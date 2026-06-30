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Quốc tế

Sự cố rò rỉ thiết bị bảo mật của Israel sau cuộc đụng độ tại Syria

Huệ Bình

(NLĐO) – Cuộc đối đầu giữa quân đội Israel và người dân tại làng Abdin, miền Nam Syria, phơi bày thực tế phức tạp và căng thẳng ngày càng tăng tại vùng đệm.

Vụ việc bắt đầu khi có tiếng súng nhắm vào một chốt của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trên đồi Tel Qudna.

Israel đáp trả bằng pháo kích, súng cối và trực thăng tấn công, khiến người dân phải sơ tán hàng loạt.

Trong lúc hỗn loạn, một lính dự bị Israel đã làm mất một điện thoại quân sự bảo mật và bị người dân Syria nhặt được.

Một binh sĩ cho biết thiết bị đã lập tức bị khóa từ xa để giảm thiểu thiệt hại rò rỉ thông tin. IDF xác nhận đang điều tra vụ việc.

Các video tại Syria cho thấy người dân ném đá vào binh lính Israel. Sau đó, pháo kích nhắm vào làng Abdin khiến người dân hoảng loạn sơ tán.

Một phóng viên địa phương cáo buộc IDF tấn công các nhà báo và dựng chốt đóng quân tạm thời phía Tây ngôi làng Abdin, đồng thời đăng ảnh người dân đặt đá cản đường lực lượng Israel.

Đến "ngày hôm sau", khi người dân quay lại và Lực lượng Quan sát viên Liên hợp quốc tại Cao nguyên Golan (UNDOF) đi tuần tra, truyền thông Syria đã đăng tải hình ảnh vũ khí, thực phẩm và chiếc điện thoại bảo mật bị quân đội Israel bỏ lại.

Rò rỉ thiết bị bảo mật của IDF sau cuộc đụng độ tại Syria - Ảnh 1.

Hình ảnh các đồ đạc được cho là của binh lính Israel bỏ lại sau cuộc đụng độ tại làng Abdin. Ảnh: SANA

Chia sẻ với đài truyền hình, người dân địa phương cho biết họ luôn sống trong sợ hãi, mất ăn mất ngủ, còn những đứa trẻ trong làng nói rằng đã dùng đá để xua đuổi binh lính.

Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố lên án các cuộc xâm nhập của Israel, cho rằng điều này làm trầm trọng thêm đau khổ của thường dân.

Rò rỉ thiết bị bảo mật của IDF sau cuộc đụng độ tại Syria - Ảnh 2.

Binh lính IDF tại Syria. Ảnh: IDF

Theo tờ Ynet News, IDF đã hiện diện tại đây kể từ khi chế độ Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ ngày 8-12-2024. Khi các cuộc đàm phán bế tắc và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày càng củng cố được quyền lực, Damascus liên tục phản đối sự hiện diện của Israel tại nước này.

Ông al-Sharaa từng cáo buộc Israel vi phạm lãnh thổ và né tránh các bảo đảm an ninh chung.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) báo cáo có hơn 60 cuộc xâm nhập của Israel trong tháng 6.

SOHR nhận định việc Israel lập 2 trạm kiểm soát gần Abdin cho thấy mô hình kiểm soát mới đối với các hành lang chiến lược. Đó là ưu tiên chiếm giữ vùng đất cao và các nút giao thông để duy trì an ninh mà không cần trực tiếp quản lý dân cư hay tuyên bố chiếm đóng chính thức.

Cựu quan chức IDF, Trung tá dự bị Eyal Dror cảnh báo Israel đang sa lầy giữa vùng dân cư nghèo, thù địch và cực đoan tại Syria.

Ông nhấn mạnh tâm lý thù địch gia tăng sẽ tạo cơ hội cho các nhóm khủng bố có sẵn vũ khí, kinh nghiệm leo thang tấn công bằng tên lửa chống tăng hoặc chất nổ.

Theo ông Dror, lẽ ra Israel phải tận dụng vị thế mạnh mẽ từ 2 năm trước để đạt thỏa thuận ngoại giao. Việc trì hoãn khiến vị thế đàm phán yếu đi và sẽ phải trả giá đắt hơn nếu muốn rút quân sau này.

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Syria mất điện thoại Quân đội Israel Lực lượng phòng vệ Israel (IDF)
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