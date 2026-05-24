Văn hóa - Văn nghệ

NSND Trần Ngọc Giàu: Đặt niềm tin nơi diễn viên tài năng của sân khấu cải lương

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Chủ tịch Hội đồng giám khảo NSND Trần Ngọc Giàu đã nhận xét chính xác về cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương 2026

NSND Trần Ngọc Giàu: Đặt niềm tin nơi diễn viên tài năng của sân khấu cải lương - Ảnh 1.

NSND Trần Ngọc Giàu phát biểu tại lễ bế mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026

Sau 8 ngày thi tài sôi nổi, Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 đã khép lại với sự tham gia của 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị nghệ thuật. NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội đồng giám khảo, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM - nhận định rằng mỗi thí sinh đều đem đến sân khấu phần tâm huyết, nỗ lực và khát vọng của mình.

Diễn viên phải biết tiết chế, không đi quá đà

Thay mặt Hội đồng nghệ thuật, ông chia sẻ: "Giải thưởng hôm nay là sự ghi nhận đáng quý. Nhưng một giải thưởng, dù là giải Nhất hay giải Nhì, không chỉ được tính bằng 25 phút tỏa sáng trên sân khấu. Phía trước các bạn còn là cả một chặng đường dài với nhiều đòi hỏi khắt khe hơn".

Ông phân tích, mỗi thí sinh đều có tố chất, có ưu điểm, có triển vọng, nhưng cũng còn những điều chưa thật trọn vẹn. Chính thời gian, trải nghiệm sân khấu và ý thức rèn luyện nghề nghiệp sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn, đi xa hơn trên bầu trời nghệ thuật cải lương.

NSND Trần Ngọc Giàu: Đặt niềm tin nơi diễn viên tài năng của sân khấu cải lương - Ảnh 2.

Diễn viên Lê Hoàng Nghi (Đoàn cải lương Vàm Cỏ) đoạt giải Nhất với trích đoạn "Kẻ đốt đền"

Điều Hội đồng giám khảo mong muốn ở các diễn viên trẻ là sự tiết chế. Có thí sinh giàu năng lượng, biết khai thác vũ đạo, hình thể, trò diễn, tạo hiệu ứng tốt với khán giả.

Nhưng nếu quá sa đà vào kỹ năng bên ngoài, nhân vật dễ bị mỏng đi. Cải lương cần giọng ca, cần diễn xuất, nhưng sâu xa hơn là cần cảm nhận đời sống, hiểu số phận con người, nhận ra trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ trong từng vai diễn.

Có quá nhiều trích đoạn được sử dụng lặp lại qua nhiều cuộc thi như: "Diễn kịch một mình", "Dòng sông đỏ", "Lý Chiêu Hoàng", "Một phút một thời", "Duyên kiếp", "Thời con gái đã xa"…việc này có thể khẳng định sân khấu có nhiều vai diễn mẫu cho diễn viên lựa chọn, nhưng áp lực cho người đạo diễn rất lớn, họ muốn tìm bản sắc khác vậy là làm khó cho diễn viên…

NSND Trần Ngọc Giàu: Đặt niềm tin nơi diễn viên tài năng của sân khấu cải lương - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Kim Tiến (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang) đoạt giải Nhì với trích đoạn "Bi kịch"

NSND Trần Ngọc Giàu phân tích: "Diễn một mình không có nghĩa là sân khấu chỉ có một người. Người diễn phải tạo được không gian, phải làm cho khán giả cảm thấy chung quanh nhân vật vẫn đầy ắp những con người, những xung đột, những số phận vô hình".

Theo ông, không nhất thiết phải có nhiều diễn viên phụ diễn, nhưng người diễn chính phải đủ nội lực để giữ sân khấu.

NSND Trần Ngọc Giàu: Đặt niềm tin nơi diễn viên tài năng của sân khấu cải lương - Ảnh 4.

