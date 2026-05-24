Nhiều hoạt động ý nghĩa với người lao động

Ngày 24-5, hơn 200 đoàn viên, lao động đã tham gia Hội thao CNVC- LĐ năm 2026 do Công đoàn phường Bảy Hiền, TPHCM tổ chức.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 của Công đoàn phường, đồng thời thiết thực tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp đoàn viên, lao động rèn luyện sức khỏe để lao động, sản xuất tốt.

Hội thao diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết với 4 nội dung thi đấu gồm nhảy bao bố, kéo co, chuyền bóng bằng lưng và chuyền nước bằng ly.

Kết thúc hội thao, các đội thi xuất sắc ở mỗi bộ môn thi đấu đã được Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Cùng ngày, Công đoàn liên phường Phú Thọ Hòa - Phú Thạnh - Tân Phú - Tân Sơn Nhì - Tây Thạnh, TPHCM đã tổ chức Hội thao CNVC-LĐ năm 2026, với phương châm "Nâng cao thể lực – Làm việc hiệu quả – Sống tích cực".

Các nội dung thi đấu ở hội thao gồm môn bóng đá (có 19 đội đăng ký tham gia), cầu lông (112 đội) và kéo co (39 đội), với tổng số gần 400 vận động viên và hơn 1000 cổ động viên tham gia.

Trải qua các vòng thi đấu sôi nổi, gay cấn, Ban tổ chức đã trao giải nhất kéo co nam cho Công đoàn cơ sở Trường THCS Hoàng Diệu, giải nhất kéo co nữ cho Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Rạng Đông. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải nhì, ba và khuyến khích cho các đội xuất sắc khác. Bộ môn bóng đá sẽ tiếp tục tranh tài đến hết tháng 5-2026.

Sáng cùng ngày, Công đoàn xã Bình Mỹ, TPHCM cũng tổ chức giải bóng đá mini nam nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18.

Giải thu hút 6 đội bóng từ các Công đoàn cơ sở trên địa bàn xã tham gia tranh tài. Kết quả, đội của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bao bì Alpla đạt chức vô địch, đội của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Việt Nam Samho được trao giải nhì.

Tại phường Tân Sơn, TPHCM, Công đoàn phường tổ chức "Ngày hội đoàn viên, người lao động vui, khỏe, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động vào ngày 24-5.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động như ký kết thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên" giữa Công đoàn phường và các doanh nghiệp; bán hàng bình ổn giá; tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động. Dịp này, Công đoàn phường đã tặng 100 phần quà (500.000 đồng/phần) và 257 phiếu mua hàng (150.000 đồng/phiếu) cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn phường Bình Trị Đông, TPHCM đã tổ chức tổng kết trao giải Hội thi văn nghệ "Tiếng hát công nhân, viên chức, người lao động phường Bình Trị Đông" năm 2026 vào sáng 24-5.

Tại vòng sơ khảo và bán kết trước đó, từ 36 thí sinh đăng ký dự thi, Ban tổ chức đã chọn 15 thí sinh có điểm cao nhất vào vòng chung kết. Kết quả, đội từ Công đoàn cơ sở Trường THCS Bình Trị Đông A đã xuất sắc giành giải nhất hội thi.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn phường Bình Trị Đông chăm lo cho 5 đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức 11 gian hàng ẩm thực, đồ uống phục vụ cho khán giả.

Nhằm giúp đoàn viên, CNVC-LĐ có những phút giây vui vẻ, qua đó, giải tỏa áp lực công việc và cuộc sống hằng ngày, Công đoàn phường Thông Tây Hội, TPHCM cũng đã tổ chức vòng chung kết và trao giải hội thi karaoke chủ đề "Khúc ca kết đoàn" năm 2026.

Trước đó, vòng sơ tuyển hội thi đã diễn ra vào các ngày 8 và 9-5 với hơn 80 tiết mục tham gia. Ban giám khảo đã chọn 16 tiết mục đơn ca và 6 tiết mục song ca xuất sắc nhất vào vòng chung kết trao giải.

Tại đêm chung kết, thí sinh biểu diễn 22 tiết mục ca múa đặc sắc với nội dung ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa…

Kết quả chung cuộc giải nhất song ca đã được trao cho đội đến từ Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Hạnh Thông Tây; giải nhất đơn ca thuộc về thí sinh Phạm Văn Vượng (khu phố 42).