Nóng bỏng cuộc đua tam mã

Kể từ mùa bóng 2017-2018, thời điểm Man City vươn mình trở thành một thế lực hùng mạnh liên tục thống trị Premier League, sân cỏ nước Anh chỉ được chứng kiến duy nhất Liverpool chen ngang chuỗi năm danh hiệu của đoàn quân áo xanh thành Manchester. Man City quá mạnh hay các đối thủ chịu an phận, tất cả đều không phải là tín hiệu tích cực cho giải đấu vẫn tự hào "hay nhất hành tinh".



Man City phải khẳng định bản lĩnh nhà vô địch ở giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng”.Ảnh: REUTERS

Mọi việc có lẽ đã thay đổi ở mùa giải hiện tại khi có đến 3 đội bóng sẵn sàng cạnh tranh ngôi đầu bảng, bất chấp điều đó có thể biến họ trở thành mục tiêu công kích của 17 đội bóng còn lại từ sân cỏ ngoại hạng. Arsenal thấm thía nhất việc bị tấn công hội đồng khi từng ngồi vị trí số 1 hàng tháng trời. Liverpool đang nắm giữ "ghế nóng" và cũng không loại trừ khả năng họ chẳng thể ngồi mãi trên đỉnh bảng xếp hạng.

Man City có lẽ nên cảm thấy may mắn khi không thua Chelsea, bởi đội khách đến từ London có không dưới 5-6 cơ hội xé lưới nhà vô địch nếu có thêm chút may mắn. Man City không thua, nhưng họ đã bị kéo lùi trong cuộc đua vô địch. "The Citizens" sẩy chân, cũng là lúc Liverpool và Arsenal tung sức bứt phá dù cả hai đều chơi trên sân khách. Liverpool đại thắng Brentford 4-1 trong trận đấu sớm nhất vòng 25, Arsenal còn gây ấn tượng mạnh hơn khi hạ Burnley 5 bàn không gỡ.

Không nặng lời với các cầu thủ dưới quyền đột ngột đánh mất chính mình, thế nhưng HLV Pep Guardiola cũng chỉ ra hậu quả khôn lường khi Man City để vuột chiến thắng ở thời điểm nhạy cảm này. Kể cả khi có đánh bại Brentford ở trận đấu bù giữa tuần này, Man "xanh" cũng không thể bắt kịp Liverpool về điểm số và bi kịch có thể ập đến từ đây.

Theo đánh giá của các chuyên gia, lịch thi đấu 5 vòng kế tiếp tại Giải Ngoại hạng Anh của Man City và Arsenal có thể mở ra cơ hội cho Liverpool bứt phá. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp có lịch thi đấu được đánh giá nhẹ nhất khi chỉ phải lần lượt chạm trán Luton Town (sân nhà), Nottingham Forest (sân khách), Man City (sân nhà), Everton (sân khách) và Brighton (sân nhà). Trong chuỗi trận này, màn đối đầu trực tiếp với Man City có thể định đoạt kết cục cả mùa giải với Liverpool.

Trong khi đó, 5 đối thủ kế tiếp tại Giải Ngoại hạng Anh của Man City là: Arsenal (sân nhà), Bournemouth (sân khách), Man United (sân nhà), Liverpool (sân khách), Brighton (sân khách) và trận đá bù với Brentford (sân nhà). Man City hoàn toàn không thể chủ quan trước bất cứ đối thủ nào, sau pha thoát hiểm ngoạn mục trước Chelsea. Ngoài màn đại chiến với Liverpool, Man City cũng sẽ phải lo lắng nhiều ở trận derby với Man United đang có phong độ cực tốt từ đầu năm 2024.

Tuy có đôi chút thất thế về điểm số so với Liverpool và Man City, thế nhưng đó chỉ là bất lợi không đáng kể một khi Arsenal tính toán các đối thủ sẽ phải gặp từ đây đến cuối tháng 3. "Pháo thủ" sẽ phải đối đầu cùng Newcastle (sân nhà), Sheffield United (sân khách), Brentford (sân nhà), Chelsea (sân nhà), Man City (sân khách), xen kẽ là 2 trận gặp Porto ở giai đoạn 1/8 Champions League. Chỉ cần một lần sơ sẩy trong chuỗi trận này, Arsenal có nguy cơ đối mặt tiếp với một mùa giải nữa trắng tay, bao gồm cả việc bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

Cuộc đua đang vào giai đoạn hấp dẫn nhất thì việc Man City để Chelsea cầm chân ngay tại Etihad ở vòng 25 có lẽ sẽ là bước ngoặt định đoạt cuộc đua vô địch.