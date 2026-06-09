Nhìn ca sĩ Hoài Nhân, ta sẽ thấy "không ai là cùng đường"

Ca sĩ thị Hoài Nhân kể về cuộc đời bằng phim ca nhạc "Ánh sáng nơi anh"

Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân, mất thị lực nhưng còn ánh sáng trong lòng

Sau 8 năm tạm dừng hoạt động và chấp nhận bản thân với cái tên ca sĩ khiếm thị, Hoài Nhân đã đủ bản lĩnh để trở lại với niềm đam mê ca hát. Tôi chấp nhận gắn thêm 2 chữ khiếm thị vào tên mình để trở thành "Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân". Với mong muốn truyền đi thông điệp "Chúng ta hãy tự thương lấy chính mình, tự cho mình cơ hội đối mặt với thử thách, can đảm vượt qua số phận để bước tiếp về tương lai".

Tại buổi ra mắt phim ca nhạc "Ánh sáng nơi anh", NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, Phan Bảo, Mi Anh, Năm Chà… gời lời chúc mừng Hoài Nhân. "Tôi đã từng nghĩ mình mất hết tất cả khi mất đi đôi mắt. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình vẫn còn tình thương với nghề với cuộc đời và với chính mình. Nên tôi quyết định quay lại không phải là ca sĩ Hoài Nhân của trước đây mà là ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân - một phiên bản mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, có được nhiều người "thương" mình hơn", Hoài Nhân bộc bạch.

NSND Kim Xuân cho biết lý do cô nhận lời tham gia dự án chữ duyên còn NSƯT Thành Lộc thì vì chữ "thương". Phim ca nhạc "Ánh sáng nơi anh" do đạo diễn Mr Tô thực hiện. Đây cũng được xem như một cuốn tự truyện về cuộc đời của Hoài Nhân. Sản phẩm được quay toàn bộ tại Bến Tre (cũ) trong vòng 4 ngày với sự tham gia diễn xuất của NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, Phan Bảo, Mi Anh, Năm Chà.

Thị giác mất, ánh sáng trong lòng còn mãi

Hoài Nhân vẫn tin vào niềm đam mê của mình

"Ánh sáng nơi anh" kể về Nhân là một công tử nhà giàu miền Tây thời Pháp thuộc, tuổi 25 rực rỡ, anh bất ngờ mắc phải căn bệnh lạ cướp đi vĩnh viễn thị giác. Chuỗi ngày tự ti và chìm trong bóng tối của anh bắt đầu từ đây.

Một ngày nọ, số phận đưa anh gặp gỡ "ánh sáng của đời mình"- một chàng trai nghèo khó nhưng lại sở hữu lòng nhân hậu, giàu tình cảm và ấm áp. Trong một lần vô tình, chàng trai nghèo trở thành người chăm sóc cho chàng trai mù. Dần dần, sự đồng cảm và sẻ chia đã nảy nở thành tình yêu sâu đậm, giúp cả hai cùng nhau tìm lại niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc mong manh chẳng kéo dài được bao lâu. Định kiến xã hội, cùng với những khác biệt về hoàn cảnh và địa vị, đã tạo nên một bức tường vô hình. Chúng đẩy hai trái tim trẻ tuổi trở về với những đêm đen tối và đau đớn nhất của cuộc đời họ.

Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân

Trong phim ngoài việc tham gia diễn xuất, Hoài Nhân còn giới thiệu hai ca khúc được nhạc sĩ Băng Tình "đo ni đóng giày" có tên "Thượng nguồn nước mắt" và "Cứ ngỡ là chân ái".

Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân từng ra mắt hoành tráng năm 2017 cùng nghệ danh Jay Hoo. Tuy nhiên vào năm 2018 giấc mơ sân khấu của anh tan vỡ khi phát hiện mình mang căn bệnh hiểm nghèo và mất khả năng nhìn thấy ánh sáng.

Jay Hoo tên thật là Hồ Hoài Anh Nhân, sinh năm 1992 tại Quảng Bình (cũ). Anh từng có thời gian sang Hàn Quốc học nhạc. Năm 2017, anh về nước thực hiện 2 MV "I Wanna Feel" và "Một con người mới".