Ảnh: NHÀ HÁT KỊCH TP HCM)

Đây là một trong những mục tiêu mà Nhà hát Kịch TP HCM theo đuổi nhiều năm qua: Xây dựng sân khấu học đường như một môi trường giáo dục thẩm mỹ, kỹ năng sống và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật từ sớm cho giới trẻ.

"Trong bối cảnh nhiều loại hình giải trí cạnh tranh mạnh mẽ, sân khấu phải chủ động bước vào trường học, tiếp cận giới trẻ bằng nhiều trải nghiệm thực hành.

Cách làm này không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần phát hiện, nuôi dưỡng lực lượng khán giả tương lai cho sân khấu" - ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM, nhìn nhận.