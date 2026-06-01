Những trang sách đi ra từ chiến tranh, trở về với nhân dân

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Phước Lượng; Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải và Đại tá, nhà báo, nhà văn Trần Thế Tuyển cùng ra mắt sách.

Trách nhiệm lưu giữ ký ức

Chiều ngày 31-5 đã diễn ra chương trình giao lưu, giới thiệu tác phẩm của ba tác giả là những người lính, những nhà lãnh đạo, những người cầm bút đã để lại nhiều dấu ấn trong quân đội, báo chí và đời sống xã hội.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVT) Lưu Phước Lượng với bộ sách "Dấu ấn cuộc đời", "Luận bàn và suy ngẫm", "Góc nhìn từ thực tiễn" (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, tái bản năm 2026); Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải với ba tác phẩm "Địa chiến lược quân sự chính trị Tây Nguyên", "Thế trận và lòng dân", "Phong ba biển tình" (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2026); và Đại tá, nhà báo, nhà văn Trần Thế Tuyển với hai tác phẩm "Mẹ ngồi bậu cửa" và "Đất đai Tổ quốc" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2026).

Ba tác giả quân đội cùng ra mắt sách với bạn đọc

Trung tướng Lưu Phước Lượng từng là Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 9, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Trung tướng PGS TS Nguyễn Đức Hải từng giữ cương vị Tư lệnh Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên ), Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Đại tá Trần Thế Tuyển từng là Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thông tin, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Đại diện phía Nam báo Quân đội Nhân dân.

Dù công tác ở những lĩnh vực khác nhau, họ đều có chung một điểm gặp gỡ: sự gắn bó sâu nặng với đất nước, với quân đội, với nhân dân; đặc biệt là trách nhiệm lưu giữ ký ức, truyền lại những giá trị tốt đẹp của cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Giá trị bền vững của lòng yêu nước

Nếu Trung tướng AHLLVT Lưu Phước Lượng được biết đến như một vị tướng dày dạn trận mạc thì những trang viết của ông là kết tinh của cả một cuộc đời hoạt động cách mạng.

"Dấu ấn cuộc đời" là những hồi ức chân thực về những năm tháng chiến đấu, công tác; "Luận bàn và suy ngẫm" thể hiện tư duy chính trị, quân sự, xã hội của một nhà lãnh đạo nhiều trải nghiệm; còn "Góc nhìn từ thực tiễn" là những chiêm nghiệm được đúc kết từ thực tiễn sinh động của đất nước, của vùng đất Nam Bộ nghĩa tình.

Đó không chỉ là câu chuyện của riêng một con người mà còn phản chiếu một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải lại mang đến cho bạn đọc chiều sâu của tư duy chiến lược kết hợp với cảm xúc của một người lính từng gắn bó với thực tiễn đất nước.

"Địa chiến lược quân sự chính trị Tây Nguyên" góp phần lý giải vị trí đặc biệt của Tây Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; "Thế trận và lòng dân" khẳng định chân lý xuyên suốt của cách mạng Việt Nam: sức mạnh lớn nhất chính là lòng dân; còn "Phong ba biển tình" lại mở ra một không gian giàu cảm xúc, nơi hình ảnh người chiến sĩ và tình yêu quê hương đất nước được thể hiện bằng ngôn ngữ giàu chất văn học.

Đại diện cho lĩnh vực báo chí và văn học là Đại tá, nhà báo, nhà văn Trần Thế Tuyển. Nếu hai tác giả là những vị tướng quân đội thì ông được nhiều đồng nghiệp trìu mến gọi là "vị tướng của báo chí và truyền thông".

Hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông luôn kiên trì với những đề tài về chiến tranh cách mạng, người có công, thân phận con người và những giá trị nhân văn. "Mẹ ngồi bậu cửa" là bản trường ca về tình mẫu tử, về sự hy sinh lặng thầm của những người mẹ Việt Nam trong chiến tranh và hòa bình.

Từ hình ảnh người mẹ ngồi nơi bậu cửa ngóng con, tác phẩm khơi dậy những cảm xúc sâu lắng về gia đình, quê hương và cội nguồn dân tộc.

Trong khi đó, "Đất đai Tổ quốc" là thân phận con người với những suy tư đầy trách nhiệm về đất nước, về chủ quyền, về những giá trị thiêng liêng mà biết bao thế hệ đã hy sinh để gìn giữ.

Dù tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, các tác phẩm đều gặp nhau ở một điểm chung: lấy chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ làm trung tâm phản ánh.

Đây không phải những trang viết chỉ để kể lại quá khứ mà còn là những thông điệp gửi tới hiện tại và tương lai. Qua mỗi câu chuyện, mỗi trang hồi ức, mỗi luận giải hay mỗi hình tượng văn học, người đọc nhận ra những giá trị bền vững của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, đức hy sinh và niềm tin vào nhân dân.

Sức lan tỏa sâu rộng

Giá trị của những cuốn sách không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở uy tín của tác giả. Đó là những người đã sống, chiến đấu, cống hiến hết mình và viết bằng chính trải nghiệm của mình.

Chính vì vậy, các tác phẩm có sức lan tỏa sâu rộng, được đông đảo bạn đọc, cán bộ, chiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhà báo và những người yêu lịch sử đón nhận.

Sự xuất hiện của những tác phẩm giàu chiều sâu lịch sử và nhân văn có ý nghĩa đặc biệt khi góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống, hun đúc lòng yêu nước, giáo dục truyền thống và xây dựng nhân cách cho thế hệ trẻ.

Những trang sách ấy không chỉ cung cấp tri thức mà còn khơi dậy cảm xúc, tạo nên sự đồng cảm giữa các thế hệ, giữa quá khứ và hiện tại.

Ba tác giả, ba cuộc đời, ba hành trình cống hiến khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở trách nhiệm với lịch sử và khát vọng phụng sự đất nước. Những cuốn sách được giới thiệu chính là những bông hoa đẹp dâng lên Tổ quốc, dâng lên đồng đội đã hy sinh và dâng lên các thế hệ mai sau.

Đây là lời nhắc nhở rằng lịch sử không chỉ nằm trong các bảo tàng, trong những tượng đài hay trang tư liệu, mà còn sống động trong từng trang sách, trong ký ức của những con người đã đi qua chiến tranh và đang tiếp tục kể lại cho hôm nay bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai của dân tộc Việt Nam.











