HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nhiều hoạt động ý nghĩa với người lao động

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO)- Tại TP HCM, nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động được các Công đoàn phường triển khai

Ngày 24-5, hơn 200 đoàn viên, lao động đã tham gia Hội thao CNVC- LĐ năm 2026 do Công đoàn phường Bảy Hiền, TPHCM tổ chức. 

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 của Công đoàn phường, đồng thời thiết thực tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp đoàn viên, lao động rèn luyện sức khỏe để lao động, sản xuất tốt.

Sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động - Ảnh 1.
Sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động - Ảnh 2.
Sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động - Ảnh 3.

Một số hình ảnh tại Hội thao CNVC-LĐ do Công đoàn phường Bảy Hiền tổ chức

Hội thao diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết với 4 nội dung thi đấu gồm nhảy bao bố, kéo co, chuyền bóng bằng lưng và chuyền nước bằng ly. 

Kết thúc hội thao, các đội thi xuất sắc ở mỗi bộ môn thi đấu đã được Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Các đội thi chuyền nước bằng ly tại Hội thao CNVC-LĐ phường Bảy Hiền

Cùng ngày, Công đoàn liên phường Phú Thọ Hòa - Phú Thạnh - Tân Phú - Tân Sơn Nhì - Tây Thạnh, TPHCM đã tổ chức Hội thao CNVC-LĐ năm 2026, với phương châm "Nâng cao thể lực – Làm việc hiệu quả – Sống tích cực". 

Các nội dung thi đấu ở hội thao gồm môn bóng đá (có 19 đội đăng ký tham gia), cầu lông (112 đội) và kéo co (39 đội), với tổng số gần 400 vận động viên và hơn 1000 cổ động viên tham gia.

Sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động - Ảnh 4.

Hình ảnh thi đấu bộ môn bóng đá nữ tại Hội thao CNVC-LĐ do Công đoàn liên phường tổ chức

Sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động - Ảnh 5.

Người lao động thi kéo co tại Hội thao CNVC-LĐ do Công đoàn liên phường tổ chức

Trải qua các vòng thi đấu sôi nổi, gay cấn, Ban tổ chức đã trao giải nhất kéo co nam cho Công đoàn cơ sở Trường THCS Hoàng Diệu, giải nhất kéo co nữ cho Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Rạng Đông. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải nhì, ba và khuyến khích cho các đội xuất sắc khác. Bộ môn bóng đá sẽ tiếp tục tranh tài đến hết tháng 5-2026.

Sáng cùng ngày, Công đoàn xã Bình Mỹ, TPHCM cũng tổ chức giải bóng đá mini nam nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18. 

Giải thu hút 6 đội bóng từ các Công đoàn cơ sở trên địa bàn xã tham gia tranh tài. Kết quả, đội của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bao bì Alpla đạt chức vô địch, đội của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Việt Nam Samho được trao giải nhì.

Sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động - Ảnh 6.
Sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động - Ảnh 7.

Hình ảnh tại giải bóng đá mini do Công đoàn xã Bình Mỹ tổ chức

Tại phường Tân Sơn, TPHCM, Công đoàn phường tổ chức "Ngày hội đoàn viên, người lao động vui, khỏe, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động vào ngày 24-5. 

Ngày hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động như ký kết thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên" giữa Công đoàn phường và các doanh nghiệp; bán hàng bình ổn giá; tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động. Dịp này, Công đoàn phường đã tặng 100 phần quà (500.000 đồng/phần) và 257 phiếu mua hàng (150.000 đồng/phiếu) cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động - Ảnh 8.

Đại diện Công đoàn phường Tân Sơn và các doanh nghiệp ký kết thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên"

Công đoàn phường Bình Trị Đông, TPHCM đã tổ chức tổng kết trao giải Hội thi văn nghệ "Tiếng hát công nhân, viên chức, người lao động phường Bình Trị Đông" năm 2026 vào sáng 24-5. 

Tại vòng sơ khảo và bán kết trước đó, từ 36 thí sinh đăng ký dự thi, Ban tổ chức đã chọn 15 thí sinh có điểm cao nhất vào vòng chung kết. Kết quả, đội từ Công đoàn cơ sở Trường THCS Bình Trị Đông A đã xuất sắc giành giải nhất hội thi.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn phường Bình Trị Đông chăm lo cho 5 đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức 11 gian hàng ẩm thực, đồ uống phục vụ cho khán giả.

Sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động - Ảnh 9.

Một tiết mục biểu diễn tại Hội thi văn nghệ "Tiếng hát CNVC- LĐ phường Bình Trị Đông"

Sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động - Ảnh 10.

Đoàn viên khó khăn được Công đoàn phường Bình Trị Đông chăm lo

Nhằm giúp đoàn viên, CNVC-LĐ có những phút giây vui vẻ, qua đó, giải tỏa áp lực công việc và cuộc sống hằng ngày, Công đoàn phường Thông Tây Hội, TPHCM cũng đã tổ chức vòng chung kết và trao giải hội thi karaoke chủ đề "Khúc ca kết đoàn" năm 2026.

Trước đó, vòng sơ tuyển hội thi đã diễn ra vào các ngày 8 và 9-5 với hơn 80 tiết mục tham gia. Ban giám khảo đã chọn 16 tiết mục đơn ca và 6 tiết mục song ca xuất sắc nhất vào vòng chung kết trao giải. 

Tại đêm chung kết, thí sinh biểu diễn 22 tiết mục ca múa đặc sắc với nội dung ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa…

Sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động - Ảnh 11.

Một tiết mục dự thi tại Hội thi karaoke chủ đề "Khúc ca kết đoàn" do Công đoàn phường Thông Tây Hội tổ chức

Sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động - Ảnh 12.

Các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh dự thi

Kết quả chung cuộc giải nhất song ca đã được trao cho đội đến từ Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Hạnh Thông Tây; giải nhất đơn ca thuộc về thí sinh Phạm Văn Vượng (khu phố 42).

Tin liên quan

Sôi nổi tranh tài tại Hội thao CITENCO năm 2026

Sôi nổi tranh tài tại Hội thao CITENCO năm 2026

(NLĐO) - Hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ CITENCO đã tham gia tranh tài sôi nổi ở nhiều nội dung hấp dẫn tại hội thao năm 2026

Sôi nổi Hội thao CNVC-LĐ ngành cao su

(NLĐO) - 274 vận động viên đến từ 19 đơn vị đã tham gia tranh tài sôi nổi tại Hội thao CNVC-LĐ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Khu vực II

Cần Thơ: Gần 1.000 công nhân, lao động sôi nổi tham gia hội thao

(NLĐO)- Hội thao do Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức nhằm tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động.

người lao động công đoàn Tháng Công nhân hội thao CNVC-LĐ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo