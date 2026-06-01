Nhiều người ở TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh trúng xổ số miền Nam

Sáng 1-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc, giải an ủi vé số của 3 đài là TPHCM, Đà Lạt và Tiền Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 31-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số TPHCM được đổi tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Tấn Sỹ 78

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 30-5, giải độc đắc (dãy số 805808) được xác định trúng tại Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé TPHCM là đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TPHCM) và đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau).

Đến sáng 1-6, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 5 vé TPHCM đã liên hệ với đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 31-5, giải độc đắc (dãy số 080550) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Đà Lạt là đại lý vé số Khánh Ly ở Biên Hòa, TP Đồng Nai.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại TP Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Khánh Ly

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt, giải an ủi của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Kim Thu ở phường Tân Uyên, TPHCM.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 1-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.