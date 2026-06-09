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Giải trí

NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ "đối đầu" kịch tính

Minh Khuê

(NLĐO) - NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ tham gia phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" do Huỳnh Lập đạo diễn, dự kiến khởi chiếu từ ngày 21-8.

Nhà sản xuất phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" ngày 8-6 tung poster và đoạn video clip quảng bá. Trong đó, trên poster, phim tạo cảm giác bí ẩn, hồi hộp và cài cắm nhiều chi tiết. Trung tâm là nhân vật ông Thời (NSƯT Minh Cao thủ diễn) trong trạng thái hoảng loạn, đối mắt đỏ ngầu và gương mặt phẫn uất khi bò sát mặt đất.

NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ "đối đầu" kịch tính - Ảnh 1.

Poster phim

NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ "đối đầu" kịch tính - Ảnh 2.

Nhân vật Trí Bình do Cody Nam Võ thủ diễn

NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ "đối đầu" kịch tính - Ảnh 3.

Ông Thời do NSƯT Cao Minh thủ vai

NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ "đối đầu" kịch tính - Ảnh 4.

Bộ ba Trâu - Bò - Nghé

NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ "đối đầu" kịch tính - Ảnh 5.

Tín Nguyễn vai Thảo Liên

NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ "đối đầu" kịch tính - Ảnh 6.

Huỳnh Lập vai Hoàng Quân

NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ "đối đầu" kịch tính - Ảnh 7.

Phương Thanh tham gia phim

NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ "đối đầu" kịch tính - Ảnh 8.

Một số cảnh trong phim

NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ "đối đầu" kịch tính - Ảnh 9.

NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ "đối đầu" kịch tính - Ảnh 10.

Trước mặt ông là một đường ranh giới bằng muối trắng, thường được sử dụng để ngăn cách giữa thế giới con người và những thế lực siêu nhiên theo quan niệm tín ngưỡng dân gian.

Phía sau ông Thời, bộ ba nhân vật trẻ gồm Trí Bình (Cody Nam Võ đóng), Hoàng Quân (Huỳnh Lập đóng) và Thảo Liên (Tín Nguyễn đóng) xuất hiện với tư thế phòng thủ đầy cảnh giác. Một người cầm chuông, giơ cao lá bùa đang cháy, hai người còn lại thì ôm chặt cây cột nhà để quan sát tình hình.

Trong đoạn video clip, Trí Bình - đại diện "khối nghỉ hè" về quê ở với "khối nghỉ hưu" là ông Thời - cựu chiến binh sống đơn độc. Trí Bình nhận được lời cảnh báo rùng rợn "nhà này có ma" từ bộ ba Trâu - Bò - Nghé, cậu bạn hàng xóm Hoàng Quân và cô bạn Thảo Liên…

Ngoài bộ ba diễn viên trên, phim còn có sự tham gia của Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Phương Thanh, Xuân Phúc…

Video clip về phim

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