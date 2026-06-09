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Sức khỏe

Nhiều người nhập viện vì kiến ba khoang

Tin-ành: Hồng Đào

(NLĐO)-Những cơn mưa đầu mùa tại TPHCM cũng là thời điểm kiến ba khoang xuất hiện nhiều hơn trong khu dân cư, nhà trọ và chung cư.

Anh N.B.D (25 tuổi, ở phường Bình Thạnh, TPHCM) vừa phải nhập viện vì chủ quan với những tổn thương da tưởng chừng rất nhỏ.

Anh D. cho biết thời gian gần đây thường xuyên nhìn thấy những côn trùng nhỏ xuất hiện trong phòng trọ nhưng không để ý. Sáng hôm sau, vùng bụng của anh xuất hiện vài nốt đỏ kèm cảm giác nóng rát nhẹ. Nghĩ chỉ là muỗi đốt hoặc dị ứng thông thường nên anh không xử lý gì đặc biệt. Đến chiều cùng ngày, cảm giác ngứa rát tăng lên.

Anh D. vào nhà tắm, xối nước trực tiếp lên vùng da tổn thương rồi dùng tay chà xát, gãi nhẹ để giảm khó chịu. Chính hành động tưởng như vô hại này đã khiến độc tố lan sang nhiều vị trí khác trên cơ thể. Chỉ sau một đêm, các nốt đỏ ban đầu nhanh chóng lan rộng, xuất hiện thêm ở nhiều vùng da khác.

Nhiều người nhập viện vì kiến ba khoang - Ảnh 1.

Anh N.B.D (25 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM) vừa phải nhập viện vì chủ quan với những tổn thương da tưởng chừng rất nhỏ

Sang ngày thứ hai, các tổn thương chuyển thành mụn nước, sau đó có mủ, vùng da xung quanh sưng đỏ và đau rát rõ rệt. Lo lắng trước tình trạng ngày càng nặng, anh D. đã đến khám tại Phòng khám Da liễu-Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến ba khoang và đã tiến triển sang giai đoạn bội nhiễm. Nguyên nhân là do xử lý ban đầu không đúng cách, chà xát vùng da tổn thương khiến độc tố lan rộng, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng.

BS.CKI Đào Trọng Nghĩa, Phòng khám Da liễu, Khoa Tổng hợp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết khi đến khám, bệnh nhân nghĩ mình bị bệnh zona thần kinh (giời leo) chứ không phải tổn thương do kiến ba khoang. Nếu được phát hiện sớm hơn hoặc biết cách xử lý đúng ngay từ đầu thì mức độ tổn thương đã nhẹ hơn rất nhiều. Nhiều trường hợp vì chủ quan, tự điều trị hoặc xử trí không đúng cách khiến tổn thương lan rộng, bội nhiễm và kéo dài thời gian điều trị.

Nhiều người nhập viện vì kiến ba khoang - Ảnh 2.

BS.CKI Đào Trọng Nghĩa, Phòng khám Da liễu, Khoa Tổng hợp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khám cho bệnh nhân tiếp xúc với kiến ba khoang

BS Nghĩa cho biết mưa nhiều tạo điều kiện cho kiến ba khoang sinh sản và phát triển trong các vùng đất ẩm, ruộng đồng, vườn cây. Đêm đến, chúng bị thu hút bởi ánh đèn, đặc biệt đèn huỳnh quang và đèn LED và bay vào nhà, đậu lên quần áo, chăn màn, thậm chí bò lên người khi ngủ. Điều này xảy ra ngay cả ở các căn hộ chung cư trên tầng cao. Mới đầu mùa mưa nhưng bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca do tiếp xúc với kiến ba khoang.

Trong cơ thể kiến ba khoang có chứa một chất độc tên là pederin, chất này mạnh hơn rất nhiều so với suy nghĩ của nhiều người. Chất độc này không gây ra cảm giác đau ngay lập tức nên người bệnh thường không biết mình đã tiếp xúc cho đến khi da bắt đầu nổi mẩn đỏ, rát và phồng rộp.

"Kiến ba khoang không cắn hay đốt người. Chất độc chỉ ra khi kiến nghiền nát trên da. Tuyệt đối không dùng tay đập hay bóp kiến khi thấy chúng trên người. Hãy thổi nhẹ hoặc dùng tờ giấy gạt kiến ra khỏi da"- BS Nghĩa cảnh báo.

Phòng ngừa kiến ba khoang vào nhà

Buổi tối - Quan trọng nhất

• Hạn chế mở cửa sổ, ban công khi bật đèn sáng

• Dùng rèm kín để ngăn kiến bay vào theo ánh đèn

• Mắc màn khi ngủ; kiểm tra chăn gối trước khi đi ngủ

Môi trường xung quanh nhà

• Phát quang bụi rậm, cây cỏ xung quanh - nơi kiến ba khoang trú ẩn

• Dọn dẹp lớp lá mục, đất ẩm gần nhà vào đầu mùa mưa

Khi đi ra ngoài, làm vườn

• Mặc quần áo dài tay trong mùa mưa khi làm việc ngoài trời

• Khi thấy kiến trên người: thổi nhẹ hoặc dùng giấy gạt ra - không tay đập


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