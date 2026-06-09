NSND Trịnh Kim Chi giữ cương vị Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM

NSND Trịnh Kim Chi đọc nghị quyết tại Đại hội

Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TP HCM lần I (nhiệm kỳ 2026-2031) diễn ra tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trong hai ngày 8 và 9-6 với sự tham dự của 149 đại biểu đại diện cho 727 hội viên Hội Sân khấu TP HCM.

Tham dự ngày 9-6, có các vị lãnh đạo: NSND Trịnh Thúy Mùi – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Bà Đinh Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Ông Nguyễn Trường Lưu – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM, Chủ tịch Hội Kiến trúc TP HCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, Bà Đặng Thị Nữ - đại diện Đảng ủy các Hội VHNT TP HCM...và 149 văn nghệ sĩ là đại biểu chính thức,

Bộ máy lãnh đạo mới chính thức ra mắt

Sau hai ngày làm việc (8 và 9-6) tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn tất các nội dung quan trọng và chính thức thông qua nghị quyết của Ban chấp hành Nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt ban chấp hành mới gồm 11 nghệ sĩ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc NSND Trịnh Kim Chi được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ mới – một dấu mốc mang nhiều kỳ vọng trong bối cảnh sân khấu thành phố bước vào giai đoạn tái cấu trúc và mở rộng không gian sáng tạo. NSND Trịnh Kim Chi cũng là nữ chủ tịch đầu tiên của Hội Sân khấu TP HCM.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2026 từ nhiệm. Lãnh đạo TP HCM tặng hoa cảm ơn sự tận tâm, cống hiến cho công tác Hội trong nhiệm kỳ vừa qua

Ngày 9-6, đại hội công bố các chức danh chủ chốt, thông qua Nghị quyết Đại hội và xác lập bộ máy điều hành nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, hai Phó Chủ tịch không chuyên trách là đạo diễn Tôn Thất Cần và NSƯT Tuyết Thu. NSƯT Võ Thanh Liêm được phân công phụ trách Ban Kiểm tra.

Ban Thường vụ gồm 5 thành viên: NSND Trịnh Kim Chi, NSND Trần Ngọc Giàu, đạo diễn Tôn Thất Cần, NSƯT Tuyết Thu và đạo diễn - nhà báo Thanh Hiệp.

NSND Trịnh Kim Chi nhận tín nhiệm cao nhất

Việc NSND Trịnh Kim Chi trở thành Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM nhận được sự quan tâm lớn từ giới nghề. Trước đó, trong kết quả bầu Ban Chấp hành công bố chiều 8-6, chị là người nhận số phiếu tín nhiệm cao nhất với 144/148 phiếu.

Đạo diễn Thanh Hiệp, tác giả Trần Văn Hưng, đạo diễn Trần Ngọc Giàu nhận bằng khen cá nhân của UB MTTQ Việt Nam - TP HCM và ông Tôn Thất Cần, tác giả Ngọc Trúc đại diện nhận khen thưởng dành cho tập thể: Ban chấp hành Hội Sân khấu TP (nhiệm kỳ 2020-2026) và Chi hội tác giả. Bà Đinh Thị Thanh Thủy (bìa trái) và NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy (bìa phải) trao tặng

Trong nhiệm kỳ 2020-2026, với vai trò Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, NSND Trịnh Kim Chi để lại dấu ấn ở nhiều hoạt động chăm lo đời sống nghệ sĩ, kết nối nguồn lực xã hội, tổ chức hoạt động nghề nghiệp và duy trì các chương trình ái hữu trong bối cảnh sân khấu trải qua nhiều biến động sau đại dịch COVID-19.

Một kỳ đại hội đặc biệt của sân khấu thành phố

Tham gia đại hội, NSND Kim Cương là đại biểu cao tuổi nhất (sinh năm 1937) và nghệ sĩ Lệ Trinh là đại biểu nhỏ tuổi nhất (sinh năm 1996). Sau phiên khai mạc, đại hội đã báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2026; thông qua dự thảo điều lệ Hội nhiệm kỳ 2026-2031; giới thiệu danh sách và tổ chức bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại đại hội Sân khấu

Từ danh sách đề cử gồm 14 người, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chọn 11 thành viên Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: NSND Trịnh Kim Chi, đạo diễn Tôn Thất Cần, NSND Phượng Loan, NSƯT - đạo diễn Nguyên Đạt, NSƯT nhạc sĩ Võ Thanh Liêm, NSND Mỹ Uyên, NSND Trần Ngọc Giàu, NSƯT Tuyết Thu, nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp, tác giả Trần Văn Hưng, tác giả - nghệ sĩ Trần Minh Hải (Hội VHNT Bình Dương).

"Ngôi nhà chung" mới cho sân khấu TP.HCM

Đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh TP HCM bước vào giai đoạn phát triển mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng không gian đô thị. Từ đây, Hội Sân khấu TP HCM không còn là tổ chức nghề nghiệp của riêng một địa phương mà trở thành "ngôi nhà chung" của giới sân khấu thuộc không gian TP.HCM mới, bao gồm lực lượng văn nghệ sĩ đến từ Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

Từ trái sang: Tác giả Thu Phương, NSND Trịnh Thúy Mùi và đạo diễn Thanh Hiệp tại đại hội

NSND Trịnh Thúy Mùi mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều sự kết nối hơn giữa sân khấu TP HCM với sân khấu cả nước, kể cả trong các hoạt động liên hoan, giao lưu quốc tế. Thực tế cho thấy, hoạt động sân khấu tại TP HCM luôn năng động, sáng tạo và đi trước nhiều bước. Đây là điều rất đáng trân trọng.

Bà nói: "Chúng tôi mong được học hỏi từ TP HCM, nhất là cách tổ chức hoạt động nghề nghiệp, cách xây dựng đời sống sân khấu và đặc biệt là cách làm cho khán giả yêu sân khấu, giữ được thói quen đến rạp xem sân khấu. Đó là điều không dễ, nhưng TP HCM đã làm được và đang tiếp tục lan tỏa".

Các nghệ sĩ tham dự đại hội sân khấu sáng 9-6-2026

Các đại biểu tham dự đại hội đều cho rằng, sự chuyển giao lần này vì thế không đơn thuần là thay đổi nhân sự. Đó là bước khởi đầu cho một mô hình vận hành mới của sân khấu TP HCM – nơi bài toán kết nối lực lượng, phát triển khán giả, đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo và tìm kiếm cơ chế cho sân khấu xã hội hóa sẽ trở thành những nhiệm vụ trọng tâm.