Diễn viên Diễm Kiều (Nhà hát Trần Hữu Trang) đoạt giải Nhì với trích đoạn "Bão dậy trời Long Hưng"

NSND Trần Ngọc Giàu: Đặt niềm tin nơi diễn viên tài năng của sân khấu cải lương - Ảnh 5.

Diễn viên Trọng Nhân (Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) đoạt giải Nhất với trích đoạn "Diễn kịch một mình"

Đạo diễn phải biết giấu mình

Đạo diễn dựng cho thí sinh đi thi cần biết "giấu mình", tiết chế mảng miếng để diễn viên được nổi bật. Mỗi xử lý sân khấu phải nhằm tạo tình huống cho diễn viên phát huy thế mạnh và che bớt nhược điểm.

Nếu đạo diễn quá muốn thể hiện mình, sân khấu sẽ trở nên chật chội, diễn viên chính bị nhấn chìm trong đạo cụ, đội hình, diễn viên phụ hoặc các mảng miếng không cần thiết.

Đặc biệt, nhiều đơn vị đã chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, tạo cho thí sinh tâm thế tự tin khi bước ra sân khấu.

NSND Trần Ngọc Giàu: Đặt niềm tin nơi diễn viên tài năng của sân khấu cải lương - Ảnh 6.

Diễn viên Bích Trâm (giữa) - Đoàn nghệ thuật sân khấu Vũ Luân trong vai Thị Bình - trích đoạn "Lôi Vũ" đoạt giải Nhất

NSND Trần Ngọc Giàu mong rằng sau cuộc thi, dù có giải hay chưa có giải, các bạn vẫn giữ được tình yêu nghề, lòng tự trọng nghề nghiệp và ý chí rèn luyện bền bỉ.

"Điều quan trọng nhất là sau cuộc thi này, các bạn còn tiếp tục đi tới, tiếp tục học, tiếp tục làm nghề và tiếp tục làm giàu thêm cho sân khấu cải lương" – NSND Trần Ngọc Giàu nói.

NSND Trần Ngọc Giàu: Đặt niềm tin nơi diễn viên tài năng của sân khấu cải lương - Ảnh 7.

Diễn viên Ngân Hà (Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam) đoạt giải Nhất với trích đoạn "Tùy hứng phu nhân Bacbeth"

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã trao 10 giải diễn viên xuất sắc cho 10 gương mặt tiêu biểu trong cuộc thi, bên cạnh 4 Giải Nhất, 9 Giải Nhì của ban tổ chức:

- Diễn viên Nguyễn Thanh Tâm (Nghệ danh Khánh Tâm) - Đơn vị Doanh nghiệp tư nhân Đoàn hát bội Tuồng cổ Ngọc Khanh

- Diễn viên Trần Ngọc Tuấn - Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình

- Diễn viên Cao Văn Duy - Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa

- Diễn viên Trương Huỳnh Anh Nhi - Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ

- Diễn viên Võ Vũ Linh - Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật thành phố Cần Thơ

- Diễn viên Phạm Thị Mỹ Linh - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

- Diễn viên Trần Hồng Thêm - Nhà hát Cao Văn Lầu

- Diễn viên Phan Thu Phương - Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam

- Diễn viên Võ Thị Bé (Ngân Huyền) - Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật thành phố Cần Thơ

- Diễn viên Lê Xuân Vương - Nhà hát Cải lương Hà Nội.


NSND Trần Ngọc Giàu kết nối học thuật và thực tiễn sân khấu với văn hóa Nam bộ

NSND Trần Ngọc Giàu kết nối học thuật và thực tiễn sân khấu với văn hóa Nam bộ

(NLĐO) - NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM - đã có cuộc làm việc ý nghĩa với Đại học Trà Vinh.

NSND Trần Ngọc Giàu đánh giá cao lớp tập huấn biên kịch sân khấu 2025

(NLĐO) - Thêm một thế hệ tác giả trẻ năng động, có nhiều sáng tác mới thông qua các đề cương, hứa hẹn mang lại cho sân khấu TP HCM nhiều vở hay

Trần Ngọc Giàu
