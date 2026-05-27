NSƯT Hoài Linh làm "người hầu đồng"

Phim "Người được chọn" khai thác văn hóa, tín ngưỡng thờ Mẫu

Phim "Người được chọn" đã tổ chức lễ khai máy và bước vào những ngày quay đầu tiên vào ngày 27-5. Đây là tác phẩm của đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp cùng đồng đạo diễn Nguyễn Tôn Anh Quân.

NSƯT Hoài Linh (thứ tư từ phải sang) cùng đoàn phim "Người được chọn"

NSƯT Hoài Linh hóa thân vai thầy Thạch

Đạo diễn Mai Thế Hiệp (bìa trái)

Vai thầy Thạch do NSƯT Hoài Linh thể hiện là nhân vật giữ vai trò mấu chốt trong mạch phim. Trở lại màn ảnh rộng lần này, nam nghệ sĩ tiếp tục khẳng định nét diễn mộc mạc nhưng đầy chiều sâu tâm lý.

Đạo diễn Mai Thế Hiệp cho biết: "Anh Hoài Linh là một đàn anh trong nghề. Nhân vật trong phim này thật sự rất phù hợp với anh. Đó là một người rất yêu văn hóa, yêu tín ngưỡng thờ Mẫu, sống giản dị và luôn cho đi rất nhiều. Sau khi đọc kịch bản đến bản thứ 6, thứ 7 thì anh mới đồng ý tham gia với chúng tôi.

Với tôi, đó là một vinh dự rất lớn bởi bản thân anh Hoài Linh cũng là người phụng sự Thánh và rất yêu văn hóa Việt Nam. Trong quá trình làm kịch bản, anh Hoài Linh cũng góp ý rất nhiều để nhân vật có thêm mâu thuẫn, trở ngại và nhiều màu sắc hơn. Tôi đón nhận những góp ý đó".

Phim quy tụ nhiều gương mặt mới lẫn gạo cội

NSƯT Hạnh Thúy hóa thân vào vai bà Xoan, cũng là một người hầu đồng. Phim còn có NSƯT Văn Báu, Thanh Hương, Phương Thanh, Huỳnh Phúc, Mai Ngô, Võ Đăng Khoa... Trong đó, Huỳnh Phúc là một gương mặt hoàn toàn mới của điện ảnh Việt. Mai Ngô là gương mặt sở hữu cá tính mạnh mẽ, sắc sảo và ngày càng khẳng định được thực lực diễn xuất đa dạng qua các dự án gần đây.

Nghệ nhân Đặng Thị Mát hầu đồng

Đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp cho biết là một người làm nghệ thuật, anh cũng không còn trẻ nên mong muốn được chia sẻ những góc nhìn của mình về văn hóa Việt Nam — những điều mà anh yêu quý để các bạn trẻ cũng có thể yêu và trân trọng văn hóa dân tộc mình hơn.

Phim dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 11-2026.