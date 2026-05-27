HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NSƯT Hoài Linh làm "người hầu đồng"

Minh Khuê

(NLĐO) – NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh rộng trong vai thầy Thạch – người hầu đồng trải qua nhiều biến cố, có nhiều góc khuất nội tâm trong "Người được chọn".

Phim "Người được chọn" khai thác văn hóa, tín ngưỡng thờ Mẫu

Phim "Người được chọn" đã tổ chức lễ khai máy và bước vào những ngày quay đầu tiên vào ngày 27-5. Đây là tác phẩm của đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp cùng đồng đạo diễn Nguyễn Tôn Anh Quân.

NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy làm người hầu đồng - Ảnh 1.

Đoàn phim "Người được chọn" khai máy và quay ngày đầu

NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy làm người hầu đồng - Ảnh 2.

NSƯT Hoài Linh (thứ tư từ phải sang) cùng đoàn phim "Người được chọn"

NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy làm người hầu đồng - Ảnh 3.

NSƯT Hoài Linh hóa thân vai thầy Thạch

NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy làm người hầu đồng - Ảnh 4.

Đạo diễn Mai Thế Hiệp (bìa trái)

Vai thầy Thạch do NSƯT Hoài Linh thể hiện là nhân vật giữ vai trò mấu chốt trong mạch phim. Trở lại màn ảnh rộng lần này, nam nghệ sĩ tiếp tục khẳng định nét diễn mộc mạc nhưng đầy chiều sâu tâm lý.

Đạo diễn Mai Thế Hiệp cho biết: "Anh Hoài Linh là một đàn anh trong nghề. Nhân vật trong phim này thật sự rất phù hợp với anh. Đó là một người rất yêu văn hóa, yêu tín ngưỡng thờ Mẫu, sống giản dị và luôn cho đi rất nhiều. Sau khi đọc kịch bản đến bản thứ 6, thứ 7 thì anh mới đồng ý tham gia với chúng tôi.

Với tôi, đó là một vinh dự rất lớn bởi bản thân anh Hoài Linh cũng là người phụng sự Thánh và rất yêu văn hóa Việt Nam. Trong quá trình làm kịch bản, anh Hoài Linh cũng góp ý rất nhiều để nhân vật có thêm mâu thuẫn, trở ngại và nhiều màu sắc hơn. Tôi đón nhận những góp ý đó".

Phim quy tụ nhiều gương mặt mới lẫn gạo cội 

NSƯT Hạnh Thúy hóa thân vào vai bà Xoan, cũng là một người hầu đồng. Phim còn có NSƯT Văn Báu, Thanh Hương, Phương Thanh, Huỳnh Phúc, Mai Ngô, Võ Đăng Khoa... Trong đó, Huỳnh Phúc là một gương mặt hoàn toàn mới của điện ảnh Việt. Mai Ngô là gương mặt sở hữu cá tính mạnh mẽ, sắc sảo và ngày càng khẳng định được thực lực diễn xuất đa dạng qua các dự án gần đây.

NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy làm người hầu đồng - Ảnh 5.

Nghệ nhân Đặng Thị Mát hầu đồng

NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy làm người hầu đồng - Ảnh 6.

Đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp cho biết là một người làm nghệ thuật, anh cũng không còn trẻ nên mong muốn được chia sẻ những góc nhìn của mình về văn hóa Việt Nam — những điều mà anh yêu quý để các bạn trẻ cũng có thể yêu và trân trọng văn hóa dân tộc mình hơn.

Phim dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 11-2026.

Tin liên quan

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… lồng tiếng phim Tết Dương lịch

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… lồng tiếng phim Tết Dương lịch

(NLĐO) – Phim Hàn Quốc "Đại ca ha ha ha" đổ bộ rạp Việt đầu năm 2026, quy tụ dàn sao Việt tham gia lồng tiếng.

NSƯT Hoài Linh khuyên Lê Khánh, Thuận Nguyễn

(NLĐO) - NSƯT Hoài Linh xuất hiện trong trailer (video clip quảng bá) phim "Chị ngã em nâng" có Lê Khánh, Thuận Nguyễn tham gia.

NSƯT Hoài Linh: "Trên mạng lâu lâu lại đồn tôi chết!"

(NLĐO) – NSƯT Hoài Linh cho biết ban đầu khi nhận vai trong phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" cứ nghĩ là khỏe nhưng cuối cùng lại rất cực.

NSƯT Hoài Linh khai máy người hầu đồng Người được chọn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo