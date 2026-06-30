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Sức khỏe

Đưa con đi khám bệnh, người cha bất ngờ thành bệnh nhân cấp cứu

N.Dung

(NLĐO) - Người đàn ông 43 tuổi đang đưa con lên Hà Nội khám bệnh bất ngờ nhồi máu cơ tim cấp. Được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Đang trên đường đưa con từ Ninh Bình lên Hà Nội khám bệnh, người đàn ông 43 tuổi bất ngờ đau ngực dữ dội do nhồi máu cơ tim cấp. Gia đình quyết định dừng xe đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, giúp giữ được "thời gian vàng" để cứu cơ tim.

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Bác sĩ chạy đua với thời gian để cứu cơ tim cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sáng 30-6, anh Đ. (43 tuổi, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) cùng vợ đưa con trai lên Hà Nội điều trị dị tật lõm ngực bẩm sinh.

Xe khách vừa khởi hành khoảng 20 phút, anh xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, tay chân lạnh. 

Nghi ngờ chồng gặp biến cố tim mạch, người vợ đề nghị tài xế đưa xe vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thay vì tiếp tục hành trình.

Khoảng 7 giờ, bệnh nhân nhập Khoa Cấp cứu trong tình trạng báo động đỏ. Điện tâm đồ xác định nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, ê-kíp lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu và chuyển thẳng người bệnh đến phòng can thiệp tim mạch.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch vành phải hẹp gần như hoàn toàn, làm gián đoạn dòng máu nuôi cơ tim. Theo bác sĩ, đây là dạng nhồi máu cơ tim có nguy cơ cao gây rối loạn nhịp, block nhĩ thất hoặc ngừng tim nếu không tái thông mạch kịp thời.

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn của PGS-TS-BS Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia, ê-kíp can thiệp nhanh chóng đưa ống thông từ động mạch quay lên tim, nong bóng và đặt stent, tái thông thành công động mạch vành phải.

Đến khoảng 9 giờ 30, sau gần 2,5 giờ từ khi nhập viện, người bệnh được tái thông mạch vành thành công, bảo tồn chức năng tim và qua cơn nguy kịch.

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, với nhồi máu cơ tim cấp, mỗi phút chậm trễ đều khiến thêm nhiều tế bào cơ tim bị hoại tử. Nếu bệnh nhân tiếp tục di chuyển lên Hà Nội, nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp hoặc ngừng tim trên đường sẽ tăng cao.

"Việc đưa các chuyên gia tim mạch và kỹ thuật chuyên sâu về cơ sở Ninh Bình giúp người bệnh được tiếp cận điều trị ngay trong "thời gian vàng", không phải chuyển tuyến trong các tình huống cấp cứu"- PGS Cơ nói.

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PGS-TS Trần Song Giang giải thích cho người nhà bệnh nhân

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, hết đau ngực và tiếp tục được theo dõi sau can thiệp.

PGS Giang cho biết nhồi máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt ở người hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, thừa cân hoặc thường xuyên căng thẳng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thắt ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, tay chân lạnh, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch gần nhất.

Việc tái thông động mạch vành trong những giờ đầu là yếu tố quyết định giúp giảm tử vong, hạn chế suy tim và bảo tồn chức năng cơ tim.

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