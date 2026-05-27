Kinh tế

Novaland báo tin vui cho người mua nhà

Sơn Nhung

(NLĐO)- Novaland được gỡ vướng thêm 2 dự án quan trọng, tiến gần mục tiêu bàn giao sổ hồng cho cư dân.

Ngày 27-5, Công ty CP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland) cho biết đã đạt thêm những bước tiến pháp lý quan trọng tại 2 dự án ở trung tâm TPHCM sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, tạo cơ sở để thúc đẩy quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân.

Tại dự án The Grand Manhattan (100 Cô Giang), UBND TPHCM đã có kết luận liên quan đến nghĩa vụ tài chính của dự án. 

Theo Novaland, nhờ thực hiện xuyên suốt chủ trương tái định cư tại chỗ và giữ nguyên ranh giới dự án, công trình được xem xét miễn tiền sử dụng đất theo kết luận của cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan, đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận cho khách hàng. Hiện dự án đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Đối với dự án Golden Mansion (119 Phổ Quang), Văn phòng UBND TPHCM đã ban hành Thông báo số 527/TB-VP ghi nhận kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM thuộc Tổ công tác đặc biệt xử lý các dự án tồn đọng. 

Trên cơ sở chủ trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản, thành phố thống nhất tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo đối với dự án này. Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM được giao khẩn trương xác định giá đất, hoàn thành trong tháng 5-2026.

Hàng nghìn cư dân Novaland sắp nhận sổ hồng trong năm 2026 - Ảnh 2.

Một trong những dự án của Novaland được gỡ vướng

Ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Novaland, cho biết doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại dự án Golden Mansion. Theo kế hoạch, Tổ công tác cấp giấy chứng nhận của TPHCM họp trong ngày 27-5 để xem xét việc cấp sổ hồng cho cư dân.

Novaland cho biết đang từng bước giải quyết quyền lợi sở hữu cho hơn 10.500 hộ dân, đồng thời tái khởi động một số dự án trọng điểm giai đoạn 2025-2026. 

Riêng năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu được cấp khoảng 4.347 sổ hồng tại các dự án đã hoàn tất pháp lý và xây dựng như Lexington, Lucky Palace, Tropic Garden 1, Tresor, Rivergate, Golden Mansion, Lakeview và các tòa còn lại của Sunrise Riverside.

TPHCM đang triển khai chương trình rà soát, tháo gỡ vướng mắc pháp lý đối với hơn 800 dự án bất động sản, khu đất và tài sản công tồn đọng. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận sổ hồng cho người dân, cải thiện nguồn cung nhà ở và hỗ trợ thị trường bất động sản phục hồi trong thời gian tới.

Ông Bùi Thành Nhơn không còn là người đại diện pháp luật của Novaland

Ông Bùi Thành Nhơn không còn là người đại diện pháp luật của Novaland

(NLĐO)- Novaland thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Bùi Thành Nhơn sang ông Dương Văn Bắc.

Novaland đề xuất siêu mô hình đô thị phức hợp ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Mô hình đô thị phức hợp tại khu vực xã Nam Ban Lâm Hà và xã Hiệp Thạnh do Novaland đề xuất có quy mô dự kiến từ 5.000 – 7.000 ha.

Novaland còn quỹ đất hơn 2.400 ha chưa triển khai

(NLĐO)- Novaland hiện còn hơn 2.400 ha quỹ đất mới chưa triển khai, tập trung ở các khu vực chiến lược và nhiều tiềm năng về kinh tế, du lịch.

Novaland tái định cư cư dân tiền sử dụng đất sở nông nghiệp
