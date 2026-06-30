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Khoa học

Trái Đất có thể sống sót sau cái chết của Mặt Trời?

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy Trái Đất vẫn có cơ hội "đào tẩu" khi Mặt Trời bùng lên thành sao khổng lồ đỏ 5 tỉ năm tới

Theo các mô hình thiên văn được tin cậy trước đây, Mặt Trời của chúng ta sẽ đi đến hồi kết khoảng 5 tỉ năm tới. Trước khi sụp đổ, nó sẽ bùng lên thành một sao khổng lồ đỏ, với bán kính lan đến tận quỹ đạo của Sao Hỏa, tức nuốt chửng ít nhất Sao Thủy, Sao Kim và Trái Đất.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astronomy & Astrophysics, Trái Đất của chúng ta vẫn có một lối thoát hẹp.

Trái Đất có thể sống sót sau cái chết của Mặt Trời? - Ảnh 1.

Một ngôi sao khổng lồ đỏ đang giải phóng các lớp vật chất, cũng là hình ảnh tương lai về ngôi sao mẹ của Trái Đất - Ảnh: JAXA

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Mats Esseldeurs từ Viện Thiên văn học thuộc Đại học KU Leuven (Bỉ) đã sử dụng các mô hình tiến hóa sao và quan sát một ngôi sao đang chết gần đó để đánh giá lại số phận cuối cùng của Trái Đất.

Mô hình này cho thấy khi Mặt Trời giãn nở, lực thủy triều gia tăng sẽ kéo Trái Đất về phía ngôi sao đang phình to và phun trào dữ dội của chúng ta.

Tuy nhiên, Mặt Trời đang bùng nổ cũng sẽ mất đi các lớp ngoài phồng lên của nó vào không gian thông qua gió sao, khiến nó trở nên nhẹ hơn, lực hấp dẫn suy yếu. Điều này sẽ cho phép hành tinh của chúng ta thoát ra ngoài, tiến vào khu vực xa hơn trong hệ Mặt Trời.

Số phận của Trái Đất phụ thuộc vào sự cân bằng tinh tế giữa hai hiệu ứng này. Nếu tương tác thủy triều chiếm ưu thế, Trái Đất sẽ bị nuốt chửng. Nếu sự mất khối lượng chiếm ưu thế, Trái Đất sẽ thoát.

Cho dù sống sót, hành tinh của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với một thử thách khác: Mặt Trời sau giai đoạn bùng nổ sẽ biến thành một sao lùn trắng nhỏ bé, giá lạnh.

Trong một tia hy vọng le lói, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một vài thế giới nguyên vẹn xung quanh các sao lùn trắng. Nhưng sự sống có thể tồn tại ở dạng hành tinh này nay không là một câu chuyện khác.

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Trái Đất sao lùn trắng Hành tinh cái chết của mặt trời mặt trời
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